Hartz IV oder Es gibt noch viele Baustellen, Herr Schulz!

Nachdem wir an dieser Stelle geklärt hatten, dass Martin Schulz eben nicht die Agenda 2010 reformieren will, sondern damit eigentlich Hartz IV meine – und das auch nur in einem engen Rahmen -, könnte man ja mal nachfragen, ob es bei der Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I bleiben kann, will man tatsächlich ein Mindestmaß an Gerechtigkeit herstellen.

Es stimmt natürlich, dass der Abfall in das Arbeitslosengeld II sehr schnell geschieht. Eine einjährige Arbeitslosigkeit ist heute keine so lange Zeitspanne. Einen geringfügigen Job findet man zwar leicht, da der aber nicht sozialversicherungspflichtig ist, verlängert der den Anspruch des Arbeitslosengeldes I um keinen einzigen Tag. Es ist bezeichnend für den Kurs Martin Schulz‘, dass er exakt diesen Punkt in der Litanei so vieler kritikwürdiger Ansätze bei Hartz IV herausgegriffen hat. Indem er die Verlängerung der Bezugsdauer in Szene rückt, spricht er nicht die Hartz IV oder Langzeitarbeitslosen selbst an, sondern diejenigen, die noch Arbeit haben und sich vor einem sozialen Abrutsch fürchten.

Dabei gäbe es so viel zu beanstanden. Aber das träfe dann all jene, die jetzt schon in den Mühlen von Hartz IV zermalmt werden. Das träfe die, die das Gerechtigkeitsdefizit täglich erdulden. Einige Punkte, die auf seine Agenda müssten – oder besser gesagt: Auf seine Agenda gegen die Agenda 2010.

Kinderarmut durch Anrechnung

Von der Armut der Kinder wird viel gesprochen im Lande. Das ist ein thematischer Dauerbrenner. Was selten betont wird: Kinderarmut basiert auf der Armut der Eltern. Und diese Eltern – so sie denn langzeitarbeitslos sind – müssen den Jobcenter die Einkommen aller Familienangehörigen vorlegen. Dazu gehören auch Kinder- und Elterngeld. Bei älteren Kindern, die Ferienjobs antreten, gehört auch das dort erzielte Einkommen dazu. Da es sich aber um Einkommen durch Arbeit handelt, wird dort ein Freibetrag von 100 Euro zuzüglich zwanzig Prozent von jedem Euro darüber gewährt. Kinder- und Elterngeld aber werden vollumfänglich vom Regelsatz abgezogen.

Während für Kinder aus Nicht-Hartz-IV-Familien wenigstens theoretisch die Chance besteht, Rücklagen zu schaffen, werden Kinder aus leistungsberechtigten Familien systematisch um ihre Zukunft betrogen. Charmeoffensiven des Arbeitsministeriums wie die Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen in Vereinen (bis zu zehn Euro monatlich), um die sozio-kulturelle Teilhabe zu sichern, fangen den Raubbau an der Zukunft dieser Kinder nicht ab. Mit der Anrechnung sämtlicher Transferleistungen, die eigentlich zur Entlastung von Familien mit Kindern gedacht sind, verstetigt man die Armut dieser Kinder, die dann auch in ärmlichen Verhältnissen ins selbstbestimmte Erwachsenenleben gehen. Ganz wesentlich wird mit der Anrechnung dieser Leistungen als Einkommen der Grundstein für das gelegt, was konservative Politiker verächtlich als »Sozialhilfedynastien« oder ähnliches bezeichnen.

Wer es mit der Beseitigung des Gerechtigkeitsdefizits ernst meint, der sollte darauf abzielen, wenigstens das Kindergeld anrechnungsfrei zu gestalten. Das wäre ein erster Schritt. Nebenher würde das als ein kleiner Beitrag zur Entbürokratisierung beitragen.

Arbeitsunfähigkeit durch Sanktionsdruck

Stress hat viele Gesichter. Es gibt den Stress am Arbeitsplatz. Oder aber den, weil man keinen Arbeitsplatz hat, obgleich einem alle Welt erzählt, dass es doch genug Stellen gäbe: Man müsse nur wollen. Aktiv werden. Das ist freilich auch die Grundeinstellung der Sanktionen, die man sich für Leistungsberechtigte ausgedacht hat. Wenn die nicht wollen, gehört eine harte Hand eben zum Geschäft. Und so praktiziert man dann auch dieses Spiel mit dem Existenzminimum. Da wird nicht lange gefackelt. Die Sozialrichter werden es schon richten. Wenn von zehn voreilig Sanktionierten nur einer vor Gericht geht und gewinnt, hat sich das Jobcenter noch immer Geld gespart.

Oft beklagt man sich, dass der Krankenstand unter Hartz IV-Beziehern hoch sei. Das hat zweierlei Gründe. Erstens: Nicht mehr hundertprozentig einsatzfähige, teils chronisch erkrankte Arbeitnehmer werden vom Arbeitsmarkt gedrängt. Zweitens: Der lange Verbleib in der Arbeitslosigkeit und die daraus resultierende soziale Stigmatisierung, sowie die Konfrontation mit den Jobcentern, münden in depressiven Phasen.

Wer es mit der Beseitigung des Gerechtigkeitsdefizit ernst meint, der sollte darauf erpicht sein, die Sanktionspraxis wenigstens einzudämmen und es den Sachbearbeitern nachhaltig erschweren, willkürlich Strafen auszusprechen.

Fehlende Teihabe durch heruntergerechneten Regelsatz

Wenn man den Regelsatz als Existenzminimum betrachten möchte – und so ist er ja auch gedacht -, dann muss damit ein menschenwürdiges Dasein gesichert werden. In der jetztigen Höhe deckt der Regelsatz nur 55 Prozent der Menschenwürde (Stand: Juni 2015) ab. Der aktuelle Regelsatz ist lediglich als ein Teilzeit-Regelsatz zu verstehen, weil es die neoliberale Agenda und ihre manischer Sparzwang so diktieren. Und nicht mal diese Semi-Würde ist unantastbar, denn von ihr werden auch noch – bei Zuwiderhandlung – Beträge wegsanktioniert.

Wer es mit der Beseitigung des Gerechtigkeitsdefizit ernst meint, der sollte schnellstens eine Neuberechnung der Regelsätze veranlassen und sie wenigstens um einige Prozentpunkte anpassen. Nur so kann die gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet werden.

Staats- und Politikverdrossenheit durch Verfolgungsbetreuung

Noch immer gibt es kommunale Jobcenter, die Langzeitarbeitslose unangekündigt zu Hause besuchen oder ihre telefonische Erreichbarkeit ermitteln. Das geschieht parallel zur »beruflichen Begleitung«, die Fallmanager mehr oder weniger schlecht leisten. Eingliederungsvereinbarungen regeln die monatlich zu leistende Anzahl von Bewerbungsschreiben und verpflichten die zur Unterschrift genötigten Leistungsberechtigten zur Offenlegung ihrer Daten in Jobbörsen, auf die potenzielle Arbeitgeber Zugriff haben. Datenschutz und ein vertrauensvoller Umgang mit empfindlichen Informationen bleiben außer Acht. Bei Ablehnung drohen Sanktionen.

Gefangen in diesem offenen Kontroll- und Überwachungsvollzug erlischt irgendwann die Bereitschaft, ein Mindestmaß an Vertrauen in einen Staat zu stecken, der Bürger per Sozialgesetzbuch zu Menschen zweiter Bürgerrechtsklasse degradiert. Dass Rechtspopulisten besonders großen Zulauf bei Menschen erfahren, die in Arbeitslosigkeit feststecken, dürfte auch mit dieser Praxis zu tun haben.

Wer es mit der Beseitigung des Gerechtigkeitsdefizit ernst meint, der sollte unbedingt diese weitläufige Praxis der Jobcenter durch eine klare gesetzliche Neuregelung ausmerzen und so für eine Wiederherstellung der Privatsphäre von Langzeitarbeitslosen sorgen.

Langzeitbedürftig durch Maßnahmen

Wer in Langzeitarbeitslosigkeit ist, der darbt länger in der Drehtür zum Arbeitsmarkt. Je länger man in dieser Situation leben muss, desto schwieriger wird die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt. Angebliche berufsfördernde Maßnahmen wie unentgeltliche Praktika oder Ein-Euro-Arbeitsgelegenheiten erwiesen sich nicht als Einstiegschance, sondern eher als praktische Methode für die Unternehmer, zu leistenden Arbeit kostengünstig erledigen zu lassen. Diverse Ein-Euro-Jobs, die nur ergänzend im öffentlichen Sektor angeboten werden dürfen, entzogen der Wirtschaft durchaus Arbeitsaufträge und verstetigten so aufgrund stagnierender Auftragslage die Langzeitarbeitslosigkeit.

Der Mindestlohn gilt per Ausnahmeregelung für Langzeitarbeitslose ein halbes Jahr nach Arbeitsantritt nicht. Was als Abbau der Hemmschwelle gedacht war, um Hartz-IV-Bezieher leichter wieder in Arbeit zu bringen, hat eher zu einer Forcierung befristeter Arbeitsverhältnisse geführt. Die verlängerte Probezeitfrist, die zur Flexibilisierung der Arbeitsmarktes eingeführt wurde, zeigt sich da als bequeme Einrichtung zur unkomplizierten Einstellung des Arbeitsverhältnisses ohne Angaben von Gründen. Ein nächster Langzeitarbeitsloser, der ohne Mindestlohnanspruch arbeiten darf, wird sich schon finden.

Wer es mit der Beseitigung des Gerechtigkeitsdefizit ernst meint, der sollte alle Maßnahmen, die in den ersten Arbeitsmarkt integrieren sollen und doch nur zu einer Entfremdung von diesem führen, umgehend einstellen und gleichzeitig den Mindestlohn ohne Ausnahmeregelung verordnen.

Sicherlich gäbe es noch weitere Bereiche, die reformiert und neu geordnet werden müssten, wenn man es wirklich ernst meint mit der Gerechtigkeit bei Hartz IV. Das hier Aufgezählte wurde nur in aller Kürze dargelegt. Hartz IV und seine Ungerechtigkeit sind viel zu komplex, um in einigen Absätzen abgehandelt werden zu können.



Was tun? Hartz IV abschaffen? Das hört man links oft – aber es ist natürlich eine vereinfachende Formel. Denn eine Lohnersatzleistung muss es auf die eine oder andere Weise immer geben. Und das ist es eben: Auf die eine oder andere Weise. Das Gerüst steht nun – man muss es nur auf eine andere Weise befestigen. Schulz vorzuwerfen, er schaffe es nicht ab: Das wäre haltlos und phantastisch. Dass er aber so viele Punkte nicht aufgreift, die die Lebensrealität von Langzeitarbeitlosen (und indirekt von allen anderen auch) herabsetzen, das muss man ihm unter die Nase reiben. Denn zu den vielen Gerechtigkeitsbaustellen dieses Systems sagte er bislang nichts: Hierzu müsste er sein Menschenbild ausbreiten. Und das könnte dann wirklich spannend werden.