Trump, Hitler und die linke Geschichtsschreibung

Trump ist nicht Hitler. Das stimmt – denn jeder Mensch ist einzigartig. Kann man ihn trotzdem mit ihm vergleichen? Natürlich, denn jeder Vergleich birgt einzigartige Ansichten. Beim Aufstieg Trumps kommt man zu folgender Ansicht: Die bevorzugte Faschismus-Theorie der Neuen Linken war simplifizierend und damit letztlich falsch.

Eigentlich war alles klar, die Positionen definiert, Konturen nachgezogen, man wusste, was von wem unter welchen Voraussetzungen drohte. Nach dem Krieg zog man seine Theorie über die Entstehung faschistischer oder protofaschistischer Systeme aus den Schriften marxistischer und linker Widerständler, die unmittelbar in der Ära des Faschismus ihre Thesen definierten. Als politisch Verfolgte verströmten ihre Schriften wohl Widerstandsgeist, aber in der Einschätzung, da wirkten sie oft befangen, denn es war für sie ziemlich eindeutig, woher dieses Phänomen, das wir später generalisierend als Faschismus bezeichneten, seinen Anlauf auf die Gesellschaft nahm. Es sei der Kapitalismus, der in seiner absoluten Perversion zu diesem System führe (Dimitrow-These). Und deshalb stehe hinter dieser Entwicklung auch das Bürgertum, die vom Kapitalismus profitierenden Eliten, die sich einer solchen Bewegung an den Hals schmissen, um ihren Besitzstand zu wahren und sich gefährlicher sozialer Gefechte endgültig zu entledigen.

Einen Faktor schloss man mehr oder weniger aus: Die im kapitalistischen System darbenden Gesellschaftsschichten blickten eben nicht besorgt auf die Entstehung dieses faschistischen Elitarismus. Sie hoben ihn aktiv »als ihre Bewegung« in den Sattel und forcierten folglich die Dynamik. Und so waren es nicht nur Gewerkschafter und Linke, die sich voller Ekel abwandten, sondern gerade auch jene konservativen Kreise, von denen man nachher gerne behauptete, sie hätten sich ihren starken Mann engagiert. Auch sie hofften, dass der Spuk schnell ein Ende findet, auch wenn ihre politische Kaste natürlich glaubte, sie hätte den kleinen Mann kurzfristig eingerahmt.

Thalheimer gehörte zu den wenigen, die das seinerzeit erkannten. Er glaubte, dass das Patt im Klassenkampf dazu führe, dass der Faschismus seinen Anhang vor allem unter den deklassierten oder von der Deklassierung bedrohter Massen rekrutiere. Damit bezog er sich auf Marxens Schrift über den Bonapartismus. (Kürzlich habe ich hier dessen achtzehnten Brumaire erläutert.) Für Marx stellte die Machterlangung des dritten Napoleon eine einzigartige Konstellation dar. Erstmalig verstand da jemand, die gesellschaftlichen Dynamiken auf seine Person zu vereinigen, den pauperisierten Massen soziale Reformen zu versprechen, während man gleichzeitig dem reichen Bürgertum die Besitzstandswahrung in Aussicht stellte, wenn es weitestgehend auf demokratische Rechte verzichte. So schaltete er innerhalb der Gesellschaft den Klassenkampf ab und bündelte alle Energien in seinem Regime.

Die Bündelung aller widerstreitenden Gesellschaftsdynamiken, sie kommt begrifflich schon in dem vor, was Mussolini, Ex-Sozialist und Nationalist, der Welt als Faschismus vorsetzte. Fascio meint den Bund oder das Bündel, ikonographisch ausgestattet mit dem Liktorenbündel, das als eine Reminiszenz an das alte Rom gedacht war, aber gleichzeitig als die symbolische Bündelung aller Partikularinteressen in der Hand eines starken Staates ausgelegt werden konnte. Mussolini selbst sah sich als Vereiner des ländlichen Italiens mit dem modernen Italien der Städte, des Agrarischen mit dem Industriestandort, des Mezzogiorno mit dem Norden – also des Alten mit dem Neuen oder als Synthese des Traditionellen mit dem Modernen sozusagen. Aus dieser Zusammenlegung jeweiliger Interessen, was im Grunde nichts anderes als die Unterdrückung klassenspezifischer Interessenserkämpfung darstellte, glaubte der italienische Faschismus den neuen Menschen entwerfen zu können. Die deutsche Spielart, viel brutaler, menschenverachtender und rassistischer, als das italienische Vorbild, pickte sich diverse Versatzstücke aus diesem uniformen Bonapartismus heraus. Aber das führt an dieser Stelle zu weit.

Am Trumpismus, der übrigens nicht gleichzusetzen ist mit dem Faschismus aus seiner klassischen Epoche, merkt man nun, was man seinerzeit schon bemerkt haben könnte, und was die konservative Geschichtsschreibung tatsächlich auch notiert hat, nur um sich dafür Kritik einzuheimsen: Faschistisch auftretende Bewegungen kommen nicht lediglich als brachialer Akt der Besitzstandswahrung über Gesellschaften, sie entstehen aus mehreren Dynamiken und sind mindestens so stark durch enttäuschte Arbeiter und Angestellte bedingt, als durch etwaige Leute aus der Oberschicht. Andersherum sind es aber auch Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die ein solches Regime ablehnen. Gut zu sehen aktuell bei Trump, den Gewerkschafter genauso sehr ablehnen wie zum Beispiel der konservative Herausgeber einer Wochenzeitung. An dieser Schwelle stehen Globalisierungskritiker wie Atlantiker zusammen.

Nachzuschieben ist, dass man den Trumpismus sicher (noch) nicht als faschistisches System aburteilen kann, er aber durchaus ein Vorgeplänkel darstellen könnte, den Prototyp eines speziell amerikanischen Typus einer ähnlich gearteten Bewegung. Ein Neofaschismus letztlich, der gewisse Attribute aufweist, die faktenresistente Volkstribune und ihren Parteien, zum Einsatz bringen. An dieser Stelle fehlt es an einer soziologisch-politologischen Ausarbeitung, die neue Erscheinungensformen phänomenologisch erfasst und definiert, ohne gleich ideologische Kampfbegriffe zu entwickeln.

Seit Jahren versucht man den Menschen die linke Interpretation zu verkaufen, die drohende Faschisierung als einen Akt von oben darzutun, als etwas das über die unschuldigen Bürger kommt. Faschismustheorien gab es viele, aber die Dimitrow-These und ihre Spielarten war die beliebteste, auch um es sich ganz einfach zu machen mit einem Schlachtruf: Die Oberschicht will es. Das ist auch die Haltung eines Großteils der Antifa zum Thema. Unter diesem Vorzeichen hat man die antifaschistische Aktion als etwas begriffen, was der Oberschicht – frei nach Adorno – ihre demokratische Maske vom Gesicht reißen wollte, damit so der Faschist zum Vorschein kommt. Dort war aber meist gar keiner zu finden – dort man fand man nur renditeorientierte Charaktermasken, denen eine wie auch immer geartete politische Weltanschauung scheißegal war. Arbeitsmarktthemen blendete man hingegen unter Antifaschisten ganz gerne aus. Man hielt sie für zweitrangig für die Umsetzung des eigenen Anspruches.

Das war ein großer Irrtum. Über gerechte Löhne, integrative Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt, Teilhabe an den Sozialversicherungen, kurz über die von Antifaschisten so geschmähte Ökonomie, forciert man antifaschistische Aktionen und wird dem »Nie wieder« erst gerecht. Wenn man dafür nicht kämpft und stattdessen andere Feindbilder als die präfaschistischen Vorboten aufbaut, so bemerkt man eben nicht, wer durch die Hintertüre das Haus betritt.



Um das besser zu verstehen, lohnt sich also der Vergleich mit damals. Wer es mit Antifaschismus ernst meint, der muss eben mehr bieten als Memorabilia und Sonntagsreden. Der muss Teilhabe sichern. Das ist das A und O antifaschistischer Arbeit.