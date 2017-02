Der Retter unserer Exportlastigkeit

Jeder sagt mal was Richtiges. Selbst Donald Trump. Deswegen gab es anfangs hierzulande auch linke Sympathien für ihn. Als er Deutschlands Exportwirtschaft angriff, war das jener Nagelkopf, der ihm mal nicht unter dem Hammer wegrutschte. Dass der Mann das ansprach, das freut die Presse, die für die Angebotspolitik wirbt, jetzt höllisch.

Tut es nicht? Warum? Weil sie ständig verärgert über Trumps Äußerungen zur deutschen Exportlastigkeit berichtet? Weil sie dem Mann auch gerade deshalb ein schlechtes Zeugnis ausstellt? Es gab und gibt viele Stimmen aus dem EU-Raum, selbst aus dem Mund von europäischen Politikern und Funktionären, die unverdächtig wären, die Nachfrageökonomie zu favorisieren, die exakt dasselbe sagen. Da berichtete man aber meist verhalten, gab zögerlich einen Bericht oder einen kleinen Meinungsbeitrag heraus und lupfte elegant den Teppich, um es darunter verschwinden zu lassen. Bei Trump aber heißt es: Mauerbau, Einreiseverbot, Kritik an Deutschland. Als ob alle drei Punkte gleichermaßen die Durchtriebenheit dieses Mannes dokumentierten. Beim letzten Punkt scheint er ja immerhin in Allianz mit der EU, dem IWF, Herrn Barroso, Frau Lagarde, dem französischen Staat und etwaigen OECD-Berichten zu stehen.

Sein Bashing wird medial natürlich lang und breit durchgekaut. Wie alles von Trump. Den aufgezählten Damen, Herren und Institutionen widmete man selten so gedeihlich Zeilen. Man machte eine Meldung daraus – das ja. Sonst wüssten wir an dieser Stelle ja auch gar nicht, dass sie das angemahnt haben. Aber eine Diskurs über den wirtschaftlichen Kurs des Landes blieb aus. Schlafende Hunde ließ man wohl besser in genau diesem Zustand.

Bei Trump ist das eine andere Geschichte. Wenn er etwas sagt, was grundsätzlich nicht falsch ist, berichtet man dennoch wie von einem Skandal davon. Und das ist die Chance der Jünger der Angebotspolitik: Sie reihen seine Vorwürfe in die Litanei seiner Frechheiten, Fehltritte, Unkalkulierbarkeiten und Parolen ein und degradieren somit einen berechtigten Einwand, machen ihn zu einer seiner Schamlosigkeiten, zum Ausdruck von Impertinenz und letztlich zu einem billigen Akt von Deutschland-Bashing, den man – da aus seinem Mund – nicht wirklich ernst nehmen muss.

Dafür liebt man Trump in den Redaktionsstuben, in denen die deutsche Omnipotenz befürwortet und auch als richtiger Kurs publizistisch flankiert wird. Weil Trump dieses Thema auch ansprach, kann man jeden Einwand in diese Richtung als das Geschwätz eines irrlichternden Gameshow-Greises abtun, der es zufällig ins Oval Office gebracht hat. Wenn er es nur oft genug wiederholt, dann kann man diese Kritik an Deutschland nach und nach als das Gespinst eines ahnungslosen alten Zausels im Weißen Haus bezeichnen, der seinen Bademantel sucht und dabei wirres Zeug von sich gibt – und auf diese Weise muss man sich der Kritik nicht stellen und braucht gegebenenfalls publizistisch keine Kurskorrektur vorbereiten oder zumindest eine anmahnen.



Weil Donald Trump der ist, der nun mal ist, macht er sich paradoxerweise zum Retter deutscher Exportlastigkeit. Er ist der nützlicher Idiot, der selbst dann noch Schaden anrichtet, wenn er zufällig doch mal richtig liegt. Und weil man gefühlt immer gleich in Opposition zu dem ist, was der Mann von sich twittert, wird man natürlich zwangsläufig auch Deutschlands Wirtschaftskurs als Akt des Widerstandes gegen the US unter seiner Führung wahrnehmen.