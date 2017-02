Klittern nicht klotzen

Der sozialdemokratische Architekt der Agenda 2010 zieht in Bellevue ein. Der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten lobt Schröder und lobtadelt die Agenda 2010. Sozialdemokratische Wochen in Deutschland: Keine realistische Machtoption zwar, aber wenigstens Deutungshoheit.

Die Sozialdemokratie erlebt eine Renaissance. Nicht unbedingt deshalb, weil sie wirkliche Chancen auf das Kanzleramt hätte. Zwar tut man jetzt so, Schulz spricht schon von der absoluten Mehrheit, der er als Kanzler vorsitzen will. Aber selbst der prognostizierte Aufschwung bei der Sonntagsfrage, dieser große Sprung nach vorne, reicht nicht für R2G. Und dann ist ja noch nicht mal sicher, ob er mit den Linken will. Und ob die Linken mit ihm wollen. Die ehemalige Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Göring-Eckhardt, hat schon mal ihrer Partei empfohlen, sich nicht mit der Wagenknecht-Partei gemein zu machen. So versinkt der letzte Strohhalm in der Brause und Schulz müsste schon die Union überrunden, um Kanzler einer GroKo zu werden. Wir erleben also nicht die Wiedergeburt. Vielmehr ist es so ein symbolischer Aufschwung, acht Prozent mehr bei der Sonntagsfrage und dazu ein Bundespräsident aus dem eigenen Lager. Nichts, was für den Gewinn einer Wahl wichtig wäre – aber etwas, um der SPD moralische Politur zu verpassen.

Während jetzt einer von Bellevue aus so tut, als sei er die moralisierende Kraft des Landes, die über der Tagespolitik stehe, welche er selbst vorher als Macher der Agenda 2010 und Hartz IV so skrupellos selbst gepflegt hat … während Steinmeier nun Sonntagsreden halten soll, in denen es um Ausgleich und Fairness geht, die seiner und seines ehemaligen Kanzlers Agendapolitik völlig fehlten, lobt der amtierende Kanzlerkandidat der SPD die Agenda 2010. Stimmt schon: Er hat sie auch kritisiert. Einige Zeitungen meldeten per Überschrift, dass sich Schulz von der Agenda distanziere. Las man aber weiter, lobte er unbedingt den Grundgedanken der damaligen Reformen. Sie seien richtig gewesen. Was man nun auch sehen könne am Erfolg Deutschlands inmitten wirtschaftlicher Krisenstimmungen in Europa. Und Fehler habe es natürlich auch gegeben.

Schulz nun zu einem Kritiker der Agenda 2010 stilisieren zu wollen, das ist Kampagne. Ganz ähnlich äußerten sich Gabriel und Nahles, als Hartz IV trauriges Jubiläum feierte. Schon seinerzeit lobte man die visionäre Kraft der Agenda 2010 und gab gleichzeitig zu, dass nicht alles astrein abgelaufen sei.

Der Kanzlerkandidat wiederholt also im Grunde nur, was die beiden Genannten vorher schon taten. Geändert hat sich seither aber nichts. Im Gegenteil, unter Nahles wurden Kontrollen und Sanktionen sogar noch verschärft. Der Kanzlerkandidat lobtadelte die Agenda 2010, wie man es in der Zeit nach Schröder in der SPD gerne und häufig tat. Das ist keine neue Qualität, sondern die sozialdemokratische Art mit diesem Erbe umzugehen. Starkes Betonen der Vorteile und der Richtigkeit bei gleichzeitigem zögerlichen Eingestehen, dass nicht alles glatt lief. Wobei dieses Eingeständnis meist nicht konkretisiert wird. Man lässt offen, was nicht glatt lief und so kann jeder das hineinprojizieren, was er gerade möchte.

Was hier geschieht, das ist die Säuberung der Sozialdemokratie von ihrer eigenen Vergangenheit. Nicht indem sie sich davon distanziert und verspricht, das Sozialstaatsversprechen des Grundgesetzes neu interpretieren zu wollen, es mit neuen Reformen und einem neuen Menschenbild innerhalb des SGB II auszustatten. Nein, es geschieht einfach nur durch die Besetzung des Agendapersonals an Stellen, die gesellschaftlichen Einfluss geltend machen können und die so narrativ eine andere Geschichte installieren dürfen als jene, die sich tatsächlich ereignete.



Für die Macht im Kanzleramt mag es nicht reichen. Aber jetzt als selbstkritische Reformesreformpartei aufzutreten, flankiert von einem obersten Mann im Staate, der der Kopf der Agenda 2010 war und jetzt trotzdem auch in Sonntagsreden Hartz-IV-Geschädigten Mut zusprechen wird, das scheint die Neufindung der Sozialdemokratie zu werden. Nicht tatsächliche Abkehr vom Kurs erneuert die Partei, sondern der Versuch instanzieller Reinwaschung seitens der Spitzenpersonals zielt darauf ab, die Partei beim Alten belassen zu können und trotzdem von der Befindlichkeit her wie erneuert aufzutreten.