Harter Arbeitsalltag

Die hart arbeitenden Menschen im Lande sind Herrn Schulz ein Anliegen. Glaubt man den Memes, die kursieren. Sie sollen am Ende mehr in der Tasche haben. Schöner Ansatz. Aber das reicht noch lange nicht.

Im Grunde sagt er es ja schon: Hart arbeitend. Warum eigentlich hart? Ziel progressiver Arbeitsmarktpolitik sollte ja sein, dass die Menschen einen Anspruch darauf haben, eben nicht die volle Härte zu verrichtender Arbeit ertragen zu müssen. Mit einer lauen Steuersenkung niedrigerer Einkommen schafft man allerdings keine Erleichterung im Arbeitsalltag. Ohnehin sind Steuersenkungen im unteren Lohnsegment ohne Steuererhöhungen im oberen Segment reine Augenwischerei. Denn in der Pflege, bei der Polizei, im Bildungswesen etc. kann man den harten Arbeitsalltag der dort tätigen Menschen nur erleichtern, wenn man sie entlastet – nicht nur finanziell, sondern auch vom Arbeitspensum, das die schwarze Null in Form von Mehrarbeit und Personalnotstand den hart arbeitenden Menschen im Lande aufhalst.

Burnout, Überforderung und Stress prägen die Arbeitsrealität hart arbeitender Menschen im öffentlichen Sektor Deutschlands. Will man für sie was tun, muss man neben fairen Löhnen auch das Spardiktat auflösen. Muss man in Infrastruktur investieren und ihnen hierzu neue Kollegen an die Seite stellen. Pflegenotstand, Polizeinotstand und Lehrernotstand sind nicht aus der Welt, weil man das steuerlich begünstigt.

Zu den Härten hart arbeitender Menschen gehört auch, dass man sie in ihren Unternehmen über Jahre geschwächt hat. Man hat die Probezeit verlängert und die Betriebsräte geschwächt. Mit Hartz IV hat man zudem nicht nur die Löhne gedrückt, sondern auch ein Druckmittel für alle Arbeitnehmer ersonnen. Unter der sukzessiven Schwächung der Arbeitnehmer in den Betrieben leidet der Widerspruchsgeist. Man buckelt, man schluckt, lässt betrieblichen Schlendrian durchgehen und ahnt, dass Intervention auf die Abschussliste führt. Diese Schwächung hart arbeitender Menschen innerhalb der Betriebe war politisch gewollt und ging mit der (moralischen) Entmachtung der Gewerkschaften einher. Und das merkt man in jedem Bereich betrieblichen Alltags: Man erträgt mangelnden Arbeitsschutz, zu viel Arbeit und abverlangte Flexibilität. Wer sich beschwert, gilt als nicht belastbar und den ekelt man raus.

Und nun haben wir von denen geredet, die hart in Betrieben arbeiten und nicht von denen, die hart die Realität des Arbeitsmarktes getroffen hat. Von all den Leuten, die nicht mehr die Härten des Arbeitsalltages erleben müssen, weil man sie in die Langzeitarbeitslosigkeit verfrachtet hat und die, qua ihrer Existenz als Antrieb und als Mahnung für alle anderen gelten, die noch hart am schaffen sind. Aber auch diese Leute sind Härten ausgesetzt.

An die hart arbeitenden Menschen denken, das ist echt ein netter Leitspruch. Aber erstens reicht Denken nicht aus und zweitens sollte man Härten nicht hinnehmen, sondern daran arbeiten, sie weitestgehend in den Griff zu bekommen. Das ist moderne Politik: So handeln, dass hart arbeitende Menschen nur noch arbeitende Menschen sind. Das reicht völlig aus. Harte Arbeit ist kein Mehrwert bei der Wertschöpfung. Schon Arbeit reicht dazu aus. Und wieso es sich schwer machen, liegt das Leichte doch so nah? Aber zur Erlangung braucht es die Politik. Nicht nur eine, die über Steuern und Abgaben ein minimales Plus im Geldbeutel schafft, sondern eine, die die ganzen Härten der modernen Arbeitswelt neu ordnet.



Hierzu müsste ein Kanzler namens Martin Schulz echt hart arbeiten. Hart für sich arbeiten lassen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Denn Schulz denkt an alle da draußen, die hart anpacken.