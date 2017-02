Eine Richtigstellung

Schade eigentlich, dass um die Jahrtausendwende noch keiner daran dachte, Fake-News zu verbieten. Vielleicht hätte uns das Hartz IV und die Riesterrente erspart. Müsste man solche Folgen, Fake-Produkte also, nicht eigentlich auch auf den Prüfstand stellen?

Grundsätzlich ist es ja eine gute Idee, dass man Lügen verbietet. Grundsätzlich. Ist ja auch ein alter Menschheitstraum unter anderen, in einer Welt ohne Lüge leben zu können. In der Praxis wird es dann schwierig. Denn jede Äußerung, die spekulativ mit den Plänen der Regierung umgeht, die also vor dem geistigen Auge ausgebreitet wird, kann dann zum Fall für das Wahrheitsministerium werden. Denn was noch nicht ist, kann theoretisch potenziell wahr oder eben auch unwahr und somit ein Fake sein. Und solange das nicht geklärt ist, könnte man unliebsame Spekulationen ja mal auf die Fakeliste schieben. Für den »Postillon« sollten wir indes schon mal einen Rettungsfond einrichten. In der Praxis ist das also nicht ganz so praktikabel. Außerdem müsste man dann auch mal darüber reden, wie man mit den politischen und gesellschaftlichen Folgen von Fake-News umgeht, die dieses Land seit so vielen Jahren bestimmen.

Die Union möchte ja jetzt Facebook verpflichten, Fake-Meldungen mit einer Richtigstellung oder Gegendarstellung auszustatten. Das ist gar nicht so einfach. Man muss zunächst alles prüfen und dann muss man ja auch die Wahrheit kennen. Und an diesem Punkt sind wir schon bei einer alten philosophischen Frage, die heute immer noch aktuell ist: Was ist Wahrheit? Und heute fast noch wichtiger: Wer bringt sie wie in die Welt?

Wer brachte zum Beispiel die Wahrheit in die Welt, dass nur eine kapitalgedeckte Finanzierung der Rente die letzte Ausflucht aus der Altersarmut sein könnte? Diese Botschaft war schon ein Fake, als sie hier den politischen Diskurs erreicht hatte. Man sprach hier noch vom Riestern und von der Schaffung von Betriebsrenten im großen Stil, da war Enron schon zu einem Begriff geworden. Mit ein wenig Phantasie konnte man sich da schon ausmalen, dass ein Rentenmodell, dass sich den Höhen und Tiefen des Marktes aussetzt, nicht unbedingt ein Aushängeschild für Stabilität sein dürfte. Aber die Medien rührten munter weiter die Trommel und in jeder Talkshow hockte ein als Experte ausgewiesener Partikularinteressierter, der die Notwendigkeit des Umdenkens einforderte.

Das war alles ein riesiger Fake. Und auf der Grundlage dieses Fakes haben wir es als Gesellschaft zugelassen, dass das Vertrauen in die umlagenfinanzierte Rente erschüttert wird und dass unter freundlicher Renditenaussicht der Versicherungsgesellschaften ein dennoch staatlich subventioniertes Ersatzmodell installiert wurde, das man zu gewissen Zeiten sogar zur Zwangszusatzversicherung erheben wollte.

Bei der ganzen Agenda 2010 war das nicht viel anders. Welche Hiobsbotschaften setzte man uns vor! Arbeit sei zu teuer. Die Arbeitslosen wollten es angeblich bleiben. Man konnte ja so fein leben von der Stütze. Nur Fake-Nachrichten dazu. Auf allen Kanälen. Die wenigen Standhaften in der Sozialdemokratie, Leute wie Ottmar Schreiner etwa, wurden als die eigentlichen Faker hingestellt. Sie hätten nämlich die Wahrheit noch nicht erkannt. Hartz IV müsse sein. Und zwar genau so, mit all seinen Repressalien. Und noch weitere sollten folgen, denn man könne doch gar nicht hart genug gegen die Sozialschmarotzer vorgehen. Auf Grundlage von Fakes senkte man Unternehmenssteuern, löste die paritätische Krankenversicherung einseitig auf, schuf Erleichterungen für Arbeitsverhältnisse außerhalb der so genannten Normalbeschäftigung. Dort natürlich im untersten Lohnsegment. Man erleichterte es, sich Arbeitnehmer einzustellen, für die keine Sozialabgaben zu entrichten waren. Konnte sie nun schneller feuern und sparte sich Betriebsräte in kleineren Betrieben. Alles nur, weil gewisse arbeitgebernahe Kreise Gerüchte in die Welt setzten. Tatsachenfälschung betrieben. Weil sie faketen.

Mehr oder minder sind die Fakes, die seinerzeit in dieser gigantischen Reformlüge mündeten, als solche auch enttarnt. Selbst konservative Medien gaben das sukzessive zu. Ein konservativer Herausgeber fing sogar an zu glauben, dass die Linke recht hatte. Und nun? Wenn Fakes nun verboten werden, wie geht man dann mit den Resultaten aus dem Gefake weiter? Man kann doch das, was unter falschen Tatsachen eingeführt wurde, nicht einfach unberührt bestehen lassen. Das wäre ja die mutwillige Weiterführung des Fakes.

Und da sind wir wieder beim philosophischen Problem. Das Verbot von Fake-News ist ja keine Maßnahme zur Bewahrung der Wahrheitsqualität. Eben deswegen nicht, weil die Wahrheit ein dehnbarer Begriff ist, denn man zwar eingrenzen, aber innerhalb der Grenzen auch interpretieren kann. Und weil man die Überbringer kennen muss. Der Bundesregierung mag man immer wieder vor Augen führen, dass ihr neoliberaler Wirtschaftskurs auf Fakes basiert, die in von der Wirtschaft bezahlten Denkfabriken entworfen werden. Man kann das begründen und beweisen. Doch das ist ganz egal, denn die Überbringer der Fakes werden von ihr als Stimmen der Wahrheit eingeordnet. Der Fake ist nur ein Fake, wenn man ihn nicht gerade mit der Wahrheit verwechselt.

Manche sagen auch, dass diese Kanzlerin und ihre Regierung nur ein Fake sind. Eine Fälschung. Denn den wirklichen Gestaltungsauftrag für die Gesellschaft haben sie gar nicht in der Tasche. Er ruht vielmehr bei der Wirtschaft. Wenn der Regierungssprecher demnächst was bei Facebook postet und bei Twitter zwitschert, sollte man die Union beim Wort nehmen: Eine Fakewarnung mit Richtigstellung druntersetzen.