Donald Trump und Europa: Wer führt hier eigentlich wen?

Warum beruhigen wir uns nicht alle erst mal ein bisschen? Seit der Präsidentschaftswahl in den USA ist schwer auszumachen, wer schriller, lauter und unsachlicher ist, Donald Trump oder seine Gegner. Zu denen gehören mehrheitlich auch die Medien, die Trump ihrererseits schon früh im Visier hatten. An der Feindschaft zwischen beiden hat sich nichts geändert, im Gegenteil. Doch die mit Löffeln gefressene Weisheit kann keine Seite für sich beanspruchen. Und die europäischen Politiker verfolgen ihre eigene Strategie, um Trump „auf Linie“ zu bringen.

Der orientierungslose Präsident

Im wesentlichen drängt sich nach den ersten Wochen der Amtszeit Trumps folgender Verdacht auf: Der neue Präsident der USA ist ziemlich orientierungslos. Er äußert sich widersprüchlich, sagt heute dies und behauptet morgen das Gegenteil. Er begibt sich in der internationalen Politik auf dünnes Eis, bekundet hier Solidarität einerseits, um dort im nächsten Moment Behauptungen oder Forderungen aufzustellen, die die gewünschte Wirkung ins glatte Gegenteil verkehren. Verlässlich geht anders, keine Frage.

Die Tatsache, dass Trump die bisherige Regierungsarbeit als „reibungslos, so reibungslos“ und als „gut geölte“ Maschine bezeichnet, macht in jedem Fall deutlich, dass er ein Wahrnehmungsproblem hat. Denn es ist offenkundig, dass bislang überhaupt nichts reibungslos läuft. Andererseits ist Trump in dauerhaftem Abwehrmodus. Die Beleidigungen gegen ihn haben längst die Arena der Satire verlassen, überall wird er als Lügner bezeichnet, mit psychischen Störungen in Verbindung gebracht, seine Politik sei gefährlich und dumm. Fraglos hat er selbst großen Anteil daran, dass er diese Titulierungen bekommt, er fordert sie immer wieder heraus, unter anderem wegen seiner plumpen Rhetorik und widersprüchlicher Aussagen. Doch wenn man die emotionale Brille als Betrachter einmal absetzt, sind die Medien nicht weniger oberflächlich und plump. Kein Wort aus dem Munde Donald Trumps wird auf ihren sachlichen Gehalt überprüft, selbst wenn er etwas Vernünftiges sagt. Deutlich wird das an Trumps Umgang mit Russland. Oder besser: seinem Versuch, einen neuen Umgang zu entwickeln.

Reden ja, aber eben nicht zu freundlich

Im Wahlkampf hatte Donald Trump gesagt, er wolle das Verhältnis zu Russland auf neue Füße stellen, wolle Koexistenz und Entspannung. Das gefiel schon damals europäischen Politikern und Medien gleichfalls nicht, bis heute ist das so geblieben. Ob nun Putin höchstpersönlich für die Wahl Trumps in Weiße Haus verantwortlich gemacht wird, ob Trumps Mitarbeiter zu viele Gespräche mit den Russen geführt haben oder ob Trump selbst Putin verehre und vermeintliche Deals mit ihm besprochen hat, die Nähe zwischen beiden Politikern herzustellen, schien erste Priorität in der Berichterstattung gehabt zu haben und hat es bis heute. Zwar sind sich westliche Medien und Politik einig, dass man mit Russland reden müsse, aber das Feindbild soll möglichst nicht darunter leiden. Doch genau diese Gefahr wird offenbar bei Trump gesehen. Viel zu oft hat er im Wahlkampf und auch noch danach angekündigt, das Verhältnis zu Russland entspannen zu wollen. Verbunden mit seiner Äußerung, die NATO sei „obsolet“ (von der er sich in trumpscher Art und Weise auch wieder distanziert hat), witterten die Europäer das Zusammenbrechen des gesamten eigenen Konstrukts. Zu dem gehört nämlich Russland als Feindbild. Der Druck auf Trump wurde und wird also größer. Und er scheint zu wirken.

Entspannung versus Anspannung

Trump gibt sich zwar „tough“, als könne nichts und niemand sein Verhalten beeinflussen, sein Denken in eine bestimmte Richtung bringen. Seine Aktivitäten deuten aber darauf hin, dass er sich nicht die ganze Welt zum Feind machen will. Das anzunehmen wäre auch absurd, kein Politiker kann sich das leisten, auch ein Trump nicht. Aktuelles Beispiel ist die Krim, deren Rückgabe Trump von Russland fordert. Wie schon zuvor, als der US-Präsident sich zu internationalen Fragen äußerte, fällt auch hier seine fehlende Erfahrung auf, gepaart mit dem offenkundigen Versuch, irgendwie doch Verbündete für sich zu gewinnen. Der Ansatz, ein besseres Verhältnis zu Russland aufzubauen, rückt immer mehr in den Hintergrund, Europa macht seit Monaten klar, dass es am Feindbild Russland um jeden Preis festhalten will. Nun scheint Trump sich dieser Lesart anzupassen. Der Plan geht auf: Je länger Trump allzu viel Nähe zu Russland unterstellt wird, desto instabiler wird er. Psychologisch geschickt ist dabei natürlich die offene oder unterschwellige Unterstellung, Trump wäre ohne Russland gar nicht Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Dagegen wehrt Trump sich reflexartig, denn für ihn stellt die Tatsache, dass er vom Volk – und nur von dem! – gewählt wurde, eine der wichtigsten Voraussetzungen für sein Amt dar (wie für jedes andere Staatsoberhaupt wohl auch). Die anvisierte Entspannung zu Russland wird es wohl nicht (mehr) geben, und das liegt nur teilweise an der Sprunghaftigkeit Trumps. Es liegt allem Anschein nach vornehmlich an der europäischen Position, der Trump sich – wie laut und schrill er auch sein mag – nicht entziehen kann.

Ein bisschen mehr Sachlichkeit, bitte!

Alles in allem ist die Debatte um Trump vergiftet. Daran hat er selbst erheblichen Anteil. Der Anteil der westlichen Medien und Politiker wird in diesem Zusammenhang aber gern ausgeblendet, man sieht sich gern in der „Opferrolle“ und macht Trump für alles Schlechte verantwortlich, groteskerweise sogar für amerikanische Verfehlungen vor seiner Amtszeit. Es ist ein wenig wie beim Umgang mit der AfD: Sich über sie zu erheben ist einfacher, als die eigene Verantwortung für eine Entwicklung zu untersuchen und sich ihr selbstkritisch zu stellen.

Trump mag von Anfang an als plumper und lauter Präsident wahrgenommen worden sein (der er ja auch ist). Doch sein Vorgänger Barack Obama hat unzählige Drohnentote in seiner Amtszeit zu verantworten, daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Obama dabei still und leise agierte. Das Drama der getöteten Menschen unter seine Führung wird dadurch nicht weniger schlimm, auch nicht durch die Heroisierung Europas für Trumps Vorgänger.

Ein bisschen mehr Sachlichkeit wäre schön, wenngleich das ein frommer Wunsch zu sein scheint, und zwar auf beiden Seiten. Für Europa jedenfalls gilt, dass es eigene Ziele verfolgt, zu denen eben auch die massive Unterstützung der Rüstungsindustrie gehört. Das wiederum funktioniert nur, wenn man einen Feind „kreiert“ oder weiterhin beschwört, der die Ausgaben für die Rüstung rechtfertigt. Und dieser Feind heißt Russland, das scheint auch bei Donald Tump inzwischen angekommen zu sein. Und auch wenn Trump nicht müde wird zu betonen, dass er seine eigenen Entscheidungen treffe – im Falle seines Blicks auf Russland scheint er den Vorgaben der Europäer zu folgen. So lange er das nicht bemerkt, läuft die europäische Politik wie eine gut geölte Maschine.

