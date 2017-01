Dauerwerbesendung für den Rechtsruck

Nein, die AfD ist es nicht, die Werbung für sich selbst macht. Ihre Werbeanzeigen sind ja gemeinhin nur lächerlicher Weltanschauungsstriptease. Werbung machen alle anderen für sie. Diesmal: Das Umweltbundesamt.

Dieses will nun die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte erhöhen. Milch und Fleisch würden so nicht mehr mit sieben, sondern mit 19 Prozent besteuert. Die erhöhten Preise sollen gewissermaßen als Regulator funktionieren und den Bürgern mehr Bedacht im Umgang mit und beim Konsum von tierischen Lebensmitteln abverlangen. Der ermäßigte Steuersatz, der auf Grundnahrungsmittel gilt, soll aufgehoben werden und die Ware soll wie diverse Luxusgüter besteuert werden. Das fordert das Umweltbundesamt nicht etwa aus Jux, versteht sich. Das hat mit dem Klimaschutz zu tun. Der Endverbraucher soll ihn bezahlen, während Billigfluglinien zeitgleich verstärkt Zugang zu den großen Flughäfen erlangen, damit Flugreisen auf Dauer wettbewerbsbedingt noch günstiger werden. Da passt mal wieder nichts zusammen.

Man dementiert die Sache natürlich, wiegelt ab, dass man Strafsteuern auf keinen Fall wolle. Und das kann man sogar glauben, denn der Landwirtschaftsminister hat einen guten Draht zur Schweinefleischindustrie im Lande. Er sähe es ja laut eigener Aussage gerne, dass Schweinefleisch regelmäßig in Schulmensen kredenzt wird. Wahrscheinlich passt das auch gerade ganz gut zur parteilichen Linie, als CSU-Mann muss er Identität stiften und das Deutsche am Tisch gegen die vermeintliche Überfremdung definieren. Aber das ist eine andere Baustelle.

Solcherlei Meldungen, ob sie nun später zum Gegenstand politischer Debatten werden oder nicht, ob sie nun verwirklicht werden oder nur in der Schwebe bleiben, das sind die eigentliche Dauerwerbesendung der AfD, betrieben von ihren inoffiziellen Sponsoren, den etablierten Parteien und ihren Ministerien. Es sind nämlich genau diese arrogant in die Öffentlichkeit posaunten Pläne, die den Menschen da draußen offenbaren, dass ihre Sorgen keine Lobby haben. Sie geben ohnehin wenig für den Binnenkonsum aus, knapsen sich von Monat zu Monat und nun soll ein Glas Milch zum Luxusgut werden. Natürlich ist der Milchpreis heute ein Witz und klar ist auch, dass der Wettbewerb, angefacht durch etwaige Discounter, dieses Produkt noch weiter hinabzieht, wenn man nicht beständig regulativ eingreift. Aber es ständig den Menschen anzulasten, die sich seit Jahren in Lohnzurückhaltung üben und Angst haben, abgehängt zu werden, wenn sie es nicht gar schon sind, das ist natürlich Ausdruck eines elitären Snobismus, der die Leute rasend macht.

Dasselbe gibt ja auch beim Fleischpreis. Natürlich ist der viel zu niedrig, in ihm sind nicht die Kosten für die erzeugten Umwelt- und Klimaschäden eingerechnet. Wie schon die Atomindustrie für etwaige Schäden sich nicht rückversichern musste – jetzt zahlt es eben der Steuerzahler -, so müssen auch die Methanriesen da nicht vorbauen. Aber mal salopp von oben herab zu verkündigen, dass trotz prekärer Situation einer großen Zahl der Verbraucher, eine Steueranpassung das schon richten würde, das treibt die Leute genau dahin, wo die etablierten Parteien sie doch nicht haben wollen: In die Arme des Rechtspartei.

Solange man ignorant solcherlei Meldungen verbreitet, kann die AfD noch so dämliche Werbekampagnen im Netz und auf Plakate platzieren, noch so unglaublich hirnverbrannte Slogans formulieren, man wird das gar nicht als die wirkliche Werbung der Partei wahrnehmen. Die kommt nämlich aus den Amtsstuben von Ministerien und aus den Räumen etablierter Parteien, wenn die so tun, als gehe es den Deutschen allgemein so gut, dass sie jederzeit mit einer neuen Belastung fertig werden. Luxussteuer für Reiche lehnt man in diesen Gefilden fast geschlossen ab. Luxusmehrwertsteuer auf Lebensmittel für alle Bürger, auch für Hartz-IV-Bezieher und prekär Beschäftigte, darüber lässt sich aber offenbar debattieren.



Wer so agiert, der muss es sich gefallen lassen, als der inoffizielle Sponsor der AfD bezeichnet zu werden. Und das, obwohl die Kanzlerin doch in diesem Jahr um die Herzen der Abgehängten buhlen wollte. Aber es geht nicht um die Herzen – es geht um die Köpfe. Und wenn es in denen rattert und raucht, weil man dauernd grübelt, wie man das alles noch stemmen soll mit dem bescheidenen Salär, dann wird das schwierig. Wer den Wahlkampf so angeht, der hat sich in eine Dauerwerbesendung verabschiedet: Für die AfD.