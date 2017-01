Die Guten in der Welt

Da gibt es keinen Zweifel mehr: Wir sind die Guten. Machen als Gesellschaft keine Fehler. Haben keine expliziten Interessen, die einer hehren Ethik im Wege stehen könnten. Unsere Interessen sind vielmehr ethisch. Woher kommt diese völlig vermessene Weltanschauung eigentlich?

Neulich wieder so ein Artikel im Erbauungsblatt des deutschen Konservatismus, in der FAZ. Ein Wirtschaftsjournalist strampelte sich über drei Seiten daran ab, dass Afrikas Landwirtschaft produktiver werden müsse. Weil Afrika jetzt schon ein Viertel seiner Nahrung importiert und das Bevölkerungswachstum womöglich nicht stoppen werde. Der Mann bringt Zahlen und erwähnt Deutschlands helfende Hand, mahnt noch zur ökologischen Landwirtschaft und gibt bekannt, dass sich die globale Ernährungslage verbessert habe. Viele Zeilen, viele Zeichen. Da hat einer alles bedacht? Wirklich alles? Sofern es sein Ziel war, einen Text hinauszuschleudern, der für die allgemeine Verfestigung sorgen sollte, dass wir die unantastbar Guten hienieden sind, dann ja: Dann hat er alles bedacht.

Die Realität sieht aber dann schon etwas anders aus. Und dass er einen ganz zentralen Punkt in der Versorgungslage der Afrikaner einfach nicht erwähnt, spricht Bände. So eindeutig sind die moralischen Attribute im Welttheater nämlich nicht vergeben, wie das die »Frankfurter Allgemeine« gerne hätte.

Der Kosmopolit und UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung Jean Ziegler beschrieb mehrfach, wie er auf seinen Spaziergängen über afrikanische Märkte – der größte dieser Märkte liegt wohl in Dakar – europäischen Agrarexport angeboten bekam. Mit diesem von der Europäischen Union subventionierten Obst und Gemüse können die einheimischen Waren, die unter schwersten Einsatz und ohne staatliche Finanzspritzen der kärglichen Scholle abgetrotzt werden, nicht konkurrieren. Schon vor Jahren berichteten und publizierten Entwicklungshelfer, dass sich der Anbau von Lebensmitteln für afrikanische Bauern kaum mehr lohne. Die Ware lande auf dem Abfall, weil die Menschen, die an sich ja ihr Leben in Armut fristen, natürlich die billigere Konkurrenzware aus der EU-Zone kauften. Dies sei unter anderem ein Grund, weshalb immer weniger angebaut würde und es an Lebensmittel aus den eigenen Breitengraden mangele.

Die Europäische Union zwingt ihre afrikanischen Handelspartner in den Freihandel, womit denen die Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit der heimischen Waren mittels Schutzzöllen verunmöglicht wird. Was sich jedoch in den westlichen Ländern als Frevel am Wohlstand liest, nämlich die künstliche Verteuerung von Produkten und damit die Aushebelung des Wettbewerbsgedankens, ist allerdings für Entwicklungsländer ein unersetzliches Instrument zur Steuerung des eigenen Marktgleichgewichts.

Etwas anders stellt es sich an den Rändern des schwarzen Kontinents dar. Dort gelingt es afrikanischen Fischern kaum noch ausreichend Fang zu machen. Von der EU subventionerte Fischfabrikschiffe leeren die Gewässer vor den Küsten, um die europäischen Märkte mit günstigem Fisch zu überschwemmen. Afrikanische Fischer suchen ihr Auskommen auf andere Weise. Üben sich in einer Landwirtschaft, die wie erwähnt, kaum noch erbringlich ist – oder suchen ihr Glück als moderne Piraten und enden als Gefangene westlicher Kriegsschiffe, die die Leerfischung afrikanischer Gewässer sicherstellen.

Sich also hinzuhocken und schnell einen Text zu tippen, in dem es heißt, dass die Afrikaner jetzt mal mehr anbauen müssten, mehr Lebensmittel ranschaffen sollten, wenn sie künftig nicht noch abhängiger vom Rest der Welt werden wollten, ist natürlich wohlfeil. Ganz so einfach läuft es auf der Welt eben nicht. Die Guten in der Welt, als die man sich in solchen Texten stilisiert, sind gar nicht so gut. Sie sind nicht diejenigen, die die Afrikaner an die Hand nehmen müssen, um ihnen einfachste Zusammenhänge zu erklären. Das können sie schon selbst. Man lässt sie nur nicht. Hunger ist in vielen Weltregionen sowieso keine Frage von zu wenigen Lebensmittel. Es ist eine Organisations- und Verteilungsfrage. Und eine der Rentabilität leider auch.

Wenn Wirtschaftsjournalisten solche Fakten weglassen, dann steckt da mehr dahinter. Dann geht es nicht um Aufklärung, sondern um die Nährung eines Gefühls: Nämlich, dass wir hier die Guten sind. Oder wenigstens die Besten von allen. Unsere Außenpolitik ist unantastbar. Unsere Motive sind geleitet von der Verbesserung der Grundlagen der Weltgesellschaft. Wer solche Lücken lässt, der schafft es über diese Schiene des angeblich ehrlichen Maklers, den Selbstbedienungsladen, als den auch die EU den Rest der Welt sieht, moralisch zu legitimieren.



Aber ehrlich gesagt, wir sind nicht die Guten. Wir haben ja nicht mal gute Journalisten. Die meisten von denen, so könnte man jetzt wieder mal glauben, arbeiten für die FAZ.