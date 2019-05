Im ICE wie zu Hause fühlen

Nach welchen Kriterien die Deutsche Bahn die Personen auf ihrer Eingangsseite ausgewählt? Richtig: Das hat neulich schon einer gefragt – Boris Palmer nämlich. Die Frage zur ICE-Werbung hatte durchaus Berechtigung – leider hat er in der Argumentation verkackt.

Eigentlich hat Boris Palmer vor einigen Wochen eine berechtigte Frage gestellt: Nach welchen Kritierien wählt die Deutsche Bahn die Personen aus, die für sie werben dürfen? Schnell hat man ihn deshalb bedrängt, er würde hier glasklaren Rassismus betreiben. Immerhin kritisiert er die Entscheidung der PR-Abteilung der Bahn, unter anderem einen schwarzen TV-Koch oder eine türkischstämmige TV-Moderatorin als Werbeträger auszuwählen. Palmer reagierte auf die Vorwürfe ungelenk, ließ sich in die Ecke drängen und hielt offen, ob er seine Frage genau so gemeint hatte – oder vielleicht doch nicht anders.

Denn wie Palmer frage ich mich ja dasselbe. Ach Quatsch, doch nicht weil da ein dunkelhäutiger TV-Koch in ein Brötchen beißt oder ein ehemaliger Formel-1-Weltmeister verträumt aus dem ICE-Fenster guckt. Mich treibt dieselbe Frage ganz anders an. Warum zum Henker beißt ein Koch von Format in so ein ICE-Klebebrötchen für fünf Euro aufwärts? Und der will mir morgen als Gourmet die große Kochschule näherbringen? Nico Rosberg hat auf mancher Piste 300 Sachen oder mehr auf den Tacho gebracht – ein ICE kann das auch. Theoretisch. Aber die meisten Strecken erlauben diese bahnbrechende Geschwindigkeit gar nicht. Gut, ich gebe zu, in diesem Falle kann ich die Kriterien der Deutschen Bahn, Herrn Rosberg zu engagieren verstehen: Er verleiht dem lahmen Unternehmen suggerierte Megamobilität.

Ein Plakat gibt es, da soll wohl ein Europaabgeordneter zu sehen sein. Wahrscheinlich spielt der Glatzkopf, der seinen Brillenbügel frisst, nur einen solchen Volksvertreter. Man könne entspannt arbeiten im ICE, heißt es. Dass der Mann Abgeordneter sein soll, wird auf den Plakaten, die in den Bahnhöfen angebracht sind, erst so richtig deutlich – im Netz ist er nur ein Banker oder Versicherungsheini. Aber vor Ort am Bahnhof wirbt man damit, kostengünstig nach Brüssel zu kommen. Und gleich drunter arbeitet der Mann entspannt vor sich hin.

Das RTL-Sternchen Nazan Eckes genießt währenddessen das Entertainment-Angebot im ICE – ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das wäre auf alle Fälle neu. Wahrscheinlich soll das heißen, dass man sich selbst Unterhaltsames mitbringen muss, um Unterhaltbares konsumieren zu können. Toll, wie die Bahn mitdenkt. Auf dem letzten dieser werbestrategischen Fünferserie kuschelt dann noch eine Mama mit ihrem Wonneproppen. Im Familienbereich eines ICE. Dieser Bereich besteht allerdings nur aus üblichen Vierersitzen, die mit einer Banderole markiert werden und die auch von anderen Reisenden jederzeit gebucht und benutzt werden dürfen: Die langweiligste Familienzone der Welt.

Soviel zur Beschreibung. Worauf ich allerdings hinauswill: Das sind – bis auf die Mama – eigentlich Leute, die man so eher selten als Fahrgast in einem Zug trifft. Das nimmt der Betrachter den glücklich dreinblickenden Testimonials einfach nicht ab. Spontan habe ich mich nämlich dasselbe wie Palmer gefragt. Mein Gedanke ging aber weiter: Dass man uns da Leute als glückliche Bahnreisende vorsetzt, die die Bahn ganz sicher nicht täglich benutzen, halte ich für Realitätsverleugnung. Nico Rosberg ist bestimmt nicht täglich zu seinem Rennstall gependelt. Und das ZDF lässt ihre kleinen Berühmtheiten schon mal im Dienstauto abholen. Wieso Nelson Müller also expliziter Bahnexperte sein soll, erschließt sich mir nicht.

Überhaupt dieser vermittelte Eindruck, wonach man in aller Geräumigkeit eine Reise genießen kann. Das Gedränge ist freilich hinter dem Fotographen zu suchen. Häufig rollen ICEs mit weniger Waggons in den Bahnhof ein. Dann stehen die überzähligen Reisenden in den engen ICE-Gängen herum. Wirklich entspannt so eine ICE-Fahrt, oder nicht? Von all den anderen Abenteuern gar nicht erst zu sprechen.



Die Menschen nehmen ihre Bahnfahrten in der Regel ganz anders wahr, als sie auf Hochglanzplakaten beworben werden. An sich ist das nicht verwerflich, Werbung geht nun mal so – keiner lässt sein Produkt als unzulänglich an den Mann bringen. Bei der Bahn ist das aber anders. Es gibt in diesem Lande millionenfach schlechte Erfahrungen und Ärgernisse. In einem verspäteten ICE zu sitzen oder am Bahnsteig zu stehen und zu erfahren, dass der Fernzug der Wahl heute mal ausfällt und dabei zuzusehen, wie die Prominenz selig eine Zugfahrt genießt, verbittert die Bahnreisenden. Es lässt sie fragen: Nach welchen Kriterien macht man hier Werbung und nach welchen sucht man Werbeträger aus?