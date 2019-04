Wir Exportweltmeister – Man muss uns nehmen wie wir sind

Exportweltmeister: Wir können nicht anders – meint SPON und bezieht sich auf eine Studie. Das klingt wie eine identätspolitische Rechtfertigung für den Handelskrieg, den wir mit der Welt führen. Nach dem Motto jedes Egotrips: Die einen kennen uns, die anderen können uns – love us or leave us.

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat vor einiger Zeit schon eine Studie zu Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss veröffentlicht. Zwar zählt man in dieser Studie auf, wie man den Überschuss minimieren kann, aber als Fazit stellt man klar: Viel Potenzial gibt es da nicht. Die Bundesregierung hat prompt auch nicht insistiert, möchte das Ergebnis der Studie nicht aufhübschen, wie sie das beizeiten hie und da schon gemacht hat. Der Wissenschaftliche Beirat rückt die Regierung ja gewissermaßen in die Rolle der Machtlosigkeit.

Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen …

Exportüberschuss und Exportweltmeister? Tja, ist halt so. Kann man nichts machen. Dir Welt muss uns nehmen wie wir sind. Trotz aller Kritik, die von EU-Partnern über den IWF bis hin zu Donald Trump eine internationale Allianz hat entstehen lassen. Die Kritik ist berechtigt, die Bundesrepublik exportiert Arbeitslosigkeit in die Welt, hat durch jahrzehntelange Lohnzurückhaltung die Konkurrenz gedumpt und will seine Weltmeisterschaft Jahr für Jahr verfestigen.

Weltmeisterschaft: So nennt man das in den politischen Spalten des Landes. Das ist ein glatter Euphemismus, der suggerieren soll, dass da freudentrunkene Teamplayer einen Pokal in die Luft recken. Gemeint ist damit aber ein Handelskrieg, eine »geoökonomische Halbhegemonie«, wie Hans Kundnani dieses Phänomen in seinem Buch »German Power. Das Paradox der deutschen Stärke« nennt. Den Begriff der »Halbhegemonie« prägte der Historiker Ludwig Dehio. Er sollte die Lage des Deutschen Reiches nach der Reichsgründung als einen paradoxen Zustand beschreiben: Es war nicht mächtig genug, um Europa zu kontrollieren, aber doch mächtig genug, um von anderen als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Kundnani erkennt eine Reaktivierung dieses Zustandes in der heutigen Zeit – freilich unter neuen Vorzeichen.

Die geoökonomische Stossrichtung indes, so der Autor weiter, sei als eine »neue Form von deutschem Nationalismus […], der auf Exporten, der Idee des Friedens und einem erneuerten Gefühl einer deutschen Mission beruht« anzusehen. Anzumerken wäre außerdem noch, dass es wirklich nur die Idee des Friedens – und nicht der Friede selbst – ist, die dieses neue Weltgefühl flankiert. Waffenexporte sprechen eine andere Sprache. Sie nähren den Krieg.

Kundnani sieht die »deutsche Frage« zurückgekehrt. Speziell deshalb, weil die ökonomische Vormachtstellung in Europa zu massiven Verwerfungen und zur Destabilisierung Europas beigetragen haben. Gleichwohl feiern wir Exportweltmeisterschaften wie Fußballweltmeisterschaften. Das Team Deutschland bringt sich in Stellung, alle arbeiten in diesem Narrativ zusammen, um den Cup zu holen. Dieses kleine Land im Herzen Europas schafft sein Wunder von Bern immer wieder – nur ohne Bern. Alles wankt – außenrum. Exportweltmeister – das klingt positiv, nach Party. Handelskrieg führen nur die USA und China, aber doch nicht das Land der fleißigen Exporteure.

LGBTQ-Community, Frauen, Exportüberschussmalocher: Identität ist alles

SPON interpretierte die Studie mit dieser Überschrift: »Sorry, Mr. Trump, wir können nicht anders!« Das Magazin schließt damit, dass die möglichen Effekte begrenzt sind, womit »die Bundesregierung in ihrer abwehrenden Haltung gegenüber US-Präsident Donald Trump und anderen Kritikern der Überschüsse gestärkt« würde. Das klingt wie die identitätspolitische Wende in Sachen Exportüberschuss. Jetzt ist nicht mehr die Lage, sind nicht mehr die strukturellen Vorbedingungen verantwortlich für das fehlende Gleichgewicht: Es ist eine Sache des deutschen Wesens, der deutschen Lebensart – so sind wir halt, wir Deutschen. Verkaufen (uns) gerne unterm Wert.



Im Grunde haben wir es hier mit einer raffinierten Auslegung des Dilemmas zu tun. Die ganze Kritik an der deutschen Frage kann man ja als Angriff auf die eigene Identität neu interpretieren. Dann sind nicht mehr raffgierige, profitgeile Krämerseelen am Werk, sondern ein Volk, das nichts für seinen Exportüberschuss kann. Er liegt ihm im Blut. In seiner genetischen Matrix. Der Exportüberschussmalocher ist die LGBTQ-Community des internationalen Handels. Er ist wie er ist. Love him or leave him. Aber nicht vergessen, wer ihn kritisiert, der kritisiert seine Identität.



Was für ein exportorientierter Egotrip eines ganzen Volkes da verniedlicht wird. Mag ja sein, dass ein Wirtschaftlicher Beirat Zweifel hegt, um die Politik massive Beeinflussungen bewirken kann. Aber das rechtfertigt gar nichts. Schon gar nicht, dass man sich zurücklegt, die Beine hochlegt und so tut, als könne man am Wesenskern des Deutschen nun mal nichts ändern. So eine Volksdefinition gieriger, stets auf Profit zielender Leutchen hatten wir schon mal. Und damit sind nicht die Ferengi gemeint. Haben wir das Vorurteil, das gegen Juden so lange und dumm kultiviert wurde, jetzt als Rechtfertigung für unseren konsumistischen Weltherrschaftsanspruch gefunden? Man versteht die Welt nicht mehr, wenn man sie durch die deutsche Brille betrachtet – man muss sie aber auch nicht verstehen, es reicht sich an ihr zu bereichern. Auf Kosten anderer.