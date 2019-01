Scholz als Kanzler: Ein bisschen wie Sex in Gummistiefeln

Was diskutieren und debattieren wir eigentlich für phantastische Sachen im öffentlichen Raum! Ob nun Olaf Scholz Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten wird oder nicht zum Beispiel: Der Mensch ist ein phantasiebegabtes Wesen – aber manchmal soll man dann doch über Dinge reden, die einen Realitätsbezug haben .

Wenn die SG Sonnenhof Großaspach, ein baden-württembergischer Fußball-Drittligist aus dem Rems-Murr-Kreis, eine Siegprämie für den Gewinn der Champions League aushandeln würde, sagen wir mal bescheidene 750.000 Euro pro Nase, dann würde sicherlich kurz davon berichtet, sofern es publik würde. Das gäbe ein bisschen Hohn und Spott für die Megalomanie, einen eleganten Scheibenwischer hinten drein – und gut wäre es. Man ginge weiter zu wichtigeren Themen und weg von den Spinnereien, den phantastischen Vorhaben eines Vereines, dessen größter Erfolg bis dato war, mal einen siebten Platz in der dritthöchsten Spielklasse des Landes zu belegen.

Was um Himmels willen ist denn so anders an der Aussage Olaf Scholz’, er würde sich die Kanzlerschaft zutrauen? Eben! Gar nichts! Es ist genau dieselbe drittklassige Fixierung auf einen Umstand, den wir so nie erleben werden. Letztlich ist es schlicht wumpe, ob die Sozialdemokraten einen Scholz, Schulz, Dingens oder Bumens aufstellen. Selbst die Benennung der Vorsitzenden hätte nur was Banahles. Einen sozialdemokratischen Kandidaten aufstellen: Kann man machen – hat nur keinerlei Auswirkungen. Wie die ausgehandelte Prämie für den Gewinn der Champions League eines Drittligisten aus Süddeutschland halt. Oder wie das Küssen eines Talismanes – oder wie sich stets erst in den linken Socken zu zwängen, um energetisch ausgeglichener zu sein – oder wie beim Beischlaf Gummistiefel zwecks Zeugung eines männlichen Nachkommens anzulegen.

Es gibt so viele kleine Tätigkeiten des Alltages, die man machen kann, aber nicht machen muss. Die man einhält, deren Vergessen aber keinerlei Konsequenzen hätte. Man hält sich aus Romantik daran, weil man ein abergläubischer Schisshase ist oder eine lieb gewonnene Tradition weiterpflegen möchte. Es schadet ja auch keinem, also hält man sich an das Überkommene, et hätt noch immer jot jejange.

Man muss einen Niesenden heutzutage wirklich nicht mehr mit einem höflichen »Gesundheit!« beglückwünschen, weil man ernstlich glaubte, der Niesanfall sei jetzt Ausdruck des Siechtums und das Leben des Rotzezerstäubers ernstlich in Gefahr. Man tut es trotzdem, weil alle Generationen seit dunnemals es auch dann noch taten, als keiner mehr am Niesen ins Gras biss. Es gibt halt irgendwie einen Konsens, dass man an den Nasengeräuschen des Mitmenschen Anteil zu nehmen habe. Tut ja auch – wie bereits gesagt – keinem wirklich weh. Und man überbrückt mit diesem Genesungsaufschrei ja auch irgendwie jede noch so peinliche Stille.

Kanzlerkandidaten der SPD sind auch so ein Atavismus. Man hat sie halt, sie sind nett anzuschauen – nett anzuhören sind sie hingegen eher selten. Sie sind aber an sich überflüssig geworden, wie allerlei Zierknöpfe, die man heute noch auf Hemden oder Jacken näht, und die noch aus einer Epoche stammen, da reichhaltig in der Produktion teure Knöpfe an der Kleidung von Wohlstand zeugten. Man näht sie heute immer noch dran, weil es sich halt so gehört, weil es immer so war, weil ein Bild in den Köpfen besteht, wie so ein Hemd oder eine Jacke auszusehen hat.



Olaf Scholz – oder wer auch immer für das Amt des Bundeskanzlers antreten will – ist nichts als ein trauriger Zierknopf, den sich die Postdemokratie aufnähen ließ, um gut angezogen aus der Wäsche gucken zu können. Eigentlich haben wir keine Zeit dafür, über solche Atavismen zu sprechen. Und dennoch investieren wir Zeit in solche nutzlosen Debatten. Reden wir doch mal über den Literaturnobelpreis, besser gesagt über die Dankesrede, die ich schon geschrieben habe, wenn ich ihn mal, irgendwann zwischen 2040 und 2065, feierlich zugesprochen bekomme. Ach sooo – das ist also unrealistisch? Na dann …