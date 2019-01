Das Volk und die da oben: 30 Jahre später

Mancher behauptet, dass die politischen Akteure der Stunde in etwa so auftreten, wie jene am Ende der DDR. Aber eigentlich ist es schlimmer, denn zwischen dem ZK und den Menschen war der Abstand wohl doch nicht so groß wie im Deutschland von 2019.

Neulich konnte man über die Sorgen von Hubertus Heil lesen. Der plant ja ein neues Sozialgesetzbuch zum Thema Entschädigungsrecht. Es wäre damit ein dreizehntes seiner Art. Und genau hier beginnen die Probleme: Der Arbeitsminister möchte nicht, dass auf das Zwölfte Buch eines mit laufender Nummer kommt. Daher ist er ganz ministeriell dafür, dass man einen Hopser macht, gleich zu Nummer 14 übergeht. Warum ihm das so sehr beschäftigt, weiß man nicht wirklich. Aber wahrscheinlich ist ein solcher Aberglaube irgendwann ganz normal, wenn man einer Partei angehört, die in diesem Zahlenbereich den Spagat übt, weiterhin Volkspartei sein zu wollen. Gewiss sind das die Finten, die man sich ertüftelt, wenn man bei den Prognosen fortwährend 13 Prozent vorgesetzt bekommt – sich dann einzureden, dass 13 eigentlich 14 Prozent sind, schindet ein bisschen Zuversicht heraus.

Indes gibt der Minister aus heimatlichen Gefilden zu Protokoll, dass er schon in den Achtzigerjahren im Internet surfte. Bei Ebay Kleinanzeigen Rubikwürfel orderte und bei Spotify die Zillertaler Schürzenjäger downloadete. So geschehen in Gerolfing – dem Silicon Valley von Ingolstadt, Oberbayern. Unser aller Facebook hatte seinerzeit noch Wählscheiben und ein zu kurzes Telefonkabel, doch Horst Seehofer war schon drin. Ganz weit drin in der Matrix der Allerreichbarkeit. Der alte Knabe verwechselt offenbar bis heute den Teletext mit dem Internet – es ist ja letztlich fast dasselbe, wenn es nicht was ganz anderes wäre. Kommt davon, wenn man den Laptop dauernd in die Lederhosen steckt.

Als hätten wir nicht genug Minister, bei denen wir uns freundlich gesagt fragen müssen, ob noch alles ganz rund läuft, bringt sich auch gleich noch der Nachwuchs in Position. Die Jusos debattieren Edelprobleme, machen die Leute mit dem Schwangerschaftsabbruch verrückt, als sei dies nun die größte Sorge im Lande. Klar, Frau Omnes ist ja pragmatisch, sie klagt zwar über den Niedriglohn, den sie trotz Ganztagsstelle kassiert, lobt aber dann die Jusos, die ihr ein Problem abgenommen haben, worauf sie ausruft: »Ich habe im August eh drei Wochen Urlaub, also etwa sechs Wochen vor der Entbindung – das reicht ja nun dicke für einen zeitigen Abbruch, ich muss nicht mal eine AU einreichen – herzlichen Dank, liebe Jungsozis!«

Das sei wie in den Jahren vor 1989, hat mich neulich mal jemand wissen lassen. Die ganzen ZK-Bonzen hätten doch auch in einer Parallelwelt mit Parallelsorgen gelebt, in der für die Sorgen der Bürger wenig Platz war. Nun bin ich nicht im Osten aufgewachsen, aber manchmal beschleicht mich das unheimliche Gefühl, dass so feist wie die damaligen Bonzen auch waren in ihren schlecht geschneiderten Anzügen, ganz so abgehoben waren sie dann doch noch nicht, wie das Politikpersonal, welches wir uns heute leisten.

Wenn man Roland Jahn, dem Leiter der Statsi-Unterlagen-Behörde Glauben schenken darf, so hatten die DDR-Granden sehr wohl eine Ahnung, was ihre Bürger antrieb. Und das nicht alleine, weil die Stasi ihnen das antrug. Jahn schreibt in seinem Buch »Wir Angepassten: Überleben in der DDR«, dass gewisse Bereiche natürlich ideologisch vermint waren. Aber wenn der DDR-Bürger unzufrieden war, weil es etwa bestimmte Konsumgüter nicht gab oder zu wenig Wohnungen zur Verfügung standen, machte man Eingaben – durchaus bis hinauf zu den höchsten politischen Instanzen. Das wurde immer ein bisschen verlacht, weil einige Bürger ihre halbe Freizeit mit dem Formulieren von Eingaben verbrachten, aber im Gegensatz zu den Petitionen, die man heute mit einigen Klicks fabrizieren kann, sollen diese Eingaben hin und wieder sogar geholfen haben.

Das führte freilich nicht dazu, dass die DDR-Führung Orangen oder Wohnungen aus ihrem Hut zaubern konnte – man war ja ab einem gewissen Zeitpunkt wirtschaftlich wirklich total am Ende, viel Handlungspielraum war da nicht mehr. Aber ein Bild davon, welche Sorgen und Nöte die Leute hatten, bekamen die Politiker dort schon vermittelt. Ob das jetzt, 30 Jahre später, noch der Fall ist, wage ich dann doch eifrig zu bezweifeln. Der Abstand zwischen ZK und DDR-Bürger, sei er auch mit viel Abscheu ausgefüllt gewesen, mit viel Skepsis und Argwohn, war aber durchaus geringer als heute. Nicht nur die Schere zwischen arm und reich klafft heute immer weiter auseinander, sondern in allererster Linie ist es die Schere zwischen Wählern und Gewählten, zwischen Volk und Politik, die so weit auseinanderklafft, wie vermutlich selbst im Osten zur Zeiten der Mauer nicht.

Das ist, drei Dekaden nach der Wende, eigentlich eine erstaunliche Leistung. Immerhin spricht man von der DDR in unserer hiesigen BRD gerne von einem Unrechtsstaat. Dabei fällt auf, dass in diesem Unrecht mehr Bürgernähe vorhanden war, als in diesem unserem Rechtsstaat. Nein, ich will die DDR nicht ostalgisch verklären. Aber wenn man sich die heutigen Entscheidungsgehilfen in den Ministerien anschaut, diesen abergläubischen SGB-Kabbalisten oder den Urzeitnerd, dann fragt man sich schon: Was ist da schiefgelaufen? Sind die Ostdeutschen dafür zu uns gestossen? Das kann es doch nicht sein, dass man als Bürger fast täglich das Gefühl bekommt, man ist eigentlich nicht blöd genug, um jemals ein Ministerium führen zu können.



Dumm und abgehoben: Und sich dann wundern, dass die Demokratie momentan nicht wie ein Versprechen wirkt, sondern wie ein Blick in die Abgründe menschlicher Destruktion. Schlechter konnte es Honecker auch nicht machen. Für Bürgernähe hatte der olle Erich auch gar keine Zeit, neben ihm war vermutlich Horst Seehofer aus Silicon Gerolfing der einzige Mensch mit Internetanschluss in den Achtzigerjahren. Die tickerten nur so hin und her, aber jede dreizehnte e-Mail des Tages klickte der saarländische Dachdecker mit ZK-Anschlussverwendung nicht an – da half nur vorwärts immer oder rückwärts immer, aber bloß nicht die Unglückszahl anklicken. Den Ochs und Esel in seinem Lauf, hielt nicht mal der gut gemeinte Sozialismus auf.