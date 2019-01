Freiheit: Erlaubte Willkür oder die Pflicht für Verantwortung?

In unserem ersten Podcast des Jahres 2019 sprechen wir über Freiheit und den freien Willen. Dass dieses Thema auf den Tisch kam, lag nicht zuletzt an den Diskussionen um den Jahreswechsel, als die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sich eine Menge Feinde machte. Sie wollte nicht nur ein Tempolimit durchsetzen, sondern auch gleich noch das Böllern an Silvester (zumindest teilweise) verbieten.

Das rief haufenweise Kritik hervor, viele sahen sich ihrer Freiheit beraubt oder zumindest die Gefahr, dass es so kommen könnte. Wir haben in unserem Podcast aber nicht für oder gegen ein Tempolimit geworben, sondern uns der Frage gewidmet, ob es überhaupt Sinn macht, sich dem Thema Freiheit auf diese Art zu nähern.

Mit der Freiheit ist es nämlich so eine Sache. Jeder will sie, aber wenn man sie hat, wird sie womöglich jemand anderem genommen. Und wie kann ein Europa mit 500 Millionen Einwohner Freiheit schaffen, die für alle gilt? Kann es auf der Welt eine Definition von Freiheit geben, die alle gleichsam unterschreiben können?

Eines vorweg: Wir erheben nicht den Anspruch, eine allgemein gültige Definition von Freiheit erarbeitet zu haben, wer sind wir denn?!! Aber wir hoffen, dass wir Anregungen geben können, um sich ein Gefühl darüber zu verschaffen, was Freiheit sein kann und was nicht.

Aber vielleicht ist es ja auch alles ganz anders …

Hier geht’s zum Podcast:

Download

Und hier zur YouTube-Fassung: /Folgt in Kürze)