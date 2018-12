Zum Jahresausklang die klare Botschaft: Wir müssen uns distanzieren!

Mag ja sein, dass Ihr zu Weihnachten alle enger zusammengerückt seid – und sei es hin und wieder auch nur, um sich besser die Kehle umdrehen zu können. Aber jetzt ist es auch mal gut, es reicht mit der Kuschelei, außerdem drückt schon jetzt die Tatsache aufs Gemüt, dass lächerliche, unpassende und sowieso völlig überflüssige Geschenke umgetauscht werden müssen.

Aber das ist nicht alles, und das wisst Ihr genau!

Denn es gilt, sich zu distanzieren, und zwar von allem, was böse ist, was politisch nicht korrekt ist, was eben halt einer gesunden Entwicklung im Weg steht. An erster Stelle steht da natürlich die AfD. Direkt danach Pegida. Aber auch Nationalismus, eingeschweißte Gurken, Nahles, Schriftsteller, Umverpackungen und der Migrationspakt stehen auf der Liste dessen, wovon man sich distanzieren muss. Putin muss ich wohl nicht erwähnen, oder?

Hier geht’s zur Distanzierungsaufforderung:

Download

YouTube (diesmal nicht nur als Audio, sondern leicht experimentell, bitte aufs Bild klicken zum Ansehen)

Herzlichen Dank an alle, die mit Ihren Ideen und Anregungen zu diesem kleinen Podcast beigetragen haben (auch, wenn ich nicht jeden Kommentar berücksichtigen konnte):

Eduard Drapej

Steffi Wuschel Wuschovius

Jule Uhl

Uwe Goller

Mariaritas Kunst

Eric Kuehl

Robert Renders

Nicole Nicki

Silvia Maslo

Grit Mikeska

Evelyn Barth

Andrea Drescher

Julia Weise

Meike Deutschmann

Norbert Wiersbin

Johannes Vogelsang

Holger Förster

Elisabeth Müller

Manfred Bueddemann

Gaby Peschel

Norbert Ney

Markus Kratochwill

Daniel Kottmair

Uwe Kroll

Oliver Herold

Stefanie Matulat

Sascha Meyer

Claudia Goepel

Fränzi Raminza

Dadalus Uggla

Hannes Herrmann

Gudrun Stolzenburg

Susi Swazyena

Gabi Halili

Stephanie du Bois

Dietmar No

Tilo Schönberg

Mirjam Zwingli

Uwe Kroll

Maren Müller

Kerstin Beutler

Uta Steger-de Gruyter

Micha Joanni

Arthur Arzt