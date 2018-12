Der einzige seriöse, strukturierte Jahresrückblick 2018 oder: Wir schaffen das!

Auch in diesem Jahr haben wir unseren legendären Jahresrückblick gemacht. Wir sind das unseren Millionen von Fans einfach schuldig. Andy, Roberto und ich haben konsequent im Januar 2018 mit den wichtigsten Ereignissen angefangen und im Dezember aufgehört. Normal eigentlich.

Aber wir haben einige Themen einfach mal ein bisschen heller beleuchtet. Etwa die TOP-Suchbegriffe bei Google, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Schwangerschaftsabbrüche, das bayerische Polizeigesetz oder die Frage, was Kevin Kühnert für ein Blender ist.

Da wir gerne die „Bunte“ und die „Super-Illu“ lesen (wobei: gibt es die überhaupt noch?), waren allerdings auch Boulevard-Themen dran. Geneigte Hörer mögen diesen Part einfach überspringen, obwohl wir es nicht empfehlen, denn der Boulevard-Block ist anspruchsvoll und gibt tiefe Einblicke in die Welt der Promis und der Königshäuser (auch wenn wir die Namen nicht immer zuordnen können).

Besonderen Wert legen wir auf den Hinweis an unsere Kommentatoren, dass sie grundsätzlich besser dran wären, einfach mal nachzudenken, bevor sie irgendeinen Scheiß kommentieren. Das kann‘s doch nicht sein, einfach irgendwas zu schreiben, nur, um den eigenen Namen in internationalen Medien zu finden, die selbstverständlich täglich über uns berichten.

Kommentatoren, wo ist Eure Würde, hä?

Was soll‘s, zum Schluss sprechen wir über die AfD und die von Storch, und, ja, da gab es dann doch den einen oder anderen Punkt, über den wir einen kleinen Piepton legen mussten. Dadurch versteht kein Mensch mehr, was wir sagen wollen. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht.

Ach so, noch etwas: Roberto hat ein Buch geschrieben, das im Jahr 2018 ebenfalls ein großes Thema war. Dieses Buch kann und muss gekauft werden, weil das so ist. Es kann hier bestellt werden: Robertos Buch bestellen!

Und Roberto war zu Gast bei Ken Jebsen. Den kennt zwar kaum jemand, aber durch Robertos Anwesenheit hat er es dann doch noch zu einem gewissen Bekanntheitsgrad gebracht, der Herr Jebsen. Das Interview kann hier angesehen werden: Das Interview ansehen!

Wie auch immer: Hier geht es zum Jahresrückblick der #neulandrebellen, genauer: der #mehrwutstropfen, denn so heißen wir halt, wenn wir die Mikros anschalten:

Und hier geht es zum kurzen YouTube-Clip, der einen Ausschnitt der Juso-Debatte zeigt: Böse Worte einer Jusoerin

00:03 Begrüßung der Neulandrebellen-Basis-Truppe

01:41 Das Januar-Desaster vom 21.01.2018 (Koalitionsverhandlungen)

08:10 Kevin kommt!

13:00 Die TOP-Suchbegriffe bei Google (Boulevard)

16:10 Die neue Chefin der SPD versus Simone Lange

20:20 Aktenzeichen XY-ungelöst

23:00 Rebellion in Bayern gegen das Polizeigesetz (Einleitung zum Boulevard-Block)

23:50 Der größte Tag der Deutschen

24:20 Kate, Baby! (Boulevard)

28:30 Babylon Berlin (Serie)

33:00 Özil (Ende des Boulevard-Blocks – teilweise)

39:00 Neulandrebellen-Kommentatoren-Bashing-Dizzing-Klarstellung!

40:40 Chemnitz

44:00 Hashtag #elfenbeinblase

45:20 Kommt 120 km/h auf deutschen Autobahnen?

52:10 … „aber auch das Thema Schwangerschaftsabbruch.“

59:10: O-Ton einer Juso-Frau (eine Verlinkung befindet sich unter dem Podcast)

1:02:19 Beweisstücke Winterkorn

1:07:00 Hambacher Forst: Brauchen wir Braunkohle? Und die „Gelbwesten“

1:15:00 Merkel tritt zurück und Roberto und Tom machen eine Wette

1:20:03 Brexit: Andy berichtet aus London (sehr lecker und günstig)

1:23:40 Wo ist Martin Schulz und sind Helmut Schmidts Zigaretten?

1:27:40 Noch eine Frage zur Intelligenz von Beatrix von Storch (zensiert)

1:29:18 Unser Eigenlob sollte honoriert werden

1:30:42 Ankündigung des Podcasts: Die Weisheiten alter, weißer Männer

1:33:00 Weihnachtsbäume!