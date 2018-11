„Wenn die Linke sich jetzt spaltet, was ist die historisch tragfähige Rechtfertigung dafür?“

Die Linkspartei ist zerstritten, die SPD im freien Fall und die AfD lehnt sich genüsslich zurück, während die Grünen weniger durch politische Themen, sondern mehr durch rhetorische PR-Gags zu überzeugen versuchen.

Wohin geht die Reise? Und gibt es womöglich bald gar keine Alternative mehr links von den etablierten Parteien? Darüber habe ich mit Jens Berger und Prinz Chaos II gesprochen.

00:14 – Marco Bülow spricht

01:05 – Moin Jens Berger. Moin Prinz Chaos II.

02:10 – Über den Zustand der SPD

03:15 – Gut, dass Marco Bülow den Schlussstrich gezogen hat!

05:00 – Von der Isolation fortschrittlicher Kräfte in der SPD

08:45 – Die SPD-Basis ist eingeschlafen

10:20 – Wie geht es jetzt mit „aufstehen“ weiter? Ist eine Parteigründung sinnvoll?

12:30 – Der Wahnsinn in der Linkspartei

16:15 – Kann die Linkspart sich noch retten?

17:15 – Mediale Spaltung, parteiinterne Spaltung

21:45 – Von der authentischen, schwierigen Wagenknecht

23:30 – Einfach Themen, schwierige Themen

24:40 – Dieser beschissene Moralismus!

26:30 – Rassismus versus angespannte soziale Lage

28:40 – Jeremy Corbyn als Vorbild für Deutschland?

30:30 – Florian hat eine Idee für die Linkspartei

33:20 – „aufstehen“ ist ein sehr chaotischer Haufen

35:30 – Perspektiven: Die SPD ist tot, Leichenfledderei macht keinen Spaß mehr

36:50 – Die Landesverbände der SPD zerbrechen durch die Berliner Ignoranz

39:30 – Der Absturz der SPD ist gefährlich für die gesamte politische Landschaft

42:55 – PR-Gags statt fortschrittlicher Politik

44:00 – Nur die Grünen schaffen die Abgrenzung zur AfD

46:05 – Was tun, wenn „aufstehen“-Unterstützer „Ausländer raus!“ rufen?

49:45 – Alle gegen die Arschlöcher da oben!

49:50 – Keine Lust mehr, über Migration, offene Grenzen und das BGE zu diskutieren

51:25 – Komfortthemen als Heilsbringer

54:00 – Was macht einen guten politischen Erzähler aus?

58:40 – Wäre das Mehrheitswahlrecht besser für die Linke?

60:00 – Ist die Linke kein Therapieverein?