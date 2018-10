Söder muss weg!

Er wollte nur Ministerpräsident werden – das war sein lange geplantes Karriereziel. Im März dieses Jahres wurde er es dann. Und am Sonntag droht bereits das Ende seiner Präsidentschaft. Wenn die Wirtschaft kein Plätzchen frei hat, wird er halt doch Bundespolitiker werden müssen – was er nie wollte. Man kann sicher sein: Söders Anschlussverwendung unterstreicht nochmal die Weltabgewandtheit der deutschen Politik und ist mal wieder Werbung für die Destabilisierung der Demokratie.



Roman Deininger und Uwe Ritzer zeichneten den Werdegang Markus Söders in ihrem Buch »Politik und Provokation« fast minutiös nach. Seine Karriere, so skizzierten die beiden Autoren, war stets auf das eine große Ziel ausgerichtet: Nämlich bayerischer Landesvater zu werden. Das ist er nun seit dem 16. März dieses Jahres. Seit exakt 211 Tagen. Ganz so ungeschickt hat er sich dabei nicht mal angestellt, er wusste stets, wo er nicht stolpern durfte, wo er sich profilieren musste und wem er sich dienstbar machen musste, um später davon profitieren zu können. Ganz so provokant wie als Parteisekretär trat er als Minister in seinen verschiedenen Ressorts nicht mehr auf – er trimmte sich auf Ministerpräsidentschaft und wurde so in seiner Partei zum Unausweichlichen: Nicht geliebt, wenig geschätzt – aber leiderleider nicht mehr zu verhindern.

Es gibt und es gab wohl in der bayerischen Politik keinen, der seinen Karriereplan so genau vor Augen hatte, wie dieser Markus Söder. In die Bundespolitik wollte er nie gehen, bot man ihm in dieser Richtung was an, winkte er abfällig ab. Er wusste, wenn er erstmal in Berlin weilt, rückte die Münchner Staatskanzlei aus seinem Blickfeld, dienen sich andere an, um ins Landesväterliche zu rücken. Das konnte, das wollte der Franke nicht riskieren.

Und muss man sich nun Sorgen machen? Hat Markus Söder seinen Lebensinhalt verloren und gleitet nun ab, wird vielleicht zu einem mentalen Pflegefall? Ein Fall für die Couch eines Psychologen? Ach was! Der Sozialstaat wirkt, die Solidargemeinschaft klappt – jedenfalls in diesen Kreisen: Seehofer war politisch tot, landete aber in Berlin. Maaßen war am Ende, stieg jedoch auf, stieg gleich wieder ab, fand aber eine Anschlussverwendung. Und Söder, der nie was anderes wollte als den Ministerpräsidenten zu spielen: Dem geben sie schon einen Posten. Zur Auswahl steht: Europa, Wirtschaft oder nun halt doch Berlin, weil ihn in Bayern nichts mehr hält.

Vor etwas mehr als zehn Monaten schrieb ich an dieser Stelle über Seehofer, dem ein Amt als Bundesminister angeboten wurde, falls er dann im Laufe des Jahres 2018 seinen Posten als bayerischer Ministerpräsident aufgeben müsse: »Die da oben halt, die Bonzen aus der Politik. Überall hört man die Leute über sie mosern. Nicht nur die sich anti-elitaristisch gebende AfD-Szene mault auf diese Weise. Politikverdrossenheit, die man immer wieder den Bürgerinnen und Bürgern attestiert, nimmt genau dort ihren Anfang. Bei der kalkulierten Unfairness, bei den unanständigen Versuchen, mittelmäßiges Personal von Amt zu Amt zu switchen.«

Das Prinzip wiederholt sich andauernd. Und es trägt zur Resignation bei, zur Destabilisierung dieser Demokratie. Die Menschen winken ab, sie wissen, dass »die da oben« immer auf die Füße fallen. Das hat sie die Empirie gelehrt. Ob einer am Ende seines politischen Lateins angekommen ist oder nicht – sie wissen: Das spielt keine Rolle. Nur sie selbst dürfen nie fehlen, als Verkäuferinnen keine Pfandbons einschieben oder von den Resten des kalten Büfetts der Chefetage eine Frikadelle stibitzen. Werden sie dabei ertappt, zählt alle Lebens- und Berufsleistung nichts mehr. Sie werden fallengelassen, kriminalisiert und landen von einer Sekunde auf die andere im Nichts, haben keine Perspektive mehr.

Nur bei den politischen Bonzen klappt die Solidargemeinschaft noch. Da wird keiner zurück-, da wird keiner fallengelassen. Ja, ich sage ganz bewusst Bonzen. Mir fiel nämlich letztens wieder auf, dass dieses Wort nur im Bezug auf andere Unrechtssysteme oder vergangene Herrschaftsstrukturen verwendet wird. Die SED-Bonzen: Das sagt man. Oder die Nazi-Bonzen. Aber Parteibonzen im Bezug auf unsere zeitgenössischen Pöstchenschaffer und -verteiler: Kein Mensch im öffentlichen Berichterstattungsbetrieb würde so von diesen Leuten sprechen. Tut man es doch, gilt man als Populist. Na dann alles klar, dann bin ich eben ein Populist: Aber diese Methoden, die sind ja nun mal Bonzenmethoden – mir fehlt einfach die Lust und die Laune, einen Euphemismus dafür anzuwenden.

Wenn die Christsozialen also tatsächlich ein hundsmiserables Ergebnis für ihre Verhältnisse einfahren, dann wird man erst von einer gelungenen Aufarbeitung des Scheiterns sprechen können, wenn man weiß, wie man mit der Personalie Söder verfahren ist. Wenn der Mann wieder auf einen Posten landet, dann unterstreicht die CSU und mit ihr der politische Betrieb dieses Landes, dass man eigentlich nichts begriffen hat.

Die Menschen sind unzufrieden, sie wissen, dass sie immer die Zeche bezahlen. Von ihnen verlangt man Perfektion, Unfehlbarkeit und Vollkommenheit – aber diese ganzen Verliererfiguren, die mit ihrer beliebigen Politik und ihrer Selbstdarstellung ans Ende ihres politischen Werdegangs gelangen, können verbocken was immer sie wollen: Sie stehen nicht gerade, übernehmen keine Verantwortung, flüchten sich doch wieder ins nächste Ministerium und bleiben – Berufspolitiker. Dabei steht nirgends geschrieben, dass jemand, der mal ein Berufspolitiker war, auch immer einer bleiben muss.

Oder dass er in die Drehtür gelangen muss, um sich der Wirtschaft anzubiedern. Über Vakanzen zwischen Zeiten politischer Tätigkeit und möglicher Folgebeschäftigungen in der freien Wirtschaft: Darüber spricht bei aller Verdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger übrigens auch keiner mehr im politischen Betrieb. Dabei wäre das eine Maßnahme, mit der man die verlorene Glaubwürdigkeit peu a peu wiederherstellen könnte. Man hat aber den Anschluss in etwa so verloren, wie die senile Bande um Honecker seinerzeit. Nur dass wir hier kein Vierzigjähriges mit viel Tamtam feiern …



Man kann ja noch so viel Werbung für Wahlbeteiligung machen, noch so viele Sonntagsreden gegen die Abwanderung ganzer Wählerschichten zur AfD halten: An den Taten misst man, wie ernst es ihnen ist! Wenn aber erledigte, abgewählte, aus dem Amt geworfene Mandatsträger immer wieder und wieder und wieder dorthin gestellt werden, wo sie eigentlich keiner mehr haben wollte, macht man die beste Werbung für Politikverdrossenheit oder für die Wahl falscher Alternativen.