Nationalismus versus Internationalismus? Wie blöd ist DAS denn?

Zugegeben, die letzten Wochen war ich politisch nicht so ganz auf der Höhe. War reiner Selbstschutz, denn was wir mit der derzeitigen Bundesregierung so durchleiden müssen, das grenzt nicht selten an Körperverletzung.

Allein die Causa Maaßen war ja nun wirklich zum Abgewöhnen. Oder, gestern, Andrea Nahles, die nach dem x-ten „Dieselgipfel“ von einer „ausgesprochen komplexen Einigung“ schwafelte. So kann man die Verarschung von Autofahrern und das Speichellecken gegenüber der Automobilindustrie natürlich auch bezeichnen. Andererseits ist wohl für Nahles schon das Lernen des Pippi Langstrumpf-Liedes ausgesprochen komplex, und eine Einigung mit den Basics gesanglicher Stimmtechnik ist weit und breit nicht in Sicht.

Aber ich schweife ab, und das gleich zu Beginn dieses kleinen Textes.

Was soll‘s.

Was mich umtreibt

Was mich umtreibt, ist weder Maaßen noch Nahles, nicht mal die ewig schweigende Merkel, die inzwischen nicht mal mehr die Energie hat, eine resolute Raute zu formen, wahrscheinlich, weil sie befürchtet, Seehofer könnte daraus eine Regierungskrise machen. Als ob wir die nicht längst hätten!

Mich treibt dieser unsägliche Streit Internationalismus versus Nationalismus um. In der Linkspartei, aber nicht nur dort. Irgendwie überall, wo sich Leute auf die Fahne schreiben, wirklich, echt, aber auf jeden Fall völlig korrekt und wohl durchdacht links zu sein, kommt früher oder später die alles entscheidende Frage:

Biste Nationalist oder Internationalist?

Und wehe, die Antwort ist nicht richtig, dann ist aber was los. Insbesondere, wenn man sich für die nationalen Probleme interessiert, ist man entweder Rassist, Antisemit (warum auch immer) oder – je nach Perspektive – Globalisierungsgegner. Beides ganz schlecht, egal, aus welcher Perspektive.

Dabei dreht sich alles um Menschen auf der Flucht, Migration im Allgemeinen und den Arbeitsmarkt im Besonderen. Nationalismus oder Internationalismus – alles ziemlich öde, wenn nicht die Flüchtlingsfrage mit hineingerührt wird, so ist das eben. Und so kabbeln sich die Kontrahenten um die Frage, ob Nationalismus gleichzusetzen ist mit abgeriegelten Grenzen oder Internationalismus mit grenzenloser Gier. Und da frage ich mich: Wieso schließt das eine das andere ein oder aus?

AfD oder „aufstehen“?

Lauscht man der AfD beim Thema Nationalismus, dauert es meist nicht lange, bis man den Schuss gehört hat (nette Metapher, oder?). Für die selbsternannte Alternative für Deutschland ist der Nationalismus die einzige Rettung, um nicht plötzlich komplett ohne Kreuze in Amtsstuben dazustehen, um dem sich bakteriengleich ausbreitenden Islam ein knackiges Gebet entgegenzuhalten und die deutsche Sprache vor diesem schrecklichen arabischen Dialekt mit den vielen „Hch‘s“ zu schützen.

Hört man dagegen Sahra Wagenknecht zu, geht es gar nicht um Nationalismus, sondern um die Verbesserung der Zustände im eigenen Land, und zwar in jedem eigenen Land, also unserem und dem des geflüchteten Menschen aus Syrien oder dem Jemen. Wagenknecht meint außerdem, dass es nicht sein kann, dass wir uns gut ausgebildete und billige Arbeitskräfte ins Land holen, die den Druck hierzulande verstärken und die gleichzeitig in ihren Heimatländern mit ihrer Qualifikation fehlen. Damit sei, so Wagenknecht, niemandem geholfen. Und ich persönlich finde ja, dass sie damit recht hat.

Aber wenn man mal ganz kurz in sich geht und den sogenannten „Nationalismus“ der AfD mit dem der Wagenknecht vergleicht, braucht man kein Genie zu sein, um festzustellen, dass da gänzlich unterschiedliche Ansätze aufeinanderprallen. Ich erwähne das nur, um dem ewig und mit tropfendem Speichel geäußerten Vorwurf Einhalt zu gebieten, Wagenknecht oder „aufstehen“ sei mit der AfD in einen Topf zu werfen. Das macht so viel Sinn, wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mit den freiwilligen Helfern einer Tafel gleichzusetzen, also: gar keinen.

Aber ich wollte ja etwas ganz anderes sagen. Dieser Fight Nationalismus versus Internationalismus, der ist komplett daneben. Mag ja sein, dass ich die letzten Wochen nicht alles mitbekommen habe, aber wieso, frage ich mich, sollte es einen Widerspruch geben zwischen nationalen und internationalen Betrachtungen? Es gibt nationale Probleme, die gelöst werden müssen, es gibt internationale Probleme, die angegangen werden müssen. Und es gibt naturgemäß in beiden Bereichen Überschneidungen. Mal ist der nationale Fokus wichtig, mal macht es Sinn, international nach Lösungen zu suchen.

Beim Freihandel zum Beispiel, da geht es um internationale Konzerne, die einen Scheiß auf die Befindlichkeiten der Menschen geben, die davon national betroffen sind. Und schon haben wir eine Überschneidung. Man kann beim Freihandel nationale und internationale Interessen, Ängste und Gefahren nicht voneinander loslösen, beides gehört zusammen. Eigentlich logisch, oder?

Flüchtlinge, Ihr habt hier gern zu sein!

Aber ok, es geht ja vornehmlich um Flüchtlinge, Migration und die Arbeitsmärkte. Das scheint wohl nur national oder international zu lösen zu sein. Ebenso wie die Frage danach, wer woher kommt und heute und in Zukunft wo leben soll, kann oder darf.

Oder eben: muss!

Ich hab‘ das Gefühl, dass da ganz gepflegt an den Betroffenen vorbeidiskutiert wird. Wenn enthusiastisch über die Frage gestritten wird, ob unsere Grenzen auf oder zu sein sollen, für einige offen, für andere geschlossen bleiben, dann stellt irgendwie kaum jemand die Frage, ob überhaupt jemand große Lust verspürt, zu uns zu kommen, es wird einfach vorausgesetzt. Hey, Deutschland, cooles, reiches Land, mit (in der Regel inzwischen) toten Dichtern und Denkern, riesigen Supermärkten, Netflix, Coca-Cola, Weißbrot, Oktoberfest und Betonklötzen für die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten – wer kann dazu schon nein sagen?

Na ja, vielleicht gibt es Menschen, die darauf keine so große Lust haben. Weil sie aus einer anderen Kultur kommen, sich in den Ländern, in denen sie geboren sind, etwas aufgebaut haben, dort Menschen haben, die sie lieben. Könnte zumindest sein, auch wenn der deutsche Kulturbanause sich das womöglich nicht vorstellen kann.

Lange Rede, kurzer Sinn, ich seh’ das so: Zunächst mal sehe ich alle Regierungen in der Verantwortung, den Menschen in ihren Ländern ein gutes Leben zu ermöglichen. Und auf Deutschland bezogen heißt das, dass die sozialen Rahmenbedingungen hierzulande so gestaltet werden müssen, dass sie dem Auftrag der Regierenden entsprechen. Der lautet nämlich, allen Mist vom Volke abzuwenden. Und da muss zunächst mal vor der eigenen Tür gekehrt werden. Wenn wir auf massenhafte Altersarmut zusteuern, im Zuge dessen die allgemeine und die Kinderarmut hierzulande zunimmt, wenn die Arbeitslosenzahlen nur noch mit statistischen Tricks aufgehübscht werden können, wenn durch umfassende Privatisierung die Infrastruktur weiter den Bach runtergeht und den Menschen das Gefühl vermittelt wird, dass es nur ein Gefühl ist, dass es ihnen dreckig geht, statt ihre Nöte ernst zu nehmen, dann ist nicht aller Mist vom Volke abgewendet worden, nein, dann sind wir dank unserer Regierung mit vollem Tempo in die Scheiße reingeritten worden. Das ist – ich hoffe, da kommt jetzt kein Widerspruch – ein eindeutig nationales Problem.

Wenn dann die Regierenden, die uns den Schlamassel hier eingebrockt haben, auch noch der Meinung sind, dass sie durch geostrategische Maßnahmen – man könnte auch sagen: initiierte Kriege und Regime Changes – über die eigenen Grenzen hinaus Chaos, Leid und Tod einleiten und kontinuierlich pflegen müssen, sodass haufenweise Menschen ihre Heimat verlieren, sterben oder flüchten müssen, dann ist das eindeutig ein internationales Problem.

Wieso also gibt es diese Fraktionen, die sich gegenseitig bekriegen und sich gegenseitig Nationalismus und Internationalismus vorwerfen? Wieso kümmern wir uns nicht um die nationalen und internationalen Probleme gleichermaßen? Wieso ist es links und voll human, alle Menschen, denen vorher die Lebensgrundlage entzogen wurde, zu uns einzuladen, ungeachtet der Frage, ob die dazu überhaupt Lust haben? Wieso fragen wir nicht erst einmal, wer überhaupt kommen will und wer eigentlich lieber zu Hause bleiben würde, vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen im Heimatland sind so, dass man dort gut leben kann?

Wie kann man einfach ausblenden, dass wir es sind, die die Fluchtursachen schaffen?

Ich komme da grad‘ echt nicht mit.