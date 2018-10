Die Shishaisierung der Stadtteile

Draußen sitzen, an der Wasserpfeife schlecken, was trinken und das inmitten der Auflösung von klar deklarierten Gewerbe- und Wohnzonen. Wie sich die Shisha-»Kultur« in manchen Stadtteilen durchsetzt, zeigt viel über unseren urbanen Liberalismus – und wie der wiederum gut in die Austerität passt.

Neulich im Ortsbeirat, als die Bürgerinnen und Bürger vorsprechen durften: Da stand ein Mann auf, er wohne an der Ecke, dort wo die große Shisha-Bar sei. Seit Jahren beschweren sie sich nun über den Lärm. Besonders nachts sei es schlimm. Bei der Hitze könne man nachts nicht mal lüften, weil das Geschrei von der Terrasse des Ladens bis zu ihm hoch, in die Mansarde vernehmbar sei. Vom Dunst der Wasserpfeifen mal gar nicht zu sprechen. Die Anwohner unter ihm litten da besonders. Es wurde eine Ortsbegehung versprochen – schon vor langer Zeit. Nichts geschah. Im Laufe der letzten Jahre seien Anwohner ausgezogen, die hier seit Jahrzehnten ihre Heimat hatten. Das Viertel hat sich so zum Nachteil verändert, man habe es als alter Kameruner (so nennen sich die Bewohner des Frankfurter Stadtteils Gallus seit dem letzten Jahrhundert) aufgegeben. »Hilfe! Ich sage an dieser Stelle nur laut Hilfe, es muss was geschehen – so geht es nicht weiter!«, schloss der Mann seine kurze Beschreibung der Lage. Der Ortsvorsteher nickte, sagte er wisse von den Beschwerden, ein Ortstermin werde vereinbart. So viel könne er an der Stelle jetzt sagen.

In der kurzen Pause des Treffens des Ortsbeirates suchte ich das Gespräch mit dem Hilfesuchenden. Ich sagte ihm, ich kenne die Situation. Zwar sei ich nicht direkt ein Betroffener, aber ich sehe ja, wie an allen möglichen Stellen des Stadtteils Shisha-Bars entstehen würden. Egal um welche Uhrzeit man die Terrassen dieser Läden passiert, stets herrscht dort Hochbetrieb und lauter Rummel. Manche Bars beschallen ihren Außenbereich auch noch nach Mitternacht mit Musik. Alle diese Bars bei uns im Stadtteil sind in Altbauten untergebracht, deren Geschäftsräume liegen unmittelbar unterhalb von Wohnungen. Ich sagte dem Mann, dass ich mich bisher stets gewundert habe, dass man nirgends was von kritischen Stimmen dieser Entwicklung höre oder lese. Er sei jetzt aber der Beleg für das, was ich mir stets gedacht habe: Das muss die Hölle sein, wenn einem der Lärm quakender Leute dauerhaft begleitet.

Tatsächlich bestätigen Lärmexperten immer wieder, dass zwar monotoner Straßen- oder Gerätelärm ein fieser Stressor sei. Aber der Lärm, der durch menschliche Gespräche ans Ohr geht, und seien diese Geräusche auch nur latent aufgeschnappt, wird von vielen Menschen als viel schlimmer empfunden, weil man darauf konditioniert ist, Gespräche verstehen zu wollen. Für Menschen aus Zeiten, da das Zuhören, wenn andere was sagen, noch zu einer Tugend gehörte, rächt sich diese Konditionierung jetzt wohl.

Der Mann erzählte mir, dass Shisha-Bars in Frankfurt bis zu 23 Stunden geöffnet haben dürften. Das komme indes bei der Bar unterhalb seiner Wohnung oft vor. Besonders in den Sommermonaten. Schmauchende Klientel sei immer da. Selbst werktags geht es bis in die Puppen. Diese Info stimmt nur bedingt, denn eigentlich greift das Ladenschlussgesetz bzw. der Umstand, dass es in Hessen ein solches nicht mehr gibt. Das heißt letztlich, dass der Betrieb rund um die Uhr gewährleistet werden darf. Eine generelle Nachtruhe gibt es hingegen nicht mehr, man orientiert sich an den Immissionsrichtwerten (in Dezibel), die die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm nennt. Eine relativ laxe Vorgabe, die zudem kaum zwischen Gesprächs-, Musik-, Straßen- und Gerätelärm unterscheidet.

Was aber noch viel erschwerender hinzukommt: Natürlich gibt die Stadt Frankfurt vor, dass der Außenbetrieb von Lokalen ab 22:00 Uhr eingestellt werden muss. Manche Lokale halten sich daran. Wer in bestimmten Straßenzügen von Sachsenhausen danach noch einen Schoppen trinken will, wird nach Innen delegiert. Das hat auch ganz stark mit der Klientel der dortigen Anwohnerschaft zu tun. Während man im Gallus 2011 einen Durchschnittslohn von 2.571 Euro (brutto) verzeichnete, notierte man im Norden Sachsenhausens 3.966 Euro im Schnitt. Das ist freilich sieben Jahre her, aber die Situation dürfte sich seither ziemlich verschärft haben. Vor Jahren hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof einen Mann bestätigt, dass die Stadt die Lärmobergrenzen auch durchsetzen muss. Er hatte wegen des Baulärms geklagt. Der Kläger war aber Rechtsanwalt aus dem reichen Westend (Durchschnittslohn: 8.518 Euro) der Stadt.

Menschen aus ärmeren Gesellschaftsschichten klagen im Regelfall nicht so schnell. Sie wissen, dass sich Klagen oft nicht auszahlen – ja, dass sie draufzahlen. Die beste Rechtsschutzversicherung für diese Klientel wäre eine Verwaltung, die gut ausgestattet ist und ihren Job gewissenhaft erfüllt. Aber wen soll er bitte anrufen, fragte der Mann, der über der Shisha-Bar wohnt. Ab 20 Uhr ist das Ordnungsamt dicht, ab dann übernimmt die Stadtpolizei, die völlig überfordert ist. Ihr fehlen jedoch Personal, Dienstwagen und Ausstattung. Klar nehmen sie einen Anruf zur Kenntnis, aber manchmal sagen sie, es könne zwei Stunden dauern, bis jemand kommt.

Ob nun ein Ortstermin die Situation entspannt, bleibt mehr als fraglich. Immerhin haben wir es hier mit strukturellen Konsequenzen liberaler Politik zu tun. Man kann auf Verständnis plädieren und hoffen, dass der nächtliche Lärm für die Anwohner abnimmt. Aber solange es keinen Ladenschluss gibt, keine verbindliche Ruhezeit, ist alles Intervenieren noch Gestochere im Sud des Gemeinwesenabbaus. Die Liberalisierungen sind Ausdruck eines Freiheitsverständnisses, das nicht dort angrenzt und endet, wo des anderen Freiheiten beeinträchtigt werden: Sie sind Ausbund einer Ego-Show, eines anything goes, von »Ich-will-und-ich-mache« – man kann zwar Rücksicht fordern, aber diese einzuhalten, wertet man auch nur als Freiheit. Daher sind Reglements, die zwanghaft Vorgaben machen, mit dieser Ideologie, die Freiheit als ein Gefängnis des Gemeinsinns umdefiniert, nicht zu machen. Zumal es ohne Vorgaben kostengünstiger über die Bühne geht.



Hier mischen sich die Baustellen, die die liberalisierte Gesellschaft ganz bewusst schafft. Man hebt Gesetze auf, die die Grenzenlosigkeit unterbinden – und kürzt an anderer Stelle gleich noch die Etats, um trotzdem entstehende Regelverstöße nicht mehr ahnden zu können. Wie sich die Shisha-»Kultur« in manchen Stadtteilen durchsetzt, zeigt viel über unseren urbanen Liberalismus – über das Lebensgefühl, das Grenzen zu einem Frevel an der persönlichen Entfaltung deklariert und gesamtgesellschaftliche Verträglichkeit zu einem Begriff aus einer längst vergangenen Zeit macht. Und wenn man dann bis tief in die Nacht auch noch von flexiblen geringfügig Beschäftigten bedient wird, dann wächst da zusammen, was zusammengehört – und was uns als geordnete Gesellschaft auseinander bringt.