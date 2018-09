https://ffm6.de/podcast/11092018_mehrwutstropfen_der_podcast_Spinnen_die_Chemnitzer_oder_spinnen_vielleicht_alle.mp3

00:00 – Moin!

03:00 – Was ist in unseren Filterblasen los?

04:02 – Roberto bei Ken Jebsen

10:00 – Chemnitz: Was soll man dazu eigentlich noch sagen?

16:10 – Verständnis für Maaßen?

19:25 – Andys Ratlosigkeit

21:57 – Gibt es noch informative Medien?

23:40 – Weltoffenheit versus kritischem Realismus

25:24 – Weder sind alle Sachsen Nazis noch sind alle deutschen Familien in Ordnung

28:59 – Wäre Chemnitz in Frankfurt oder Hamburg möglich?

33:42 – Mit den richtigen Rädelsführen wird es überall problematisch

34:24 – Wie viele Deutsche sind in Deutschland integriert?

35:53 – Muss eine linke Alternative um die „besorgten Bürger“ werben?

38:38 – „aufstehen“: Das Potenzial wird bei der Linken verschwendet

40:21 – KenFM ist verschwunden! Robertos Schuld? Verschwörung? (Es war alles ganz anders!)

43:36 – Pornografische Katzenbilder!

44:20 – Tom muss weg

45:09 – Was wissen unsere Hörer?

ARTE-Doku “The Cleaners”