Die SPD macht alles in Maaßen: Falsche Baustelle!

„Herr Maaßen muss gehen, und ich sage Euch, er wird gehen“, sprach oder sang Andrea Nahles kürzlich. Und bringt sich und die SPD mal wieder ohne Not in große Not. Denn wenn sich die SPD mit ihrer Forderung zum Rauswurf des Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen nicht durchsetzt, steht sie mal wieder dumm da.

Aber warum sollte es auch anders sein? Wer dumme Politik macht, steht eben in der Folge auch dumm da.

Würde die SPD einen Koalitionsbruch riskieren, sollte Maaßen im Amt bleiben? Nein, würde sie nicht, wäre ja auch bescheuert, denn erstens ist Maaßen zwar untragbar, letztlich aber nur die Spitze einer Institution, die bis auf die Knochen politisch verseucht ist. Und zweitens hat die SPD längst die 20-Prozent-Grenze bei den Umfragen geknackt. Nach unten, wie jeder weiß. Ein Bruch mit der Koalition wegen der Personalie Maaßen wäre aber alles andere als ein Wahlkampfschlager, weil sich der Großteil der Bevölkerung nur peripher für Maaßen interessiert. Die SPD kann also mal wieder nur verlieren, aber das kennen wir ja schon.

Es gäbe durchaus Anlässe, die einen Koalitionsbruch sinnvoll erscheinen lassen würden. Beispielsweise eine aufrechte Haltung zur Rente und ein klarer Kampf gegen die weitere Privatisierung. Würde sich die SPD hier eindeutig positionieren und auf Teufel komm raus mit der Union in den Fight gehen, und würde daran die Koalition zerbrechen, wohlgemerkt, aufgrund einer überzeugenden Haltung der SPD, es könnte ein spannender Wahlkampf werden.

Würde die SPD sich die sozialen Themen insgesamt groß und gut leserlich auf die Fahnen schreiben, sie hätte durchaus Chancen, etwas zu reißen. Allerdings nur, wenn sie ohne Wenn und Aber bei einer neuen Ausrichtung sozialer Politik bliebe.

Aber die Baustellen, auf der sich die SPD rumtreibt, treiben die Menschen kaum um. Maaßen, ja, gut, schlimmer Finger, keine Frage, und wahrscheinlich auch ziemlich zärtlich im Umgang mit der AfD. Dumm, das, auf jeden Fall, aber reißt das deutsche Wähler vom Hocker?

Wohl kaum!

Natürlich wird das nichts mit dem Ende der Koalition, Nahles wird demnächst zurückrudern, erklären, dass es alles irgendwie ganz anders war und die SPD sich trotzdem durchgesetzt hat. Vielleicht muss Maaßen eine halbe Stunde auf die stille Treppe, und die SPD kann stolz behaupten: das waren wir, jawoll!

Abgesehen davon hätte die SPD, selbst beim Gedanken an das beste Szenario, ja immer noch keinen Kanzlerkandidaten. Und ohne den läuft es sowieso nicht.

Oder glaubt jemand, dass Scholz die Rente retten, Nahles die Armut beseitigen und Kahrs linke Politik machen will?

Und so bleibt die SPD auf einer Baustelle, die keinerlei Bedeutung für den politischen Verkehr in Deutschland hat. Die Genossen und Genossinnen fahren also weiter auf Sicht mit der Hand vor den Augen.

Alles in Maaßen, versteht sich.