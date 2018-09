Immer diese Lokführer

Die Bahn, ein renditeorientiertes Unternehmen, cancelt im hohen Norden Verbindungen. Jetzt kommen Sie bloß nicht auf falsche Ideen! Das hat doch nun wirklich nichts mit Renditezwang oder Kosten-Nutzen-Erwägungen zu tun: Nein, die Lokführer sind schuld! Das sind sie ja immer …

Es geht kein Zug im Nirgendwo. In Schleswig-Holstein werden die Bahnstrecken ausgedünnt. So kennen wir das ja, wenn Bahnunternehmen renditeorientiert und nicht für das Gemeinwohl (im Sinne der Versorgung eines existenziellen Bedürfnisses) dampfen. In Großbritannien wurden unzählige Strecken der Korrosion anheimgestellt, weil sie nicht genug Profit abwarfen. Jede Strecke muss sich schließlich rentieren. Die Deutsche Bahn geht in Deutschlands nördlichsten Norden denselben Weg. Aber kommen Sie jetzt bitte nicht auf falsche Gedanken, die DB ist nicht etwa gierig und dünnt nach Kosten-Nutzen-Kalkulation aus. Nein, sie muss – denn sie ist wieder mal, nach Streiks und GDL, an der kurzen Leine ihrer Lokführer.

Besser gesagt: An denen, die nicht Lokführer werden wollen. Die schiere Personalnot hat die Bahn dazu getrieben, in Schleswig-Holstein Fakten zu schaffen und zu rationalisieren. Es fehlt nämlich an Nachwuchs unter Lokomotivführern. Immer diese verfluchten Lokführer und jene, die keine werden wollen! Erst streiken sie, weil die Arbeitsbedingungen schlecht und die Bezahlung in keinem Ertrag zum Aufwand steht – und dann streiken gleich noch die, die früher als Kind mal davon träumten eine Lokomotive zu fahren und die sich schließlich doch anders entschieden. Diese Streikmentalität unter Eisenbahnern ist echt eine Landplage …

Das ist natürlich eine bequeme Erklärung. Denn schließlich hat die GDL ja bei ihren Streiks auf die Arbeitsbedingungen hingewiesen, sah Nachbesserungsbedarf und wurde dafür nicht etwa gelobt, weil sie zur attraktiven Ausgestaltung des Berufsfeldes beitragen wollte, sondern ganz gegenteilig: Sie wurde diabolisiert. Claus Weselsky, Chef der GDL, wurde zum Staatsfeind Nr. 1 umfunktioniert und die Lokführer zu Egoisten abgestempelt, die sich einen Scheiß um diejenigen kümmern, die reisen oder pendeln wollen und müssen. Die mediale Kampagne gegen die GDL fruchtete, die Regierung versuchte kleine Gewerkschaften gesetzlich aufs Abstellgleis zu manövrieren. Und zu selbigen werden nun Strecken Nahe Kiel und Flensburg.

Sind es also gar nicht die Lokführer, die keine Lokführer mehr sein wollen, die verantwortlich sind? Liegt es vielleicht an der DB, an ihrer Arroganz und Gleichgültigkeit? Daran, dass man in diesem Land stets politische und journalistische Rückendeckung bekommt, wenn man Modernisierung, Verbesserung und faire Bezahlung als Unternehmen abwenden will? Kann es vielleicht möglich sein, dass wir es nun mit einer ganz normalen Folge von Renditeversessenheit zu tun haben, nämlich dem Ausbleiben des Nachwuchses in einem Beruf, den man sukzessive den Anschluss an ein angenehmes Arbeitsumfeld verlieren ließ?

Und indes muss man sich natürlich fragen, wieviele junge Männer und Frauen denn Laune bekommen haben in den letzten Jahren, als sie bemerkten, wie man hierzulande Lokführer attackiert, wenn sie nicht so funktionieren, wie man es normalerweise von ihnen erwartet. Wer als Kind Lokführer werden wollte und als Jugendlicher sah, wie der Chef der organisierten Lokführer daheim aufgelauert, wie seine Telefonnummer veröffentlicht, wie man seiner Familie mitgespielt hat, der hat sich vielleicht gefragt, ob der Beruf nicht ein zu heißes Eisen für ihn sei. Wer wird schon gerne ein Arschloch der Nation?

Sowas kommt von sowas. Und dann soll die DB mal nicht so tun, als habe sie genügend Stellen angeboten in den letzten Dekaden. Sie hat schrittweise Personal reduziert und von den Übriggebliebenen verlangt, den Kollegenverlust mit mehr Einsatz auszugleichen. Für viele, die mal Lokführer werden wollten, hat sich der Traum zerschlagen, weil sie gar keine Stelle fanden.



Dass jetzt in Norddeutschland die Bahn nicht kommt: Wahrscheinlich bloß eine Frage der Zeit, bis man es der GDL in die Schuhe schiebt. Ob wohl Claus Weselsky auch dafür herhalten muss? Wer den ersten Artikel aus einer journalistischen Edelfeder findet, der der Lokführergewerkschaft die Schuld für das Bahnversagen überträgt, dem schicke ich ein Autorenexemplar meines Buches – oder wahlweise was Gescheites zum Lesen.