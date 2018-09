Erbarmen, die Bayern kommen! Roberto De Lapuente und Prinz Chaos im Gespräch über die Bayern-Wahl

Am 14. Oktober 2018 wählen die Bayern ihren neuen Landtag. Anders als sonst zeichnet sich aber diesmal ein Desaster für die CSU ab. Doch auch die anderen Parteien verdienen Beachtung, nicht nur wegen unterschiedlicher Koalitionsmöglichkeiten, sondern auch, weil in den Sternen steht, wer die Fünf-Prozent-Hürde schafft und wer nicht.

Ich habe mit zwei Ur-Bayern (was immer das auch sein mag) gesprochen. Roberto De Lapuente und Florian Kirner (Prinz Chaos) plaudern über die CSU, christliche Werte, Söder, die AfD und Long-Drinks. Das mit den Long-Drinks wirkte sich übrigens ein wenig auf den Podcast aus, denn Florian hat das Gespräch in einer Bar aufgenommen. Die Stimmung war gut, und an einigen Stellen ist das sehr gut zu hören.

