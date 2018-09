Die Körperfresser kommen!

Kaum hat SPON dem Gesundheitsminister einen Imagewandel attestiert, belehrt er das Qualitätsmedium eines Schlechteren: Jetzt will er an die körperliche Substanz. An die Organe. Per Widerspruchsverfahren. Die Leibeigenschaft soll hier rehabilitiert werden: Und das, obgleich es sich hier eigentlich nur um ein Nischenthema handelt.

Jens Spahn hat uns mal wieder eine Lektion in Demokratie erteilt. Er hat erklärt, dass alle bisherigen Versuche der Politik, die Zahl der Organspender zu steigern, erfolglos geblieben seien. Daher möchte er eine Neuregelung: Das Widerspruchsverfahren – sprich, jeder ist per se Organspender, bis er kundtut, dass er bitteschön nicht möchte, dass seine Organe wiederverwendet werden sollen. Bislang lief es andersherum. Wer Organe spenden wollte, musste sich um einen Organspendeausweis bemühen. Spannend zu sehen, wie Spahn argumentiert, denn er sagt ja über Umwege: Die Menschen waren trotz politischer und gesellschaftlicher Initiativen nicht bereit, mehr ihrer Organe im Falle eines Falles zur Verfügung zu stellen, also entmündigen wir sie jetzt und verfügen über ihre Körper. Das wäre nicht weniger als die Rehabilitation der Leibeigenschaft, die zeitgemäße Ausformung einer Haltung, die den Körper des Individuums zu einer Ressource vermarktet, über die die Allgemeinheit als Sachwalter verfügt.

Stringent gedacht heißt das auch, dass der Suizid dann mal wieder mehr wäre als die verzweifelte Tat eines Einzelnen: Er wäre nämlich ein Angriff auf die Volksgesundheit, ein feiges Attentat auf das biologische Ersatzteillager, zu dem wir alle gehören und von dem wir uns eine noch längere Lebensdauer erhoffen.

Die Aufregung war groß, als Spahn mit seinen Gedanken um die Ecke bog. Richtig anschieben wolle er das Projekt nicht, so beteuerte er. Erstmal nur eine Debatte entfachen. Völlig überzogen, denn eigentlich haben wir es bei diesem Themenkomplex mit einem medizinischen Nischenthema zu tun. Organspende ist ein großer Ausnahmefall. Zwar zitiert man gerne 10.000 wartende Empfänger oder wahlweise auch im Plural »Zehntausende«, die auf ein Spenderorgan warten: Dass man die aber jemals vollumfänglich oder auch nur ansatzweise abdecken könnte, ist nie und nimmer vorstellbar. Selbst wenn die Menschen im Lande plötzlich die organische Spendierhose anzögen, sie werden nur selten in Betracht kommen, ihre Organe weiterzugeben.

Denn ein potenzieller Organspender muss im Schoß einer Intensivstation sterben. Nur so tritt der Tod bei lebendigem Leibe ein, wie Vera Kalitzkus dies vor einigen Jahren in ihrem absolut lesenswerten Büchlein zur Debatte genannt hat. Der typische Organspender ist ein noch in jungen Jahren Verunfallter, dessen Körperfunktionen man künstlich aufrechterhält – und bei dem keine Aussichten auf Wiedererwachen bestehen. Die Organe eines Siebzigjährigen oder solche eines fetten Kerls, wie der Autor dieser Zeilen einer ist, sind nicht von Relevanz. Freilich können auch sie stolzer Besitzer eines Organspendeausweises sein – nur ist der in solchen Fällen mehr so eine symbolische Angelegenheit. Lange Krankheiten, die auch die Organe befallen haben, disqualifizieren natürlich auch. Daheim sterben hält die nicht mehr durchblutete Biomasse nicht frisch: Geht also auch nicht. In den meisten Fällen eines bevorstehenden Todes ist das mögliche Biomaterial also tatsächlich nicht für die Organspende geeignet.

Vera Kalitzkus beschreibt übrigens auch, wie die Hinterbliebenen eines Organspenders unter der Situation einer sich anbahnenden Spende leiden. Sie sehen wie sich der Brustkorb ihres hirntoten Angehörigen mit Luft füllt. Der Tote sieht also schlafend und am Leben aus; der Abschied erfolgt bei aktivierten Maschinen. Der üblicherweise an dieser Stelle völlig ruhige Körper wirkt in dem Moment nicht leblos. Damit können viele Hinterbliebene nicht umgehen, sie quälen sich in der Folge oft mit dem Gedanken, dass sie den geliebten Menschen geopfert haben. Sie sehen in der Abschiedsstunde nicht den Tod, sondern künstliche Lebensfunktionen. Deaktivierung ist nicht möglich, die Zeit eilt und das Organ muss weiter mit Sauerstoff versorgt werden. Dieser Aspekt des Organspendekomplexes wird leider viel zu selten thematisiert. Eine gewisse, unter Umständen nur schemenhafte Unnatürlichkeit verspüren eventuell viele Menschen bei dem Thema, weswegen sie eine Organspende ausschließen. Sie also mal lax mit der Widerspruchsregelung zu konfrontiert: Das ist für einen Minister der Gesundheit schon starker Tobak.

Es ist wie gesagt ein randständiges Thema, keines von dringlicher medizinischer Relevanz, klammert man mal die Verdienstmöglichkeiten für Krankenhäuser und Ärzteschaft aus. Von großer »nationaler Relevanz«, wie Spahn es selbst in einem Artikel bei der FAZ nennt, kann man nun wahrlich nicht reden. Auf dem Rücken dieser Marginalie trägt er aber seine Vorstellung demokratischer Prozesse vor. Wenn die Wahlfreiheit nicht das zeitigt, was er sich aus welchen weltanschaulichen oder kommerziellen Gründen auch immer, wünscht, dann muss man die Wahlfreiheit halt zur Debatte stellen. Dann übernehmen wir den Körper derer, die sich nicht so entscheiden, wie man es gerne sähe.



Kurz bevor Jens Spahn aufmerksamkeitsökonomisch diesen Nebenschauplatz in Szenerie rückte, lobte man ihn bei Spiegel Online über den Klee. Er habe sich nämlich gewandelt, sei herzlicher geworden. Geläutert durch die Anfangswochen seiner Ministerzeit quasi, in denen er auftrat wie ein kackdreister Seehofer der Pharmazie. Prompt nachdem sich das Qualitätsmedium anbiederte, war der Missgriff belegt: Der Minister machte den Körperfresser, den Vorreiter einer neuen Leibeigenschaft, in dem der Körper zum Markt werden soll, zum staatlich gesicherten Rohstoff. Der Mann ist wirklich herzlich … herzlich ahnungslos.