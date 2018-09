Die Ballade auf das Verschwinden des Rechtsstaats

Männer und Frauen mit Namen

Sie heißen mal so, mal heißen sie anders

sie grinsen mal hässlich, sie lächeln mal nett.

Sie stellen sich vor und sagen: ich kann das

die Hände voll Blut, die Kleidung adrett.

Im Namen des Volkes, so steht es geschrieben

vertreten sie uns, unseren Willen und mehr.

Stets selbstlos und edel, von Liebe getrieben

denn sie kämpfen für uns, immer nobel und fair.

Alleine die Frage, was wir davon haben

steht einsam im Raum, denn viel ist da nicht.

Doch bevor wir frustriert unsere Hoffnung begraben

erläutern sie uns, an ihnen liegt es nicht.

Die Flüchtlinge sind‘s, die kosten zu viel

die Armen und Faulen, die ohne ein Haus.

Und die Alten, verwöhnt, ohne Kraft und senil

nehmen uns ohne Scham einfach aus.

Doch die Reichen, in Villen mit viel Personal

die schweigen und lächeln und prosten sich zu.

Immer nett, immer freundlich, natürlich neutral

und mit Männern und Frauen mit Namen per du.

Sie sind da, wir sind hier, und sie alle geloben

sie meinen es gut, wollen nur unser Bestes

Und sie schwören, es gibt kein Unten, kein Oben

und doch gibt es Millionen, für die dann der Rest ist.

Männer und Frauen mit Namen bekamen

den Job, uns für dumm zu verkaufen

Und so gaben sie nichts, denn was sie uns nahmen

können Reiche in Villen versaufen.