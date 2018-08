Eduard Zimmermann warnte uns schon vor mehr als dreißig Jahren vor der Arbeitsmarktentwicklung. Er ordnete die Veränderungen aber nicht Geschäftsleuten zu – sondern Neppern, Schleppern und Bauernfängern.

Ich weiß nicht mehr so genau wie, aber vor einigen Wochen sind wir bei Eduard Zimmermanns »Vorsicht Falle!« hängengeblieben. Bei YouTube sind unzählige Folgen dieser Serie, die von 1964 bis 2001 im ZDF ausgestrahlt wurde, archiviert. Uns imponierte bei unserer Retrospektive der biedere Stil, der aber nie vollends verstaubt berieselte, sondern immer darauf bedacht wirkte, die Zuschauer vor neuesten Kniffen von Gaunern und Betrügern zu warnen und sie für mögliche Maschen zu sensibilisieren. So einen lehrerhaften Onkel, der die Aura eines Mahners und Aufklärers pflegt, findet man heute gar nicht mehr im Fernsehen. Die kurzen Spielfilme waren in der zu vermittelnden Sache detailiert abgedreht und geben minutiös die aktuelle Masche zu Protokoll.

Besonders die Folgen der Achtzigerjahre, die mit einen peppigen Intro starten, haben es mir angetan. Sie sind auch ein Dokument meiner Kindheit – vermutlich liegt es auch daran. Also guckten wir einige Folgen aus jenem Jahrzehnt und staunten nicht schlecht: Denn was Ede-»Das ist leider kein Einzelfall«-Zimmermann uns da kredenzte, das war damals vielleicht noch die krude Tour von Neppern, Schleppern und Bauernfängern – wie ja dann auch der Titel der Sendung eine Weile lang hieß. Heute würde man manches Schurkenstück von damals aber glatt als übliche Gegebenheit des modernen Arbeitsmarktes durchgehen lassen.

In einem Fall wurde uns zum Beispiel ein Arbeitssuchender präsentiert, der endlich einen Lieferantenjob findet, das heißt: Er fand ein Unternehmen, das ihn eine mehr oder weniger verkappte Scheinselbständigkeit offerierte. Er würde für erledigte Aufträge und Nutzung des privaten PKW entlohnt. Da komme ein schönes Sümmchen zusammen, versprach sein Dienstherr ihm konziliant. Am Ende kam es aber nicht, die Verheißung erwies sich als Trugschluss. Denn die Aufträge waren rar oder weit zwischen ihnen lagen viele Kilometer Fahrt, sie waren also nicht schnell zu erledigen. Demgemäß fiel der Monatslohn knapp aus – außerdem gab es einige Abzüge, die man ihm in Rechnung stellte und gleich vom Lohn abzog.

In einem weiteren Fall heuerte ein Dachdeckervorarbeiter vormittags in einer Kneipe arbeitslose Männer, die beim Kartenspiele hockten, für einen Auftrag an. An solchen Orten suchte er gezielt nach Menschen, die ohne Erwerb sind. Die lustige Kartenrunde könnte sich so unter der Hand was dazuverdienen. Dass sie nicht vom Fach seien, sei irrelevant und habe keine Auswirkungen. Die Dachdeckertruppe kam also samt neuer Mitglieder bei einem Kunden an und reparierte das Dach mehr schlecht als recht. Oder dann war da in einem anderen Fall noch die Dame, die durch Geburtsanzeigen in der Zeitung herausfand, wo es sich lohnt Babybrei zu offerieren. Dort rückte sie an, klingelte und ließ bei der Kindsmutter durchschimmern, dass sie mit dem Jugendamt zusammenarbeite. Dann empfahl sie ihr Produkt, schwatzte der jungen Mama ein monatliches Abo auf und die freute sich, dass da jemand von Amtswegen gute Ratschläge weiterreichte – und günstige noch dazu. Der Babybrei erwies sich übrigens als Griesbrei, der mit Kakaopulver und Zucker versetzt war.

Das galt in den Achtzigern echt noch als Gaunerei – heute sind manche Werbeanzeigen in bestimmten Presseerzeugnissen nicht mehr vom Nachrichtenteil zu unterscheiden. In einem Bericht geht es da beispielsweise um neueste Krankenkassenauswertungen zu rheumatischen Erkrankungen und zwei Absätze darunter wartet schon etwas, was auch wie ein Bericht aussieht, bei näherem Studium aber deutlich macht, dass hier jemand Rheumasalbe mit Teufelskrallenextrakt an den Patienten bringen will. Journalismus und Marketing gehen eine Symbiose ein, fast so wie jene Breiverkäuferin und Jugendamtstante, die in Personalunion Klinken putzte.

Während es in den Achtzigern noch als Anzeichen halbseidener Geschäftspraxis galt, jemanden in Scheinselbständigkeit auszubeuten, haben wir uns heute schon lange daran gewöhnt. Solche Arbeitsverhältnisse gibt es mittlerweile gehäuft – stets gewinnt der, der als freier Unternehmer in einer solchen Konstellation fungiert, zwar viel an Lebenserfahrung, aber nur wenig Geld. Der Dienstherr aber sozialisiert die Risiken und verlagert etwaige Lohnnebenkosten auf den nur scheinbar freien Mitarbeiter. Was die Laiendachdecker an Pfusch abliefern, noch dazu nicht angemeldet: Diese fadenscheinige Geschäftsidee floriert heute. Zwar gilt das nach wie vor als kriminell, aber ein überforderter Zoll und die Ideologie der Steuer als Raub am wertschöpfenden Menschen hat bewirkt, dass man solcherlei Taten als Kavaliersdelikt einordnet. Ganze Städtebauprojekte werden mit solchen Truppen hochgezogen, kombiniert mit Scheinselbständigkeiten, wie im vorherigen Fall, hat sich da ein System generiert, das für einen Eduard Zimmermann ein Alptraum, aber auch ein Paradies an potenziellen Sendeberichten wäre.



Vorsicht Falle! So warnte das ZDF seinerzeit und nahm seinen Bildungsauftrag wahr, indem man das Publikum für die Tricks von Gaunern sensibilisierte. Danach kam dann eine Zeit, da hat das ZDF, wie viele andere Massenmedien auch, vor vielen dieser Tricks nicht mehr gewarnt. Es hat sie stattdessen als die schöne neue Wirtschaftswelt hingestellt, als Normalität in einer globalisierten Welt, in der Flexibilität und Mobilität dazu berechtigen, sittenwidrige Arbeitsverhältnisse zu tolerieren. Damals – als Zimmermann noch warnte – konnte man ganz offensichtlich noch zwischen Schattenwirtschaft und tatsächlicher Wirtschaft unterscheiden – heute ist das beileibe schwieriger geworden, die Übergänge sind nicht genau gekennzeichnet. Ein neuer Ede Zimmermann könnte seine Sendung gar nicht mehr den Neppern, Schleppern und Bauernfängern widmen, zwangsläufig wären da auch die Global Player, Leistungsträger und angesehenen Unternehmen mit im Boot. Diese Klientel als Hauptdarsteller in einer Reihe, die vor bösen Fallen warnt: Sie wäre leider kein Einzelfall.