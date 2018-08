Spare in die Not …

Sparen, sparen, sparen. An allen Ecken und Enden. Jedenfalls sprechen alle an allen Ecken und Enden von der Sparsamkeit. Einmal quer mit der Bahn durch Frankfurt und man weiß ziemlich gut, was die Menschen beschäftigt – unzufrieden macht: Der Sparzwang.

Kaum aus dem Betrieb scharwenzelten hinter mir zwei junge Damen her, sie schwatzten ohne Punkt und Komma. Es ging um deren Arbeitsplatz, dort werde nur noch gespart, behauptete die eine. Die andere bestätigte, sie kenne das ja auch aus ihrer Abteilung. Seit Monaten fehle es an diesem oder jenem. Ihre Worte trug der Wind davon, denn ich wechselte das Stockwerk, stieg hinab in die Katakomben städtischer Mobilität, erreichte noch gerade so die U-Bahn und setzte mich gegenüber eines Mannes im Anzug, er lockerte sich gerade den Schlips und begann ein Telefonat zu führen. Es ging darin um Achim, einen Mann, den der Gesprächsteilnehmer am anderen Ende der Verbindung kennen müsse, wie der Schlipsträger beschwor. Jedenfalls, der Achim, er werde zum übernächsten Ersten gehen. Wegen der Sparpolitik im Geschäft, man brauche ihn nicht mehr. Das war Achim verrichtet hat, so hörte ich heraus, könne man sich neuerdings ja eh sparen. Achim fiele übrigens relativ weich, er habe schon was aufgetan – der Glückspilz. Dann erzählte er, dass er auf den Weg in die Innenstadt sei, dort sei große Sparaktion bei C&A – er wollte wohl einige Prozente sparen.

Sparangebote offerierte freilich auch die Werbung auf meinem Heimweg. Sparsam geht überdies der Verkehrsverbund mit dem Ersatzverkehr zum Ausgleich für die S-Bahn-Tunnelsperrung um. Er spart sich auch in vielen Zügen die Klimatisierung. Und hie wie da entfällt eine Verbindung: Wieder was gespart. So wie die beiden Herren in der Tram, beide in polizeilicher Uniform, die miteinander quatschten und bei denen man besorgt begriff: Die Polizei, dein Freund und Sparer. Denn beide Beamten hatten ihr Thema gefunden: Die Bundespolizei darbt, sie habe mal wieder zu wenig Kollegen und zu viele Aufgaben. Und die Ausstattung lasse auch zu wünschen übrig.

Während ich den beiden lauschte, surfte ich ein bisschen auf dem Smartphone und las mich in die Neuigkeiten des Tages ein. Deutschlands Straßen seien marode, die Brücken ohnehin – und es haben so viele öffentliche Schwimmbäder für immer geschlossen oder seien ein Sanierungsfall, dass einem gleich klar wird: Da wurde wieder mal über Jahre gespart.

Diesen kurz beschriebenen Tag gab es tatsächlich. Es war ein Tag gefühlter Sparsamkeit an jeder Ecke und an jedem Ende. Als ob die Menschen in diesem Land nur noch ein Thema haben: Sparen. Nämlich einerseits dem Sinne nach, wo sie selbst etwas sparen können und dann natürlich noch bei der Investitionsscheue, die unser Gemeinwesen an den Rande einer Katastrophe spart. Und es fühlt sich ja nicht nur so an, als sei dies das ganz große Thema der Stunde: Es ist es ja auch wirklich. Die Menschen haben mittlerweile durchaus erkannt, dass das Spardiktat unser Alltagsleben lähmt. Wir fahren auf Verschleiß und so eine Fahrt quer durch die City zeigt dann und wann an, dass es die Menschen beschäftigt. Die Frage ist, wann aus dieser Erkenntnis ein politischer Wille geformt werden kann.



Spare in die Not: Diese Modifikation eines deutschen Sprichwortes taugt nicht mehr als politischer Gestaltungsauftrag. Die Sparreformer sind schon längst durchschaut. Keiner glaubt mehr an bessere Umstände, an eine allgemeine Verbesserung der Situation, weil man hie und da knapst oder ganze Betriebszweige verdorren lässt. Wir benötigen einen letzten Willen zur Sparsamkeit, den ultimativen Ansatz, sich etwas sparen zu wollen: Nämlich jene, die alles in Grund und Boden zersparen. Es ist eigentlich erschreckend, wenn man sieht und hört, wie sehr dieses Thema bereits verwurzelt ist in die Alltagsprobleme der Menschen und noch immer geschieht kaum etwas, um diese Entwicklung zu stoppen. Einen griffigen und lakonischen Schlusssatz unterlassen ich an dieser Stelle – wir neulandrebellen müssen sparen.