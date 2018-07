Wir linkes Pendant zu Compact

Nun gut, dann sind die neulandrebellen eben wie das Gegenteil der Hauspostille der AfD, wie Compact. Wenn das ein Vorwurf gedacht war, der uns treffen sollte, dann muss an dieser Stelle festgestellt werden: Is nich! Eigentlich steckt da sogar ein bisschen Lob drin.

Seit Mitte März wissen wir Bescheid, was die neulandrebellen sind: »Naja, das linke Pendant zu Compact der AfD. Keine Analysen sondern eher wütende Kommentare zur Regierung oder zum Weltgeschehen. Kein Mehrwert.« Mit diesen Worten hat uns ein User bei Facebook bewertet. Was als negativer Eintrag gemeint war, nehmen wir aber positiv. Gut, unsere Analysen mögen nicht immer wissenschaftlich korrekt sein – und inhaltlich schlagen wir auch einen anderen Ton an als Compact. Ganz anders eigentlich. Compact ist ja die populistische Zeitung, die den Soundtrack zu Pegida und AfD liefert. Populistisch ist hingegen ein gutes Stichwort. Sind die neulandrebellen populistisch?

Ja! Recht oft sogar. Wir geben ja zu, dass wir Inhalte herunterbrechen und auf den Kern abschmelzen. Dass wir polemische Mittel anwenden und den Fokus auf Themen lenken, die natürlich viel weitschweifiger, ausgiebiger und komplexer sind, wie es ein üblicher Blogeintrag erlauben würde. Aber was bitte ist daran negativ? Etwas kompakt darzustellen ist ja auch ein Dienst am interessierten Zeitgenossen.

Wir kratzen hier ein großes Problem der Linken: Sie bringt ihre Themen nicht immer auf den Nenner. Warum? Weil sie die Komplexität der Dinge würdigt und weil sie Debatten zuweilen zu opulent führt. Das ehrt sie, kostet aber auch Aufmerksamkeit. Denn da klinken sich die Menschen gerne mal aus. Zuweilen, wenn sie müde von der Arbeit nach Hause kommen, wollen sie es kompakt und auf den Punkt. Müdigkeit: Das ist auch so ein unterschätzter Faktor. Der Populist weiß von der Müdigkeit seiner Abnehmer, er trifft also eine thematische Vorauswahl und bemüht sich, seine Sichtweise so unter die Leute zu bringen, dass sie auch Laune haben, der Sache zu folgen.

Natürlich ist man damit in Deutschland immer schon sehr vorsichtig gewesen. Populärwissenschaftliche Arbeiten verschmäht man hierzulande gerne, die Leute könnten ja plötzlich was begreifen, was sie bei den Theoretikern und Gelehrten nur unzureichend verstanden haben. Wo kämen wir da hin, wenn Herr Omnes plötzlich einen Durchblick bekommt?

Gut, so vermessen sind wir ja nun wahrlich nicht. Wir sind keine Populärwissenschaftler, die leicht und locker den vollen Durchblick in Aussicht stellen. Wir liefern einen linken Blick auf die Dinge; teilen mit, wie wir als Bürger die Welt sehen. Wir gehören zum Volk – ja, wir sind auch das Volk. Als Teil des populus schreiben wir daher auf unsere Art und Weise populistisch. Mit allen Vor- und Nachteilen. Einen Vorwurf kann man uns daraus wohl nicht machen. Tut uns leid, dass wir uns nicht so weit abheben wollen, um zur Avantgarde gezählt zu werden. Für diese Haltung sind wir die falschen Leute.



Wie gesagt, die Linke braucht auch populistische Angebote. Und das sind wir. Wer deswegen meint, wir lieferten eine schlechte Performance, muss sich ja als Frage gefallen lassen: Ist es nicht scheiße, dass die Rechten offenbar leichter ihre Themen unter die Leute bringen? Liegt das nur am Stoff oder nicht auch daran, wie man ihn präsentiert? Wir linkes Pendant zu Compact: Das klingt für die neulandrebellen nicht ganz schlecht.