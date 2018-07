Die wirklich wahrste Angst vor der AfD

Ja doch, von der AfD muss man aus linker Perspektive wirklich Angst haben – aber eher nicht weil sie die Nazis Reloaded geben. Die liberalen Vorstellungen des Zusammenlebens sind tief genug in unserer Gesellschaft verankert: Gegen sie etabliert sich keine breite Mehrheit. Vom von der AfD geplanten sozialen Kahlschlag spricht hingegen kaum jemand.



Es gibt eine Querfront in Deutschland. Es ist die Querfront all jener, die die AfD als eine Partei empfinden, die es nicht geben sollte. In dieser Querfront vermischen sich Gesellschaftsschichten und politische Kontrahenten. Die Union und die Sozialdemokraten lehnen die Partei und ihr Weltbild ebenso ab, wie Linke aus K-Gruppen oder biedere Gewerkschafter. Alte konservative Knochen zeigen wie Feministinnen Flagge gegen diese falsche Alternative. Das Menschen- und Gesellschaftsbild der AfD, ihre Fremden- und Frauenfeindlichkeit, ihre Homosexuellenverächtlichkeit und ihr kleinkarierter Drang, Randgruppen völlig an eben diesen Rand drücken zu wollen, vereint Menschen und Gruppen, die in diesen Zeiten ohne die AfD niemals einen gemeinsamen Nenner gefunden hätten.

Die Alternative für Deutschland ist also eine Versöhnerin. Sie bringt Leute zusammen und lässt sie ein gemeinsames Interesse ergründen: Den Kampf gegen eine Politik der Rückständigkeit und Deliberalisierung in puncto von Identitäts- und Toleranzthemen. Wer jetzt nicht klar Position beziehe, der würde gewissermaßen seinen Teil dazu beitragen, eine Nazi-Deutschland Reloaded zu etablieren: Ein Land, in dem man als Frau oder Schwuler, als langjährig ansässiger Ausländer wie als Geschlechtergleichstellungsbefürworter zum Fremdkörper erklärt wird. Bunt war dann mal – aus und vorbei.

So sehr man diese Sorgen nun auch nachvollziehen kann: Sie sind wohlfeil. Die AfD vertritt tatsächlich Ansichten, die in den ausgehenden Fünfzigerjahren schon Auslaufmodelle waren. Aber sie hat auch eine klare Vorstellung davon, wie sich Deutschland sozial entwickeln soll. Es war schon früh die Rede davon, dass das Wahlrecht an den Arbeitsplatz gekoppelt sein sollte und die Sanktionen bei Hartz IV zu lax seien. Neulich las man davon, dass er Teil der Partei einen auf Rentenexperte macht, er rät daher: Rente privatisieren. Ja doch, die AfD diskriminiert Menschen und Gruppen, aber was die Querfront dieses lighten Antifaschismus’ nicht geschlossen genug betont: Die am schlimmsten Diskriminierten der AfD sind die Habenichtse, die Gebrechlichen und Resignierten, die Arbeitslosen und Arbeitssuchenden – Menschen ohne Lobby, Menschen, die sich keine Lobby finanzieren können; eine gewichtige Lobby nämlich, die im Berliner Regierungsviertel ein- und ausgeht.

Kann man das so aufsplittern? Die soziale Frage gegen Identitäts- und Toleranzfragen ausspielen? Wäre es nicht fahrlässig, wenn diese Anti-AfD-Querfront ihre inhaltliche Gewichtung überdenken würde? Man darf der Zivilgesellschaft in Deutschland durchaus mehr zutrauen. Sie würde sich gegen eine erstarkte AfD, die Homosexuelle gängelt oder strukturelle Ungleichheit der Geschlechter untermauert, sicherlich zu Wehr setzen. Kaum jemand verspürt doch mehr den Drang, sich in den alten Mief, in die Spießigkeit von dunnemals zu stürzen, um verkniffen leben zu müssen. Wer glaubt, dass die AfD einfach so das Klima der Fifties zurückreformieren kann, hat keinen blassen Schimmer von innergesellschaftlichen Dynamiken. So leicht lassen sich die Menschen jene Freiheiten, die durch politische Schaffung von Identität erzielt wurden, nicht einfach wieder dekonstruieren.

Dass nun die angesprochene Querfront, die ein bisschen wie ein schlecht geschnittenes Puzzle aus sämtlichen Klassen und Schichten wirkt, nicht sonderlich daran interessiert ist, Sozialthemen hervorzuheben, dies versteht sich freilich von selbst. Den Ton innerhalb der Anti-AfD-Stimmung im Land geben Kreise und Greise an, die sozialpolitisch nicht so weit von der AfD entfernt sind – oder, die schlimmer noch, ein bisschen Bewunderung für die klare Kante aufbringen, die die AfD da fährt. Staatliche Rente abschaffen wollen und es dann auch noch keck als potenziellen Plan zu veröffentlichen: Das traut sich ja selbst die FDP nicht – und weiß der Deibel, innerlich wollten die stets alles privatisieren, was nicht festgeschraubt oder bei Drei auf die Bäume flüchtet.

Man müsste also gewissermaßen ein Bekenntnis zum Sozialstaat abgeben, wenn man sich gegen die AfD in Stellung begeben will. Die Arbeitslosen beruhigen, die staatliche Rente loben, den Unternehmern geringere Steuersätze wieder ausreden – das kann man doch von den rechteren Teilen dieser Querfront nicht verlangen. Nicht, dass das die Menschen noch in einen falschen Hals kriegen und glauben, endlich habe es Klick gemacht und man habe unter Eliteleuten begriffen, dass ein neuer Kurs, ein neuer sozialer Deal anbrechen muss.

Es mag Zeiten geben, in denen es politisch ratsam ist, Identitätsthemen zum großen Aufhänger einer Debatte zu küren. Die Bundesrepublik hat diese Zeiten erlebt. Mit Beginn der Sechzigerjahre bis Mitte der Achtziger dauerte diese Phase an: Eine Zeitspanne relativer Prosperität. Arbeitslosigkeit wuchs erst langsam zum Massenproblem an, der Sozialstaat sicherte ab und es gab Perspektiven für die Menschen. Die soziale Frage war sicher nicht gelöst: Aber sie rückte aufgrund einer Wirtschaftspolitik, die auf Ausgleich baute, stark aus dem Sinn der Menschen, die sich anderer Themen widmen konnten. Dann gibt es wieder Zeiten, in denen der soziale Ausgleich massiv gefährdet ist, Menschen vereinzeln und auf dem Abstellgleis landen: In diesen Zeiten wäre es geboten, Identitätsthemen hintanzustellen und die soziale Frage aufzuwerten. Alles hat seine Zeit.



Letzteres geschieht jedoch nicht oder nur zögerlich. Wie erwähnt, der rechtere Teil des AfD-Antifaschismus hat keine Laune, plötzlich ein soziales Gewissen zu entfalten. Aber auch im linken Diskurs findet der Kampf gegen die AfD häufig nur identitätsthematische Aufhänger, man verpulvert damit so viele Energien und Kräfte. Lasst doch die AfDler antiliberale Gesellschaftsansichten pflegen! Die Zivilgesellschaft ist reif genug, um diesen Schritt nicht zu akzeptieren. Die AfD ist ganz besonders eine Gefahr, weil sie die Politik der Entsozialstaatlichung, die mit Schröder eingeleitet und von Merkel fortgesetzt wurde, mit rabiaten Mitteln umsetzen würde.