Prechthaberei um das Grundeinkommen oder: Arme, schafft Euch selber ab!

Richard David Precht und Christoph Butterwegge haben sich unterhalten. Über Philosophie, unter anderem. Und über das Grundeinkommen, das Precht ja schon lange und wortreich unterstützt. Während man zahlreichen anderen Bekennern zum Bedingungslosen Grundeinkommen aber zumindest noch den Wunsch nach Gerechtigkeit unterstellen kann, hat sich Precht als das entpuppt, was er ist: einen elitären, arroganten Philosophen, den Gerechtigkeit nicht die Bohne interessiert.

Im “Philosophie-Magazin” lässt sich die hier gezeigte Aussage finden. Und man staunt nicht schlecht, wenn man liest, dass für Precht das Grundeinkommen eher ein Mittel zu sein scheint, das erzwungene Vernunft in arme Familien bringt, die trotz mäßigen Einkommens (zu viele) Kinder in die Welt setzen wollen. Wer mit dem BGE nicht auskommt und auch sonst nichts taugt, der soll sich doch bitte überlegen, ob seine Gene weiterhin verbreitet werden sollen.

Klingt überspitzt, ist es aber nicht, denn genau das sagt Precht. Mal abgesehen davon, dass nach anderen Modellen auch Kinder schon das Grundeinkommen erhalten sollen, lässt Prechts Aussage tief blicken.

Er unterstellt, (arme) Leute würden Kinder kriegen, um damit Geld zu machen. Und er nimmt an, diese Ungeheuerlichkeit könnte man am besten verhindern, wenn man das Grundeinkommen so aufbaut, dass Arme verlässlich arm bleiben und nicht auf dumme, geldgierige Gedanken kommen.

Umfassend wird das Gespräch – unabhängig von der Bewertung des Autors – von Precht und Butterwegge beim „Freitag“ zusammengefasst.

Ich will gar nicht zum x-ten Mal die Diskussion darüber anstoßen, ob das Grundeinkommen nun der Heilsbringer all jener ist, die sich Gerechtigkeit für alle wünschen. Erst recht nicht, weil es mittlerweile so viele verschiedene BGE-Modelle gibt, das wohl selbst eingefleischte Befürworter nicht mehr durchblicken. Ich will an dieser Stelle auch nicht die Befürchtung ausbreiten, dass das Grundeinkommen nichts anderes ist als ein neoliberales Modell, das im Falle der Umsetzung lediglich denen nützt, die es nicht brauchen (auch wenn das meine Überzeugung ist).

Vielmehr möchte ich auf einen Aspekt hinweisen, der in den sozialen Medien die Runde gemacht hat und den ich erschreckend finde. Denn neben den Precht-Kritikern gibt es naturgemäß auch die, die ihm zustimmen. Daran ist nun wirklich nichts Verwerfliches, kein Diskurs ohne mindestens zwei voneinander abweichende Meinungen. Doch die Argumentation, die ich häufig lesen musste, hat mir dann doch die Schuhe ausgezogen.

Immer wieder hieß es, dass Precht recht habe, weil es grundsätzlich viel zu viele Menschen auf der Welt gibt. Dem müsse entgegengesteuert werden, und wenn arme Menschen zu viele Kinder bekommen, sollte man eben dort ansetzen. Schuld an der Armut – das ist die logische Folge dieser Argumentation – seien die Armen selbst, nicht etwa die Verhältnisse, unter denen sie leiden.

Überspitzt – ja, diesmal ist es überspitzt – könnte man sagen: Arme, schafft Euch selber ab, dann gibt‘s auch keine Armut mehr.