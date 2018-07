Lasst Euch rügen, Presse!

Ehrlich, man könnte glauben, dass Ihr das Gewehr auf dem Schoß liegen habt, während Ihr Eure Texte auf eine Tastatur feuert, die schon fast nach Rauch riecht, so als hättet Ihr eben gerade eine Rakete abgeschossen.

Hört endlich damit auf, wenn Ihr nicht mit Fug und Recht als Kriegstreiber bezeichnet werden wollt!

Als Journalisten habt Ihr die Aufgabe, aus der Distanz zu berichten, einer professionellen Distanz. Ihr habt den Auftrag, Euch nicht mit einer Sache gemein zu machen, sondern sie stattdessen zu hinterfragen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und journalistisch Antworten auf gesellschaftliche und politische Fragen zu geben, zumindest aber den Versuch zu unternehmen, das zu tun.

Und nun schaut Euch an, wie Ihr das Treffen zwischen Putin und Trump kommentiert. Als „Horror-Show“, nicht etwa als Chance. Immerhin haben sich die beiden mächtigsten Männer der Welt getroffen, um miteinander zu reden. Und das in einer Welt, die schon seit Längerem – unter anderem durch Euch, Journalisten – in einem besorgniserregenden Zustand ist. Journalistische Sorgfalt und journalistische Verantwortung wäre nun, das Treffen als Chance zu begreifen, mindestens aber, das Treffen nicht einseitig und auf Feindbildern basierend zu beschreiben.

Doch Ihr macht kollektiv das Gegenteil, schreibt voneinander ab, und man kommt nicht um den Eindruck herum, dass es da einen Wettstreit zwischen Euch gibt, wer die plumpere, aggressivere und hetzerische Formulierung findet.

Ihr erwartet Kritik. Von Trump. An Putin. Wegen allem Möglichen, wegen Syrien, der Krim, Giftgas, Giftanschlägen, abgestürzten Flugzeugen, der Ukraine, wahrscheinlich auch, weil nach dem WM-Finale zu wenig Regenschirme da waren, oder – schlimmer noch – weil es überhaupt geregnet hat. Aber so laufen solche Treffen nicht, Ihr hetzendes Zeitungs- und Fernsehpersonal. Solche Treffen laufen auf erste Annäherungen hinaus, einen Dialog, der zunächst mit Höflichkeiten beginnt und im nächsten oder übernächsten Schritt konkrete Inhalte abbildet.

Ihr erwartet übrigens auch: keine Kritik. Jedenfalls keine an Trump, obwohl Ihr selbst ihn doch täglich beäugt und beobachtet, nach bizarren Tweets sucht und garantiert auch welche findet (was kein Kunststück ist). Illegale Kriege durch die USA? Passt grad nicht rein. Unzählige Tote durch Drohnenangriffe? Derzeit uninteressant. Jahrelange Folter und Haftstrafen ohne Prozesse? Ein anderes Mal vielleicht.

Ach, würdet Ihr doch wenigstens nicht mit zweierlei Maß messen! Würdet Ihr zumindest konsequent sein in dem, was Ihr tut. Aber das seid Ihr nicht. Ihr seid berechenbar, einseitig, durchschaubar und bietet keinen Informationsgehalt, sondern nur billige Meinungsmache auf dem Niveau einer Kneipenschlägerei. Subtil geht anders, und das ist Euer Problem, das führt zu den Titulierungen wie „Lügenpresse“, die Ihr erstens nicht hören und zweitens nicht verstehen wollt.

Ihr habt Euch längst selbst entlarvt, Journalisten! Spätestens, seit Trump völlig sinn- und rechtlos Bomben über Syrien abgeworfen hat und Ihr – gemeinsam mit Eurer Kanzlerin – diese absurde Tat als richtig und angemessen aufgeschrieben habt … spätestens seit diesem Zeitpunkt habt Ihr Eure Glaubwürdigkeit mit großem Schwung über Bord geworfen.

Überdenkt Eure Rolle, Journalisten! Geht in Euch und denkt darüber nach, was für Auswirkungen Eure hetzerischen Texte haben. Ihr bildet zu einem Teil die öffentliche Meinung, Ihr beeinflusst sie, Ihr nehmt Einfluss auf die Grundstimmung, also darauf, ob sie in die eine Richtung wächst oder in die andere kippt.

Und selbst wenn Ihr nicht diejenigen seid, die irgendwann mal irgendwelche roten Knöpfe drücken, so seid Ihr es doch, die die Verantwortlichen ermuntern oder bremsen.

Ihr mögt nun sagen, dass Ihr nicht die seid, die die Entscheidungen treffen, die über Krieg und Frieden entscheiden. Das stimmt. Aber Ihr seid diejenigen, die sich womöglich irgendwann mal fragen lassen müssen, warum Ihr Eure spitzen Federn nicht benutzt habt, um zu schlichten, zu vermitteln, zu verbinden. Ihr demonstriert seit Jahren eindrucksvoll, dass Ihr dazu nicht willens oder in der Lage seid.

Wie wär‘s, wenn Ihr es mal anders herum versucht?

Euer Ansehen würde steigen, so viel ist sicher.