NSU? Steht uns zu!

120 Jahre sollen die Akten zum NSU-Prozess weggesperrt werden. Wegen der nationalen Sicherheit und so. Nur für das Protokoll: Dieser Nationalstaat hat einen Souverän – nämlich mich! Und Sie, liebe Leserinnen und Leser. Und wir sollten nicht um Transparenz bitten – sie steht uns in diesem Falle souverän zu! Sie ist keine Verhandlungssache!



Ich habe noch die Ansprachen im Ohr, damals, als die ganze Sache mit dem NSU aufkam. Man lud die Hinterbliebenen der Mordopfer ein, Angela Merkel und Joachim Gauck waren freilich auch da. Sie hatten ihre Grabesbittermienen ausgepackt und sprachen den Familien Mut zu. Und sie versprachen eines laut und deutlich: Rückhaltlose Aufklärung. Unbedingt und auf alle Fälle. Denn das sei ja wohl das Mindeste, was man tun könne, um das Leid der Angehörigen zu respektieren. Das ist nun etliche Jahre her und der NSU-Prozess fand mehr oder weniger sein Ende. Eines wird es jetzt allerdings nicht geben: Aufklärung und Transparenz. Die Hinterbliebenen der Opfer werden nie erfahren, welches Spiel da gespielt wurde, wer mit wem kungelte und ob es noch andere Hintergründe gibt.

Das heißt: Diese Darlegung ist nicht ganz richtig. Die Hinterbliebenen der Hinterbliebenen der Hinterbliebenden der Mordopfer werden vielleicht ins Bild gerückt werden. In 120 Jahren. Denn solange sollen die Akten unter Verschluss gehalten werden. Schon vor einem Jahr hörte man etwas davon, dass man die Prozessakten lieber nicht freigeben wolle, man plane 120 Jahre Sicherheitsverwahrung – Schutzhaft für die NSU gewissermaßen. Natürlich auch aus Gründen des nationalen Interesses oder der nationalen Sicherheit. Jetzt hat man das bestätigt. So soll es kommen. Unsere Generation, die Generation der Zeitzeugen der zunächst als Döner-Morde titulierten Mordserie, die sich dann zu den Taten eines terroristisches Netzwerkes rechtsradikaler Mörder auswuchs, hat offenbar keinen Anspruch darauf, die Geschehnisse, die in ihre Lebenszeit fiel, erklärt und aufgearbeitet zu bekommen.

Nationale Sicherheit? Ich wünsche mir ein Land, in dem es um die nationale Sicherheit geschehen ist, weil man sich der Transparenz auf diese Art verweigert. Man entzieht ja nicht irgendeinem Dödel die Inhalte der Aufarbeitung – man stiehlt sie dem, für den laut Grundgesetz dieser ganze Laden hier geführt wird: Dem Souverän! Mir! Dir! Ihnen!

Als solcher müssen wir eigentlich nicht um Beleuchtung bitten – sie steht uns zu. Die Angelegenheit ist ja nicht irgendeine Sache vor dem Familiengericht, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit geregelt werden sollte. Die Verbrechen der NSU und die Abläufe im Umfeld dieses Netzwerkes sind keine Scheidung, keine interne Familiensache – es geht um öffentliches Interesse. Man hat uns angefüttert mit Informationen und uns halbgare Berichte vorgelegt, von Ermittlungspannen war die Rede und jetzt, wo es ein augenblicklich mal abgeschlossenes Bild zu der ganzen Affäre gibt, sperrt man alles fein säuberlich weg? Wie sind doch nicht irgendwer – wir sind der Souverän! Wenn man was aus Gründen nationaler Sicherheit wegsperrt, muss man doch mal freundlich darauf verweisen dürfen, dass nichts mehr sicher ist, wenn man so mit seinem Souverän umgeht.

Vieles geschieht, was mich immer stärker wegtreibt von diesem Staat und seinen Methoden. Obgleich ich weiß, dass ohne Staat, ja nun … eben kein Staat zu machen ist. Aber man darf sich doch nicht über die allgemeine Staats- und Politikverdrossenheit wundern, die überall zu spüren ist. Dauernd beklagt man sich ob des Respektverlustes, den Politiker und staatliche Exekutivkräfte im Alltag erlebten. Na also, das muss doch von irgendwo herkommen. Speziell wohl von diesem respektlosen Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern in vielen Lebenslagen. Ob auf Behörden, im öffentlichen Diskurs, wenn man den Leuten oberlehrerhaft Vorhaltungen macht oder ihnen in Aussicht stellt, dass sie mal wieder die finanzielle Belastung für Dinge zu tragen haben, für die sie gar nichts können. Man setzt ihnen Bezahlfernsehen vor, in dem die Qualität zu wünschen lässt und das nicht ergebnisoffen berichtet. Und zu schlechter Letzt verwährt man ihnen die Transparenz im wohl größten Ermittlungsfall seit der RAF-Geschichte.

Da frage ich mich als Teil des Souveräns dann schon: Für was machen wir das alles eigentlich noch? Welchen Sinn hat ein Staat, der sich als Ausdruck vom Souverän für den Souverän sieht, wenn er genau den aus der Informationsverpflichtung tilgt? Nein, das ist wirklich keine Marginalie, Akten mal eben für mehr als ein Jahrhundert unter Verschluss zu halten. Das ist im Grunde eine Staatsaffäre, ein Angriff auf den Souverän, Revolution gegen denjenigen, der hier das Sagen hat – das Sagen haben müsste, sollte, dürfte. Die Beleuchtung der NSU ist keine Bitte, keine Kann-Option, nie und nimmer Verhandlungssache – sie steht uns zu!

Die Verschlusssache der terroristischen Vereinigung namens NSU ist im Grunde auch Terror gegen die Bürger in diesem Land. Die Justiz arbeitet nicht für sich selbst, sondern im Namen des Volkes. Sie ist von den Bürgerinnen und Bürgern angestellt und umgeht den eigenen Auftraggeber und Dienstherrn. Wie man das gemeinhin nennt? Putsch! Revolution! Einen Angriff auf den Souverän. Bei Angelegenheiten wie jener geht es um eine Sache im Wesentlichen: Um unseren Machterhalt als Bürger. Akten 120 Jahre zu archivieren bedeutet nämlich auch: Uns als Wahlvolk klarzumachen, dass wir eigentlich keine Macht haben, obgleich Artikel 20 des Grundgesetzes uns ganz anderes garantiert.



Um die Offenlegung bitten? Wie bitte? Seit wann bittet der Souverän um was? Her damit! Es steht mir zu! Es steht uns zu!