Bei mir kann jeder machen, was er will … es sei denn, es gefällt mir nicht

Als Exportweltmeister sind wir naturgemäß dem Import gegenüber wenig aufgeschlossen, auch was Wertevorstellungen angeht. Daher sicher auch unsere fast schon kategorische Angst vor dem Islam, der uns im eigenen Land überfallen könnte. Klar, wir fürchten, dass unser geheiligtes Frauenbild womöglich einen Knacks (oder zwei) bekommen könnte, wenn sich islamische Ideen hier durchsetzen oder auch nur in der einen oder anderen Moschee festsetzen könnten.

Auch aus Russland wollen wir besser nichts haben. Womöglich fangen wir dann noch an, unsere schwulen Mitmenschen nicht mehr so rührend freundlich zu behandeln, wie das bisher der Fall ist. Bei uns sollen sich Schwule überall küssen können, wo sie wollen (wenn auch öffentlich nicht überall hin, wo sie wollen). Lassen wir den Umgang mit Schwulen also besser in Russland.

Und überhaupt: wir verbitten uns Einmischungen jeglicher Art. Wir haben an unserer Art zu leben, lange gearbeitet, sind stolz darauf und können nicht erkennen, was da noch verbessert werden könnte (es erinnert ein bisschen an Merkel, die nach der letzten Wahl erstaunlicherweise feststellte, dass sie keine Fehler ihrerseits erkennen könne). Da braucht aus dem Ausland niemand kommen und uns was vom Pferd erzählen, denn bei uns läuft‘s rund, die Menschenrechte sind bestens und durch intime Polizeiaufgabengesetze geschützt, die Pressefreiheit so frei wie ein Blatt Papier im Wind und die demokratischen Grundsätze wie die Daseinsvorsorge sind perfekt organisiert, vielfach auch privatisiert, weil der Staat dann doch hier und da überfordert ist oder keine Lust mehr hat, sich um profane Dinge wie die Sorgen der Menschen zu kümmern.

Ok, wir sehen ein, dass es immer Dinge gibt, die man verbessern kann, aber in einem Land, in dem man gut und gerne lebt (wenn man Glück hat) gibt es halt immer etwas anzupacken, zu (steuer)optimieren und auf den Weg zu bringen. Freihandel für alle (Unternehmen) oder Verantwortung im Ausland, Auslagerung von Armut in karg eingerichtete Küchen, das Abschieben von Obdachlosigkeit in Stadtteile, wo sie besser ins Gesamtbild passt. Diese Dinge eben. Passt schon, alles im oliv-grünen Bereich.

Müssen wir unsere Werte um jeden Preis exportieren?

Aber, mal ehrlich, können wir vielleicht einfach mal die Schnauze halten, wenn es um die Eigenarten in anderen Ländern geht? Ist unser Frauenbild das einzige, das legitim ist? Ist unser Verhältnis zur Homosexualität so einwandfrei, dass wir weltweit über den Dingen stehen? Ist unser christlich geprägtes Religionsbild so frei von Schuld und Sünde, dass wir es als vorbildlich auf einem Silbertablett präsentieren können? Und was stört mehr? Ein islamischer Ehemann, der seine Frau nötigt, einen Schleier zu tragen oder Tausende Unternehmen, die Frauen zwingen, für weniger Geld als ihre männlichen Kollegen zu arbeiten? Nur mal so, als kleines Beispiel.

Was ist mit „Andere Länder, andere Sitten“? Gilt das nur, solange die Sitten anderer Länder eben dann doch eher denen von uns entsprechen? Es ist glatter Größenwahn, wenn wir Einmischung ablehnen, gleichzeitig aber darüber urteilen, wer wo wie mit wem umzugehen hat.

Natürlich kann man extreme Beispiele nennen, etwa das Entfernen einer Hand, die zuvor für Diebstahl genutzt wurde. Ist ja auch schrecklich. Und natürlich unangemessen, sagen wir (und denke ich ja auch). Ob es allerdings angemessener ist, einem deutschen Vergewaltiger „die Eier abschneiden“ zu wollen, kann zumindest diskutiert werden. Es wirft zudem ein Licht darauf, dass nur die passende Ausgangslage geschaffen werden muss, um im Zweifel hüben wie drüben gleichermaßen brutal mit Fehlverhalten umzugehen.

Nun könnte man einwerfen, dass man einen Dieb nicht mit einem Vergewaltiger vergleichen kann. Man kann dem aber auch entgegnen, dass es eine Frage der gesellschaftlichen, religiösen und historischen Gewichtung ist, wie welches Verbrechen bewertet wird. Wenn eine Verkäuferin eine Milchschnitte klaut, bekommt sie mehr Ärger als einer, der 10 Millionen an Steuern hinterzieht. Auch nicht gerade fair, oder?

Und wenn man will, kann man es auch aus einer anderen Perspektive betrachten. In Saudi-Arabien zum Beispiel, wo schon zahlreiche Hände von ihren Wirten getrennt wurden, herrscht kaum Kriminalität. Ist doch auch nicht schlecht, oder?

Doch, ist es, natürlich! Was in Saudi-Arabien passiert, ist oft grauenvoll (und da haben wir die Außenpolitik des Landes noch gar nicht berücksichtigt, will ich hier auch gerade gar nicht, denn ein Vergleich mit Deutschland würde da auch nicht viel Spaß machen). Aber auch wenn ich das grauenvoll finden mag, gibt mir das das Recht, eine Erwartungshaltung aufzubauen, die darauf abzielt, dass ein gutes Saudi-Arabien eines wäre, das ein Spiegelbild von Deutschland ist? Und – mal ganz blöd gefragt – wäre das dann noch Saudi-Arabien? Aber vergessen wir mal dieses spezielle Land.

„Bei mir kann jeder machen, was er will“

So sprach einst Helge Schneider. Bei uns kann natürlich nicht jeder machen, was er will. Es gibt Gesetze, und das ist ja auch gut so. Und wer zu uns kommt, soll sich an diese Gesetze halten, logisch. Wenn aber zum Beispiel an Silvester in Köln schwarze Männer weiße Frauen belästigen, ist das ein No-Go! Das führt dann halt zu der Überzeugung, dass alle schwarzen Männer böse und alle weißen Frauen gut sind. Die weißen Männer natürlich auch. Köln hat eindrucksvoll deutlich gemacht, dass wir nicht dazu in der Lage sind, eine solche Situation differenziert zu betrachten, sondern immer nur eine Schublade aufkriegen, um eine Bewertung vorzunehmen.

Nun ist es zwar so, dass in Deutschland jede Woche zwei Kinder getötet und jeden Tag 50 Kinder misshandelt oder missbraucht werden, auch nicht so toll. Aber verallgemeinern kommt in diesem Fall nicht in Frage, das wäre ja noch schöner. Machen wir bei den schwarzen Männern zwar schon, aber hey, das ist doch irgendwie was anderes, oder?

Das ist aber nur ein plumpes Beispiel, ich will auf etwas anderes hinaus. Nehmen wir den Islam. Wir prangern es an, wenn sich irgendwelche Gläubigen einbilden, dass der Islam die einzig wahre Religion ist, an die alle vernünftigen Menschen glauben müssen. Sagt mal, geht’s noch? Das erbost uns ehrlich und nachvollziehbar. Schließlich lassen wir uns nicht vorschreiben, woran wir glauben, wie wir leben, ob und wie wir beten, oder gar: zu wem! Das ist ja wohl immer noch unsere Sache!

Auf der anderen Seite sind wir der Meinung, dass Frauen überall auf der Welt Auto fahren dürfen müssen (ok, oft wird sich unter Deutschlands Autofahrern über den Fahrstil von Frauen lustig gemacht, aber das ist doch nur lieb gemeint, kein Grund, sich aufzuregen). Länder, die – warum auch immer – anderer Meinung sind, sei es aus religiösen, kulturellen und historischen Gründen, finden wir blöd und unterentwickelt. Die wissen ja gar nicht, was gut ist, und erst recht nicht, was richtig ist!

Und da haben wir es: Wir entscheiden, was richtig ist, was fortschrittlich, modern, menschlich und fair ist. Da wären etwa Sauerkraut und Schweinebraten, Solarien, Demokratie, Dieselfahrzeuge, private Altersvorsorge, Handtücher auf Liegestühlen in fremden Ländern, Exportweltmeisterschaften, zu lautes und falsches Singen nach neun Kleinen Feiglingen, beten, wenn das Konto im Minus ist, Obdachlose toll finden, wenn Flüchtlinge ihnen den Brückenplatz wegnehmen und auf dem Oktoberfest oder beim Fasching über Kant und Hegel philosophieren. Muss das nicht für die ganze Welt gelten?

Nein, eher nicht. Wir wären gut beraten, wenn wir andere Lebensweisen akzeptieren würden, selbst wenn sie unseren hehren Gepflogenheiten nicht entsprechen. Denn womöglich, unter Umständen, vielleicht ist die Art, wie wir leben, nicht überall auf diesem Globus das, was als grundsätzlich erstrebenswert angesehen wird. Und womöglich täte es uns ganz gut, zuweilen mal über den eigenen Tellerrand – gefüllt mit Schweinemagen oder Tiefkühlpizza – hinwegzusehen und uns die Frage zu stellen: Geht es mich eigentlich etwas an, wie die Menschen in Land A oder B leben?

Gut möglich, dass wir dann zum Schluss kommen, dass es uns nichts angeht. Leben und leben lassen. Oder, wie Helge Schneider treffend sagte: Bei mir kann jeder machen, was er will.