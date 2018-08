Journalismus und Krieg – ohne jeden Skrupel

Am 29. Juli 2018 war auf „welt.de“ zu lesen: „Eine Nuklearmacht Deutschland stärkt die Sicherheit des Westens“

Am 28. Juli 2018 titelte „n-tv“: „Jeden Gegner abschrecken „Professor fordert deutsche Atombombe“

Am 2. Juli 2018 sendete in der ARD die Sendung Panorama einen Beitrag mit folgender Überschrift: „Donald Trump und US-Atombomben in Deutschland“

Die Liste ließe sich fortsetzen, der Tenor ist immer gleich: Deutschland braucht eine Atombombe, will es sich nicht der Bedrohung durch Russland aussetzen. Willkommenes Argumentationsgeschenk ist Donald Trump, der gern mal mit dem Abzug von US-Truppen aus Deutschland droht. Würde der Mann in Orange womöglich auch noch die US-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland abziehen, wäre endgültig Schluss mit lustig. So die medial immer wieder verbreitete Botschaft. Diese wird übrigens nicht nur von vermeintlich rechts ausgerichteten Medien in die Welt posaunt, sondern eben auch – in Falle der hier verwendeten Zitate – vom scheinbar so kritischen Magazin Panorama.

Wo ist die Bedrohung?

Die reale russische Bedrohung (nicht) auszumachen, ist im Grunde kinderleicht. Man male sich nur einmal aus, dass Deutschland atomwaffenfrei wäre, also weder amerikanische noch deutsche Bomben hätte. Stünde dann der Russe vor der Tür? Wohl kaum. Deutschland befindet sich mitten in Europa, der militärische Schutz, von dem jetzt gern behauptet wird, es gäbe ihn dann nicht mehr, ist ganz eklatant vorhanden. Schließlich bleibt die NATO die NATO, egal, was Trump sagt, twittert oder in irgendein Mikro trällert.

Doch man kann viel kleiner an diese Fragestellung herangehen. Für Russland wäre ein diAngriff Deutschlands auch strategisch Unsinn. Was würde damit erreicht werden? Die russische Landnahme Deutschlands mit dem Zweck, unsere Bodenschätze zu plündern? Reine Ausdehnungsgeilheit? Sozialismus in Deutschland? Alles absurde Vorstellungen, denn selbstverständlich wäre in Europa und weltweit der Teufel los, würde Russland hier wirklich „einmarschieren“. Zudem: Russland ist nicht sozialistisch, kann auf unsere Bodenschätze pfeifen, und die Ausdehnungsgeilheit Russlands würde schon wegen der militärischen Ausrüstungen westlicher Staaten schnell an ihre Grenzen stoßen.

Last but not least muss Russland schon alles geben, um beispielsweise in der Ukraine weiterhin eine Rolle zu spielen oder in Syrien nicht an Einfluss zu verlieren. Da der Westen aber etwas dagegen hat, ist Russland schon jetzt fast an der Kapazitätsgrenze dessen, was logistisch leistbar ist.

Kurz und gut: Die russische Bedrohung gibt es faktisch nicht, und wer auch immer das Gegenteil behauptet, ist entweder naiv oder ein Propagandist.

Womit wir bei den „Experten“ wären, auf die sich deutsche Medien gern beziehen, wenn sie von der Notwendigkeit einer deutschen Atombombe und/oder der Bedrohung Russlands schwadronieren.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Experte im ganzen Land?

Es sieht immer besser aus, einen „Experten“ sagen zu lassen, was man selbst gern sagen würde. Sagt man es jedoch selbst, ist es um die journalistische Glaubwürdigkeit schlecht bestellt. Also her mit den Fachleuten!

Ulrich Kühn vom Carnegie Endowment for International Peace ist so einer. Im Magazin Panorama spricht er davon, dass das Prinzip der Abschreckung durch Trump gefährdet sei. Er fabuliert auch über die russische Bedrohung, und darüber, dass Trump nicht für „uns“ einstehe. Russland, so heißt es weiter in dem Beitrag, registriere das und setze ohnehin auf massive militärische Präsenz, zudem habe es ja in der Ukraine gezeigt, zu was es fähig ist. Und an den Grenzen zwischen Russland und dem Westen käme es immer wieder zu Zwischenfällen.

Dann wieder Kühn. Wenn Trump, so der „Experte“, sich nicht an Zusagen halte und Deutschland keine Atombombe habe, mache man sich dann nicht vielleicht erpressbar? Und überhaupt, Russland signalisiere immer wieder: „Wir haben diese Waffen.“ Tja, und wir, wir hätten sie halt nicht, so der kühne Kühn.

Ulrich Kühn ist – nebenbei bemerkt – ein Experte der besonderen Art. Auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung ist nachzulesen: „Er forscht und schreibt zu den Schwerpunkten Euro-Atlantischer Sicherheit sowie zu nuklearer Abschreckung, Rüstungskontrolle und Abrüstung.“ Es liegt nahe, dass Kühn so sehr mit der Abschreckung verhaftet ist, dass er gar nicht anders kann, als sie als Heilbringer hochzuhalten. Erwähnt wird das bei Panorama allerdings nicht.

Dann kommt Jan Techau zu Wort, der als außenpolitischer Experte der American Academy vorgestellt wird. Auch er schwört auf die Abschreckung und regt eine Diskussion um Atomwaffen an. Was Panorama zu vergessen scheint: „Experte“ Techaus war von 2001 bis 2006 beim Bundesministerium für Verteidigung als Referent im Presse- und Informationsstab angestellt. 2010 arbeitete er dann ein Jahr lang für das NATO-Defense-College in Rom. Ein wahrer Friedensengel, dieser „Experte“, der ungefähr so unabhängig ist wie ein Neugeborenes von seiner Mutter.

Der Politikwissenschaftler Christian Hacke, der in der „Welt am Sonntag“ für die deutsche Bombe trommelte, lehrte übrigens an der Universität der Bundeswehr, was ihm eine womöglich zärtliche Nähe zur Bundeswehr und der Vorstellung einer deutschen Atombombe gebracht hat.

Man sollte noch erwähnen, dass Hacke Mitglied bei der „Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (DGAP)“ ist, die ihrerseits haufenweise Lobbyisten im Auswärtigen Amt sitzen hat.

Erwähnenswert sind die hier beispielhaft aufgeführten „Experten“ allemal, da man ja normalerweise davon ausgeht, dass Fachleute eine gewisse professionelle Distanz zu den Themen haben, über die sie befragt werden. In unserem Fall – und der ist eher die Regel als die Ausnahme – kann von professioneller Distanz jedoch nicht einmal ansatzweise die Rede sein.

Wo ist die Bedrohung, Teil II

Deutschlands Bedrohung durch Russland wird immer wieder und wieder und wieder von den deutschen Edelfedern niedergeschrieben. Greifen sie dafür auf „Experten“ zurück, können sie sich die Hände in Unschuld waschen. Denn: „Wir schreiben das ja nicht, wir geben es nur wieder.“

Doch so einfach ist es nicht. Denn in deutschen Medien wird die Sprache der Politik und insbesondere der Militärs kritiklos übernommen, wie der Schweizer Historiker Jürgen Gritsch in einem Interview mit den NachDenkSeiten sagt.

Gritsch bringt auf den Punkt, was das Gegenteil von Neutralität und erst recht von Friedensjournalismus ist. Wenn Journalisten statt von Bombenangriffen lieber von „Luftoperation“ schreiben, dann machen sie sich gemein mit denen, die den Krieg führen, befürworten oder forcieren. Sie machen sich zu Ende gedacht damit zu Unterstützern, Lakaien und Mittätern. Auch die Verwendung von Begriffen wie „Freiheitskämpfer“ oder „Terroristen“ zeichnet deutsche Journalisten aus. Das Wort „Krieg“ kommt in der deutschen Presselandschaft nur vor, wenn „böse Gegner“ in Konflikte verwickelt sind. Greifen dagegen die „guten eigenen Leute“ militärisch ein, sind es erneut Operationen oder einfach nur: Verantwortung übernehmen.

Die mit Abstand gravierendste Erkenntnis des Interviews mit Gritsch ist allerdings die grundlegende Eigenschaft, die Friedensjournalismus haben müsste und von der unsere Journalisten Lichtjahre entfernt sind: die Distanzierung vom Krieg.

Man muss lange suchen und tief graben, um diese Distanz in der deutschen Medienlandschaft auszumachen. Zum einen schreiben die Edelfedern pausenlos voneinander ab. Und zum anderen übernehmen sie die Sprache von Politik und Militärs mit einer Selbstverständlichkeit, die erschreckend ist.

Als die USA in den Ersten Weltkrieg einstiegen, war die amerikanische Bevölkerung begeistert. Doch diese Begeisterung musste zunächst in (damals noch recht mühevoller) Propaganda-Arbeit aufgebaut werden. Die US-amerikanische Presse spielte dabei eine wesentliche Rolle. Da wurden Feindbilder herbeigeschrieben, die Demokratie und die Freiheit in Gefahr formuliert, der Krieg nicht nur als gute Sache, sondern als geradezu überlebensnotwendig unters Volk gebracht.

Und so kippte die Stimmung bei den Amerikanern innerhalb eines kurzen Zeitraums. Lang genug allerdings, um bei der Bevölkerung, die noch kurz zuvor kategorisch gegen den Krieg war, ein kollektives Vergessen auszulösen. Sie war berauscht von der Vorstellung, die Freiheit Amerikas im Krieg verteidigen zu dürfen. Ohne flächendeckende Propaganda wäre das kaum möglich gewesen.

Journalismus versus soziale Medien

Ohne Frage haben die sozialen Medien eine ganze Menge Schattenseiten. Doch sie verfügen auch über eine nicht zu unterschätzende Stärke. Denn Propaganda lässt sich heute dank Medien wie Facebook & Co. nicht mehr ohne weiteres realisieren. Das ist auch der Grund, warum die Medien auf Vorwürfe wie „Lügenpresse“ oder die Behauptung, von Lobbyisten gekauft und bezahlt zu sein, so empfindlich reagieren. Der „Fakten-Check“ ist die Folge der Aufdeckung von falschen Meldungen, bearbeiteten Fotos und Unterstellungen ohne Belege. Es ist heute nicht mehr so einfach, Propaganda – oder eben: Public Relations – unters Volk zu bringen. Zu kritisch werden Nachrichten (oder das, was als solche bezeichnet wird) beäugt, hinterfragt und in Kritik gezogen, zu viele sogenannte „Alternative Medien“ zeigen eine ganz andere Sicht auf die Welt. Moderne Propaganda muss deutlich größeren Aufwand betreiben, um konstruierte Wahrheiten glaubhaft zu machen (und dieser Aufwand wird auch betrieben).

Die Tatsache, dass auch in den alternativen Medien längst nicht alles Gold ist, was glänzt, schmälert den Erfolg nicht, der durch die sozialen Medien im Besonderen und das Internet im Allgemeinen seit Jahren seinen Höhenflug fortsetzt. Entsprechend dünnhäutig reagieren unsere „Qualitätsmedien“, wenn sie allzu kritisch betrachtet oder gar bei der Lüge ertappt werden.

Letzte, letzte Ausfahrt: Wiederholung, Wiederholung

Man muss es jedoch auch ganz realistisch sehen: Die großen Medien haben nach wie vor die Hoheitsgewalt in der Medienlandschaft. Sie punkten durch ihre Auflagen, ihre Gleichförmigkeit und ganz besonders mit üppigen finanziellen Mitteln, die längst nicht nur durch Anzeigenkunden generiert werden, sondern durch Lobbyarbeit und die Verquickung von beruflichen und privaten Interessen von Journalisten. Wer seit Jahren in einflussreiche Zirkel oder neoliberale Think Tanks eingeladen wird, hat irgendwann einen sehr dicken Bauch, der weiter gefüttert werden will. Kritische Journalismus – und dann noch gegenüber den Gönnern – verbietet sich da, ohne dass das Aussprechen eines Verbotes notwendig wäre.

Letztlich findet im Netz ein Krieg statt. Der „klassische“ Journalismus versus „alternative“ Medien. Letzte sind im Nachteil, verfügen über weniger Ressourcen und weniger Reichweite. Aber sie schaffen es dennoch immer wieder, Stiche zu setzen und Formen der Manipulation und der Lüge zu durchschauen und dies auch öffentlich zu machen.

Die Methode, die nach wie vor am besten funktioniert, um die neoliberale und kriegstreibende Propaganda zu betreiben, ist die Wiederholung. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo von der russischen Bedrohung zu lesen ist. Es vergeht kaum eine Stunde, in der nicht Putin mit was auch immer in Verbindung gebracht wird. Wieder und wieder und wieder und wieder. Hier haben die alternativen Medien ein Problem doppelter Art. Denn erstens können sie unmöglich so viel widerlegen, wie behauptet wird. Und zweitens wirkt bei den Edelfedern die Macht der Wiederholung. Das ist zwar wenig subtil, funktioniert aber umso besser. Und die Journalisten betreiben das Spiel auf perfide Art, teils wissen sie es nicht einmal. Oder sie haben (bekommen) die Zeit nicht. Es braucht nicht viel, um beispielsweise die Hintergründe des Krieges in Syrien differenzierter zu betrachten als das allgemein der Fall ist. Doch dafür wäre eine Recherche über die Geschichte dieses Krieges nötig, vielleicht die Lektüre des einen oder anderen Buches. Und die Distanz zum Thema, der Wille, eine vielfältige Sicht auf den Krieg zu werfen. Drei Instrumente, mit denen die meisten deutschen Journalisten entweder nicht ausgestattet sind oder die sie im Laufe der Zeit einfach abgelegt haben.

Eines muss jedoch klar sein: Journalismus trägt dazu bei, ob Kriege geführt oder nicht geführt werden. Der Journalismus vor dem Ersten Weltkrieg hat den ihm aufgetragenen Job mit der Hilfe einer großen Lobby, die den Krieg wollte, ergeben erledigt.

Und es sieht nicht so aus, als wären die Journalisten von heute aus einem anderen Holz geschnitzt. Aber aus Holz lässt sich nun einmal eine ganze Menge schnitzen.