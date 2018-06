Sure, Mr. President, natürlich stimmen die Kriminalitätszahlen nicht!

Hat die Bundesregierung nun tatsächlich kein so großes Interesse daran, die Kriminalität im Lande zu erfassen, wie Donald Trump ihr unterstellt? Fast läge der US-Präsident mit seiner vorlauten Einschätzung richtig.

Mit der erfassten Kriminalität ist es in Deutschland so eine Sache: Man fälscht zwar nicht unbedingt die Zahlen, wie es Donald Trump neulich die Welt wissen ließ – aber in einigen Kriminalitätsbranchen hält man es dann auch nicht gerade so, dass es der Wahrheitsfindung dient. Man hält sich bedeckt oder unterlässt es, gewisse Vergehen durch Ermittlung in die Statistiken einzugliedern.

Nun sind freilich nicht jene Straftaten von dieser Praxis der Bundesregierung betroffen, die der Mann aus dem Oval Office meinte, als er seinen Verdacht zur Sprache brachte. Sie fälscht die Kriminalitätszahlen bei Wirtschaftsvergehen ja nicht. Sie passt Zahlenmaterial nicht einfach an oder schraubt sie nach unten. Nein, sie sorgt dafür, dass die Zahlen erst gar nicht so hoch ausfallen – mit Spareifer und für den Lobbyismus zugeschnittenen Gesetzen, feilt man so schon vorab an der Kriminalitätsstatistik.

Trotzdem meldete das Bundeskriminalamt (BKA) jüngst, dass die Wirtschaftskriminalität so hoch liege wie lange nicht mehr. 28 Prozent mehr Vergehen als im Vorjahr habe es erfasst. Mit 3,74 Milliarden Euro wurde der dadurch entstandene Schaden beziffert. Experten geben das als die Spitze eines Eisberges an. Von vielen Vorgehen, die bei genauer Betrachtung als ein wirtschaftskrimineller Akt eingestuft werden könnten, weiß man nämlich gar nichts. Es fehlt schlicht an Ermittlern und Fahndern.

Bei der Antikorruptionspolitik waren die letzten Bundesregierungen stets innovativ. Das hat Deutschland im Ranking von Transparency International (TI) über die Jahre einen relativ unverdächtigen Platz am Rande der besten Zehn eingehandelt – wenngleich die Tendenz fallend ist, wie TI erst in diesem Jahr darlegte.

Diese Position im sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex sagt ja alles: Es geht halt darum, ob Korruption wahrgenommen wird. Im Zuge wirtschaftsliberaler Reformen vernebelte man den Blick, man legte den Rahmen für Austauschprogramme mit der Wirtschaft fest. Von Unternehmen beauftragte Anwälte, die im Gesetzgebungsverfahren mitmischen und ihre »Sachkenntnisse« einbringen, um für ihre eigentlichen Dienstherren möglichst vorteilhafte Resultate zu erwirken, sind in diesem Kontext keine billige Einflussnahme mehr: Hier hat man sich so eine Art Sozialpartnerschaft definiert. Griechische Fakelaki sind natürlich leichter wahrzunehmen für den TI-Index als solche legitimierten Vorgänge.

Von den Steuerfahndern, die insbesondere in Bayern und Hessen fehlen, weil man im Zuge der Sparwut Stellen strich, haben wir noch gar nicht gesprochen. Das kostet dem Land mehrere Millionen im Jahr. Und so geht es schon seit Jahren. Alleine Bayern, immerhin der Wirtschaftsprimus der Republik, dürften in den Jahren von Strauß bis Stoiber 523 Millionen Mark entgangen sein – das hat die dortige Steuergewerkschaft berechnet. Seither rügt der bayerische Rechnungshof, dass es im Freistaat die relativ geringste Zahl an Betriebsprüfern, Steuerfahndern und Umsatzsteuersonderprüfern gibt.

Was in Bayern recht drastisch beschrieben wird, gilt für den Rest der Bundesrepublik ähnlich. Steuerfahnder werden von der Politik behindert, Innenminister blocken Untersuchungen ab und Unternehmen werden aus der Verantwortung genommen. Wie die Bundesregierung mit dem Betrug bei Volkswagen umging, wie sie herunterspielte und Konsequenzen verschleppte: Wie anders als Beihilfe zur Wirtschafskriminalität soll man das nennen?

Eigentlich müsste man es ja als Chance begreifen, dass der vermeintlich mächtigste Mann der Welt mal über die Kriminalitätserfassungsmoral in unserem Lande spricht. Das ist doch ein gutes Stichwort: Denn ja, es stimmt, die Bundesregierung hält es nicht so genau mit der Wahrheit. Austerität ist die probate Masche, man spart sich überwachende Instanzen weg und legitimiert die Drehtür – und schon haben wir auf dem Papier das Deutschland, in dem wir alle gut und gerne leben.



Ohne Zynismus muss man aber wohl geknickt konstatieren, dass alle Welt von der Kriminalität in Deutschland spricht, selbst der Twitter-Präsident, damit aber nur die kriminellen Handlungen von Flüchtlingen und Ausländern gemeint sind. Die Schwerpunkte verschieben sich global, vom befremdlichen Überleben des Neoliberalismus (Colin Crouch) spricht keiner mehr – dieses System der organisierten Wirtschaftskriminalität profitiert stattdessen von dieser Stellvertreterdebatte. Daher ist es wichtiger denn je, die Stichworte aus Übersee aufzugreifen und richtig zu interpretieren.