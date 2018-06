Ohhh SPD, du Opfer!

Sigmar Gabriel hat die Sozialdemokratie an die Wand gefahren. So sagt es eine Analyse. Er ganz alleine? Nein, die Analyse vertuscht den wahren Umstand des Versagens: Die SPD ist eine feige Partei – ohne einen Hauch von Courage.

Wer hätte denn gedacht, dass man als ehemaliger Kritiker von Sigmar Gabriel irgendwann doch noch so ein bisschen Partei für den Ex-Obersozi ergreifen muss? Der Mann war natürlich ein SPD-Chef, wie man ihn sich nicht gewünscht hat. Schier devot trug er den deutschen Europakurs mit und war damit einer der Maschinenführer der Abrissbirne für die Europäische Union. Ganz schlimm war seine Einstellung zu TTIP. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es das Freihandelsabkommen ohne viel Neuverhandlungen schon ab 2013 gegeben. Aber dass er jetzt auch noch der alleinige Bezwinger seiner eigenen Partei sein soll, das ist dann schon etwas zu abenteuerlich. Gabriel war ja nicht alleine am Kurs der Sozis beteiligt. Quer durch die Partei verteidigte man seine Amts- und Parteiführung, Kritik wurde abgeblockt oder als infam dargestellt. Und der Mann, für den man vormals parteiintern Partei nach außen ergriff, soll jetzt plötzlich der einzige Sündenbock sein?

So jedenfalls hat es eine Wahlanalyse ergeben, die die SPD in Auftrag gab. Der Sündenbock ist praktischerweise schon seit anderthalb Jahren kein Parteichef mehr. Mit so viel zeitlichem Abstand ist es vermutlich so viel einfacher, ihm die Alleinschuld zuzuschanzen. Da ist man als Parteiführung freilich viel eher dazu bereit, der Öffentlichkeit die analytische Quintessenz der Auftragsarbeit zu präsentieren.

Eigentlich zeigt die Analyse ja, wo es wirklich mangelt bei den Sozis. Ach was, nicht wegen der inhaltlichen Aussage, die sie getroffen hat! Da taumelt sie bloß hilflos und wenig originell zwischen Binsen, Phrasen und dem Übersündenbock Gabriel hin und her. Aber dass man so nachtritt, nachdem man über Jahre für diesen Mann eingetreten ist: Das zeigt doch, woran die SPD wirklich krankt. Sie ist eine Partei, die so tief in ihrer eigenen Feigheit blubbert, dass so etwas wie Courage nun wirklich kein Wort ist, was man mit ihr in Verbindung bringen könnte. Amtierende SPD-Chefs müssen eine Angst jedenfalls nicht haben: Innerhalb der Partei starker Kritik ausgesetzt zu werden. Man schwenkt ein, gibt keine Widerworte, ist eine »Auf-Linie-Partei«. Man hat die Hosen gestrichen voll, weil man annimmt, dass Uneinigkeit Konsequenzen haben könnte – bei Wählern etwa oder aber, viel schlimmer noch, bei der Ämtervergabe. Also nickt man, wo man auch mal den Obergenossen traktieren und Druck auf ihn ausüben sollte.

Die Analyse macht nur deutlich, welch hasenfüßiger und dann auch noch hinterfotziger Betrieb in dieser Partei wuselt. Insofern hat sie auch ihren Dienst getan, wenngleich anders als geplant. Sie gibt einen Blick darauf, wie man bei Mitgliederbefragungen affirmativ mitwirkt, um nachher kundzutun, dass man ja keine Wahl hatte – die Parteiführung hat schließlich verdeutlicht, dass nur ein Ja sozialdemokratisch sei. Mit Gabriel treibt man jetzt dasselbe Spiel. Erst hält man den Mann mehr als sieben Jahre aus, sagt viel zu oft und zu laut Ja, bei fast allem, was ihn so antrieb – und dann plötzlich ist er der ganz große Vernichter der Partei.

Schön wie sich die Sozialdemokratie mal wieder selbst analysiert hat – ganz ohne es zu merken. Sie legt sich selbst auf die Couch und wertet sich aus. Dabei sind ja nicht die Bilder so wichtig, die sie erzählt, sondern die Intentionen und Absichten, die hinter den Metaphern lauern. Die präsentierte Analyse ist lediglich so ein Bild, dahinter steckt der tiefere Sinn: Die SPD ist feige, sie hat keine Traute und wird nur mutig, wenn sie nichts mehr zu befürchten hat. Sie steht ferner nicht zu dem, was sie antreibt und nennt den Zweifel dann auch noch vermessen »Verantwortung für das Land«. Sie ist die Partei der Jammerlappen, die den Opferstatus kultiviert hat, wie kaum eine andere Partei im deutschen Parteienspektrum. Ständig wurde man überrannt und unterdrückt – aber man begehrt erst auf, wenn sich der vermeintliche Unterdrücker vom Acker machte. An ihm wäscht man sich dann rein. Dieses Opfer-Abo ist der Mikrokosmos, in den man sich verschanzt hat. Von dort aus ist objektive Wahrnehmung kaum noch möglich.



Vielleicht wollten die Analytiker mit ihrer steilen These vom Allzermalmer Gabriel ja genau das kenntlich machen. Am Ende waren das gar keine Politologen, die sich mit der SPD befasst haben, sondern Psychoanalytiker, die mit umgedrehter Psychologie einen Prozess der Selbsterkenntnis anschieben wollten. Dann ergäbe der ganze Schmus ja doch noch Sinn. Aber wohl nur dann …