Es ist wieder Spargelzeit!

So unterscheiden sich die Wahrnehmungen: Während viele innerhalb der Linken Wagenknechts Positionen für schwierig halten, hörte ich den Spargel wachsen, als Kipping von selbigen sprach. Was jetzt konsequent wäre: Ihr Rücktritt!

Ich habe ja in den letzten Wochen oft mal mitleidig gelächelt, wenn man gewisse linke Kreise als Hipster-Latte-Fraktion hinstellte, also als Leute, die irgendwie ein linkes Lebensgefühl kultiviert, aber sonst nichts auf dem Kasten haben. Dass es solche »Linke« in Prenzlauer Berg gibt, wo sich an sich unpolitische Leute einen liberalen Anstrich verpasst haben, das wusste ich freilich schon. Aber dass es sie innerhalb der Partei, besser gesagt innerhalb der Parteispitze gibt, das habe ich nicht ohne Weiteres glauben wollen. Ich hielt es für eine dieser Übertreibungen, die halt mal im Umlauf sind, wenn sich Richtungsflügel zanken. Hätte Katja Kipping nicht vom Spargel gesprochen, von den Spargelstechern genauer gesagt, wäre ich nach wie vor der Meinung, dass diese Haltung nur ein Prenzlauer-Berg-Problem ist.

Die Dresdnerin an der Spitze der Linkspartei erklärte dem Deutschlandfunk diese Woche die Vorzüge unkontrollierter Freizügigkeit unter anderem so: »Ich wüsste gar nicht, wie der Spargel bei uns auf den Tisch kommen soll, wenn es da nicht Menschen aus anderen Ländern gäbe.« Ausgerechnet die Spargelstecher als vorbildliches Beispiel? Jene armen Teufel, die schwere körperliche Arbeit verrichten, die noch nicht mal mit dem Mindestlohn verrechenbar ist und die dann auch noch in Containern hausen müssen, möglichst nahe an den Feldern, damit der Patron sie stets schnell zur Hand hat?

Natürlich ist das eine dieser Tätigkeiten, die im Inland nicht so viele machen wollen. Eben auch, weil die Relation zwischen körperlichem Einsatz und finanziellen Ertrag nicht stimmt. Logische betriebswirtschaftliche Schlußfolgerung also: Der Ostblock machts. Als der Mindestlohn aufkam, waren es die Spargelbauern, die den Deutschen drohten, dass der Spargel teurer würde. Er würde zum puren Luxus. Also musste eine Ausnahmeregelung her – und plötzlich galten Kost und Logis auch als Teil des Lohnes.

Ulrike Herrmann wies in ihrem Buch »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung« darauf hin, dass es stets zu niedrige Löhne waren, die die Modernisierung verschleppten. Wären die Löhne für das Spargelstechen hoch, müsste also folglich die Ware preislich angepasst werden, so wäre das nur eine Übergangsphase. Effiziente Technologien entstehen nämlich immer dann, wenn Unternehmer hohe Löhne bezahlen müssen. Dass es also heute noch immer wenig automatisierte Systeme in diesem Sektor gibt, hat wenig damit zu tun, dass man diese Tätigkeit nicht richtig automatisieren kann – es hat damit zu tun, dass die Löhne (künstlich) klein gehalten werden.

Jetzt nennt mich altmodisch, aber ich finde, die Parteivorsitzende einer Partei, die sich als links in dem Sinne begreift, dass sie für die ökonomisch Benachteiligten sprechen möchte, sollte solche Kleinigkeiten schon verinnerlicht haben. Sie sollte also schon wissen, dass die Rekrutierung günstiger Arbeitskraft ein Grund zur Innovations- und Modernisierungsverweigerung ist. Solche Forderungen verewigen den Knochenjob, wo er schon lange nicht mehr sein müsste. Und alles nur, weil man von der Furcht beseelt ist, der Spargel könne nun noch teurer werden. Das was unter der Sauce Hollandaise begraben liegt, bestimmt also der Untergang des Abendlandes – jeder hat so sein eigenes Armageddon vor Augen.

Jemand der so rücksichtslose Argumente ranschleppt, die so völlig enthoben sind von den werktäglichen Realitäten, die gar keinen Bezug zu Ansätzen ökonomischen Denkens zeigen, passt doch irgendwie gar nicht an die Spitze einer linken Partei. Wie gesagt, ich bin altmodisch. Und ich will es daher auch ganz direkt sagen. Frau Kipping hat sich so eine Blöße gegeben, derart deutlich gemacht, dass sie von der wesentlichen Materie einer linken Alternative für die lohnabhängigen Menschen im Lande keine Ahnung hat, dass ich freundlichst anraten möchte: Treten Sie zurück! Man kann nicht linke Parteichefin sein und gleichzeitig Ausbeutung und den merkelistischen Innovationsverweigerungskurs befürworten wollen.



Auf der Suche nach dem Interview, spuckte mir Google das Hotel Kipping in Katja Kippings Heimatstadt Dresden aus. Dort steht Spargel auf der Speisekarte. Ich weiß ja nun nicht, ob das Katjas Leute sind. Wobei eine weitere Google-Recherche ergab, dass ihre Eltern zumindest mal ein Hotel führten – aber das muss ja nichts im Bezug auf das genannte Hotel heißen. Ohne günstige Arbeitskraft geht es auch in der Hotellerie heute übrigens kaum noch. Wenn Hoteliers für unkontrollierte Freizügigkeit sind, dann gehört das zu deren Geschäftsmodell. Linke Politik sollte dieses Geschäftsmodell jedoch eingrenzen – und nicht entgrenzen.