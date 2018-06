Der Fall Roseanne: Ein Beispiel für linksliberale Arroganz

Ich mag Roseanne Connor – Roseanne Barr hingegen kann ich weniger leiden. Nach ihrem rassistischen Tweet, für den sie – und leider die ganze Crew der neuaufgelegten Staffel von »Roseanne« – bitter bezahlt hat, machten der Schauspielerin viele folgenden Vorwurf: Sie dürfe sich nicht mit dem White Trash, den sie in der Serie spiele, gemein machen. Mit Verlaub: Das ist elitäre Liberalarroganz, so kämpft man nicht gegen Trump, AfD und Konsorten. So stärkt man sie.



Wenn man an die Serie »Roseanne« zurückdenkt, verklärt man gerne. Es heißt dann häufig, dass es sich um eine Serie handelte, in der die Sorgen und Nöte einer amerikanischen Arbeiterfamilie auf den Tisch kamen. Das stimmt zu großen Teilen. Gleichwohl war die Serie nie eine Milieustudie, es gab natürlich auch viele seichte Folgen – ganz nach Sitcom-Muster. Die neunte und letzte Staffel der alten Zeit, bevor man das Format neuerdings reanimierte, war dann ein völliger Kulturschock, der gar nicht in den Serienkosmos zu passen schien. Plötzlich waren die Connors reiche Leute mit Reicher-Leute-Sorgen. Die Serie verlor ihren Charme – und geriet verdientermaßen an ihr Ende. Am Schluss guckte man plötzlich denselben Snobs zu, denen in anderen Serien tolle High-Society-Abenteuer widerfuhren. Dass »Roseanne« aber eine Arbeiterfamilie in den Mittelpunkt stellte, in der man oft arbeitslos, vom Chef getriezt und vor berufliche Neuanfänge gestellt wurde, war tatsächlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Der liberale Zeitgeist macht Roseanne Barr das jetzt, nach ihrem rassistischen Tweet, gewissermaßen zum Vorwurf. Für ihn sind solche Lebensentwürfe Müll. Das zeigt viel mehr darüber, wie die liberale Bürgergesellschaft tickt als Mrs. Barr.

Rosie an den Abschaum verloren?

Die gute Frau, so las man in den Kommentaren zum Skandal, habe sich vielleicht ein klein bisschen zu sehr in ihre Rolle als Mutter und Großmutter eine White-Trash-Family hineingefühlt. Sie sei mit der White-Trash-Rolle verschmolzen oder habe ihren Status als White-Trash-Queen bestätigt. Kurzum, man habe Rosie endgültig an den Abschaum verloren. Über die Ansicht von Barrs Ex-Gatten Tom Arnold kommentierten Berichterstatter weltweit, seine Aussage, dass in den US »a white trash racist president« regiere – im Hinblick auf seine Wählerschaft -, erntete viel Beifall und wurde von vielen rege zitiert. Hashtag Roseanne kam quasi ohne diese Floskel vom weißen Abfall oder Abschaum gar nicht aus. Im liberalen Bürgertum, egal ob nun in den Staaten oder aber in der outgesourcten Debatte hier in Deutschland, war eine klammheimliche Wonne zu verspüren, dass die moralische Verurteilung der Barr Hand in Hand mit klassistischer Herabstufung der armen Weißen Amerikas möglich wurde.

Denn seit Donald Trump Präsident ist, mehr noch als vorher, als die Tea Party Obama Obimbo taufte, ihn als Hitler oder je nach Laune als Lenin karikierte oder dessen legitime Wahl anfocht, indem man ihm unterstellte, eigentlich ein Illegaler zu sein, gilt es im liberalen Bürgertum als chic, auf den armen Weißen herabzuschauen wie auf einen Untermenschen. Er hat ja nämlich mit seinem Bekenntnis zu Trump die ganze Suppe erst angerührt, hat einfach nicht begriffen, dass ein liberaler Zeitgeist zu herrschen habe, Toleranz ein Gebot und Harmonie eine Notwendigkeit sein sollten. Der arme Weiße ist also auch noch dumm, in ihm rattert es nicht perspektivisch, sondern wie im Affekt. Ja, hat er denn nie gelernt, seinen Verstand zu benutzen?

Oh doch, das hat er sicherlich. Nur arbeitet sein Verstand ganz anders, als es das liberale, meist ja gutsituierte Bürgertum ihm empfehlen will. Er hat gelernt, dass er am Ende meist den Kürzeren zieht. Er sucht viel Zeit seines Lebens nach einem Arbeitsplatz, der dann, erstmal ergattert, nicht sicher ist – zudem schlecht bezahlt und ohne Krankenversicherung ausgestattet. Er wohnt in einer Immobilie, die faktisch keinen Wert hat und deren Abzahlung er mehr schlecht als recht leisten kann. Seine Ernährung ist mies und seine Lebenserwartung schrumpft seit einiger Zeit nennenswert – und überdies messbar. Seine Schulbildung war schlecht, manche Schulen benutzen angeblich nach wie vor Atlanten, in denen osteuropäische Länder noch im Warschauer Pakt stecken. Die Schulmilch wurde vielerorts durch Cola-Automaten ersetzt, wobei die Schulleitung durch den Limonadenhersteller Anreize gesetzt bekommt, möglichst viel Getränke abzusetzen. Gelingt das, stocken Sponsoren gerne mal das knappe Schulbudget auf.

Was nicht links ist: Angebliche Abfallmenschen, wegen ihrer Abfallansichten abfällig bashen und sich dabei überlegen fühlen

Die Lebensrealität derer, die als White Trash verunglimpft werden, hat mit dem bürgerlichen Amerika gar nichts zu tun. Man tituliert diese Menschen als Abfall und macht deren Ansichten zu Abfallansichten, die es verdienen, mal richtig gebasht und beschimpft zu werden – und nicht etwa analysiert. Insofern gleicht die Szenerie dort dem, was wir in Deutschland erleben – fairerweise muss man allerdings sagen: Hier läuft es noch gemäßigter. Die gesellschaftliche Absturzgefahr hat sich hierzulande erhöht, aber noch fällt man – trotz Hartz IV – nicht ins Bodenlose. Man bleibt krankenversichert und die allgemeine Schulbildung, auch kein Ruhmesblatt deutscher Wirklichkeiten, wirkt da im Vergleich fast schon wie ein Studium. Und dennoch, es sind exakt dieselben Mechanismen, die wirken: Liberale Menschen, denen es recht gut geht, deren Sorgen nicht existenziell sind, sondern eher so im Luxussegment angesiedelt, nennen AfD-Wähler dumm, brutal und faschistisch.

Sie wissen nichts vom Verteilungskampf im unteren Segment der Gesellschaft, dorthin begeben sie sich ja nie. Diese bürgerlich-liberale »Gesellschaftskritik« ist über alle Empirie erhaben, sie kommt als Imperativ daher, als bildungsbürgerliche Oberlehrerschaft, die nicht danach fragt, warum jemand so und nicht anders denkt, sondern die gleich mit der Belehrung loslegt und Widerspenstigkeit als Ausdruck dessen abwiegelt, dass es wohl Menschen gibt, die einfach nicht das Zeug dazu haben, halbwegs mit ihrem Hirn umzugehen. Leider ist die linksliberale Aufarbeitung der AfD ziemlich anfällig dafür, einfach in den allgemeinen Kanon liberaler Kritiker einzustimmen. Und das ist ein Problem.

Denn kurz gesagt, wir haben es mit einer Haltung zu tun, die Klassismus dokumentiert – was gewiss nicht links und auf liberaler Seite gewollt sein kann. Das soziologische Jahrhundert, so muss man wieder mal annehmen, ist vorbei. Wo man früher begreifen wollte, wie gesellschaftliche Einflüsse und ökonomische Gewichtungen auf Gruppen und Einzelne wirken, hat man sich heute ins Gegenteil verkehrt. Heute zählt jeder für sich selbst, Gesellschaftseinflüsse werden negiert, seine Vorurteile sind sein Fabrikat. Wer die AfD wählt, der ist unser White Trash, unser weißhäutiger Müll. Ende – mehr Analyse ist selten. Ginge man dem soziologischer auf die Spur, dann müsste man sich ja vielleicht eingestehen, dass mancher Affekt, der zur AfD lotst, damit zu tun hat, dass man ganze Gesellschaftsschichten auf den Müll der Sozialgeschichte warf. Dass man sie weggeworfen hat wie nicht mehr benötigte Lumpen. Man hat ihnen noch nicht mal hoffnungsvoll gesagt: Wir schaffen das. Darum ging es in der Neuausrichtung des Sozialstaates und des Arbeitsmarktes nie. Man wickelte einfach ab und nichts mehr auf.



Liberale Kritik an der AfD und AfDler: Geschwister in Geistlosigkeit



Der bürgerliche Kampf gegen die AfD ist oftmals nicht mehr, als der Versuch einer einkömmlichen Oberschicht, die eigene Verantwortung dafür, ganze Gesellschaftsgruppen auf Kriegsfuß mit diesem Staat gestellt zu haben, zu verleugnen. Sie stilisiert die gesamte Misere zur Selbstverantwortung derer, die ja an sich ökonomische Verlierer sind. Wenn sie jetzt unken, dass Mrs. Barr ja nur ihren Anspruch als Vertreterin des White Trash erfüllt habe, dann steckt da mehr dahinter als ein flapsiger Spruch. Es ist tiefstes Klassenbewusstsein – und letztlich auch Klassenkampf mit intellektuelleren Mitteln: Denn wenn die Armen nur Abfall sind, dann gibt es eine gewisse Berechtigung, sozialpolitische Maßnahmen weiter darben zu lassen. Abfall kann nämlich weg. Zusammen mit diesen Abfallproleten entsorgt man gleich noch einen grundlegenden Gedanken modernen Staatswesens: Man fragt nicht mehr, wo etwas herkommt, um entgegenzuwirken. Man antwortet nur noch mit der Forderung, das man etwas weghaben will. Und das teilen diese Kritiker gewissermaßen mit denen, die es sich in der AfD allzu leicht machen mit ihrer Hetze gegen Fremde im Land.