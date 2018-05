Lieber Tübinger, achten Sie besser auf sich!

Boris Palmer leistete einen wertvollen Beitrag in der öffentlichen Debatte. Nein, nicht weil er ständig die tatsächlichen Probleme im Umgang mit Flüchtlingen populistisch ausschlachtet. Sein Beitrag war eher so linguistischer, ja philologischer Art.

Der Tübinger Bürgermeister södert fast so gut wie das Original. Wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu provozieren, dann mischt er ganz vorne mit in der Riege junger deutscher Politiker, die Sachlichkeit mit jenem selbstverliebten Gefühl verwechseln, sich nur deshalb als wichtig zu empfinden, weil wieder mal gerade alle Welt über einen spricht. Palmer kann das wie ein Großer. Wie neulich erst, als er einen dunkelhäutigen Fahrradfahrer, der ihn fast vom Fußweg wischte, zu einem Asylbewerber ernannte und dessen Benehmen als Beleg für misslungene Integrationsbemühungen heranzog. Emsig hackte es das ihm widerfahrene Unrecht in seine Facebook-Timeline und generierte so Aufmerksamkeit.

Palmer hat zu dem Thema ein Buch veröffentlicht. Der Titel, eine Binse: »Wir können nicht allen helfen«. Was realistisch betrachtet ja stimmt. Was aber ohnehin alle, die ein bisschen nachdenken, auch wissen. Das ist es also nicht, wo sich Boris Palmer verdient gemacht hat um die Debattenkultur im Lande. Seine Verdienste stecken in der Folge seiner Radfahrer-Affäre, in der öffentlichen Entschuldigung, die darauf folgte und die er – ganz geschickt gesödert – auch gleich nutzt, um nochmal von sich Reden zu machen: Diesmal als sachlicher, einsichtiger Seelenmensch, den es schon beschäftigt, wenn er vielleicht schlecht angekommen ist bei den Menschen, die ihn doch wählen sollen.

In der Frankfurter Allgemeinen gab er zu einen Fehler gemacht zu haben – und dann holte er ein schönes, altes Wort der deutschen Sprache aus der Versenkung. Eines aus dem moralischen Kanon, das man eher selten bis gar nicht mehr hört und gebraucht, weil es mit Worten wie Honk, Flachpfeife oder Loser einfach nicht mehr mithalten konnte. Gemeint ist der Tunichtgut. Was für ein hübsches, was für ein metaphorisch elegantes Wort uns doch da abhandenkam. Ausgezeichnet, dass Boris Palmer es mal wieder prominent benutzt hat. Als Philologe light kann man ihn jedenfalls brauchen.

Es ging ihm »ganz generell um das Auftreten von Tunichtguten auf öffentlichen Plätzen« – und da ist er vielen von uns, eingeschlossen den Bloggern dieser Webpräsenz, ganz nahe. Tunichtgute sind unser Problem. Ob nun Steuerenthaltsame oder Korrupte, Postenschacherer und -erfinder, Pfründesicherer oder Gesetzesschmiede aus der Wirtschaft für die Wirtschaft, Lobbyisten und Drehtür-Anschlussverwendete, Randgruppenbasher und Hassredenvorbereiter: Die tun uns alle nicht gut. Sie sind Tunichtgute.

Dieses eine Wort sagt alles, was an Vorwürfen in jedem einzelnen der oben genannten Posten drinsteckt. Der Tunichtgut ist die sprichwörtliche Quintessenz in ein einziges Wort komprimiert. Die ethische Zusammenfassung all dessen, was man über jemanden sagen will und welche Konsequenzen man sich seines Treibens wegen fürchtet. Das Wort hat was von Achtsamkeit, von diesem aktuellen Modewort aus der Life-Work-Balance, wenn es dort fürsorglich heißt: Passen Sie auf sich auf, meiden sie das, was Ihnen nicht gut tut. Der Tunichtgut ist nämlich auch, gemessen am Resilienzgedanken, ein Tutnichtgut – mit ergänztem T. Und aus der Psychologie wissen wir, dass wir das, was einem nicht gut tut, meiden darf: Ein schlechtes Gewissen ist nicht notwendig. Wer auf sich achtet, muss den Tutnichtgut Schranken setzen. Weil man es sich wert ist.

Diese schöne alte deutsche Beschimpfung oder Herabsetzung war psychologisch betrachtet seiner Zeit voraus. Als noch keiner die Achtsamkeit als Selbstwertgefühl entdeckt hat, da machte es schon deutlich, dass da jemand, indem er nichts Gutes macht, einem auch nicht gut tut. Solche Leute gibt es viele im Lande. Spahn tut nicht gut. Söder tut nicht gut. Herr Seehofer nicht. Frau Merkel nicht. Und Frau Nahles auch nicht. Von den meisten PR-Leuten und Wirtschaftsbaronen ganz zu schweigen. Wir sollten viel besser darauf achten, ob uns diese Riege gut tut oder nicht. Der Wähler sollte nicht nur Acht geben, er sollte Achtsamkeit sich selbst gegenüber walten lassen. Resilienz heißt nämlich, auch mal Abstand von Strukturen oder Menschen zu gewinnen, die einem chronisch Ärger bereiten.



Das aus der Mode geratene Wort, das Palmer vortrug, unterstreicht diesen Gedanken. Über Sprache gewinnt man die Deutung. Nachzulesen bei Elisabeth Wehling, in ihrem Buch »Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht«. Wenn wer nicht gut tut, wäre ein Bezeichnung sinnvoll, die das unterstreicht. Und der Reichtum der deutschen Sprache bietet dann sogar eines. Vielen Dank, Herr Palmer. Die Tübinger sollten achtsam sein und sich keinen Tunichtgut als Bürgermeister erhalten. Lieber Tübinger, liebe Tübingerin, achten Sie besser auf sich! Seien Sie es sich wert.