Das Imperium schlägt zurücksichtslos

Trump wird überbewertet, keine Frage. Die US-Politik wird schon seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht aus dem Weißen Haus, sondern aus unauffälligen Palästen in der Nähe gemacht. Vornehmlich die CIA hat maßgeblich zur Stellung der USA in der Welt beigetragen, mal mit, mal ohne Wissen des Weißen Hauses. Doch Trump ist eine Rampensau, und eine unerfahrene (zumindest in Sachen Politik) dazu. All seine Aktionen, die via Twitter verkündet werden und meist nur kurze Halbwertzeiten haben, fallen selbstverständlich auf Trump zurück, so gehört es sich für eine Rampensau. Aber der Mann verfolgt nur das Ziel, das seine Vorgänger auch im Sinn hatten: die maximale Ausdehnung der Macht der USA auf der Welt. Wegen Öl. Wegen Bodenschätzen. Und einfach nur so, weil die USA eben die USA sind. Doch der jetzige Kampf ist ein anderer als der gegen den Terrorismus, wenngleich die USA in beiden Fällen Verursacher sind.

Seit 09/11 hat das Wirtschaftsprinzip der USA reibungslos funktioniert. Wo immer die Amerikaner eingreifen, regime Changes initiieren, an Bodenschätze oder einfach nur Land wollten, musste der „Terror“ als Begründung herhalten. Das war praktisch, hatten die USA eben diesen doch so effizient aufgebaut und weltweit gefördert, dass es immer einen Grund gab, Bomben zu werfen oder sonstwie in das Dasein souveräner Länder einzugreifen. Doch Trump und die Leute in den nahegelegenen Palästen empfinden wirtschaftliche Stärke und Partnerschaft von Ländern wie Russland, China und der EU (die ja derzeit mächtig mosert) offenbar inzwischen als gefährlicher, und so rückt der Terrorismus auf Platz 2 der Gegner der (amerikanischen) freien Welt.

Aus sputniknews:

Das Pentagon hatte im Januar 2018 erklärt, der Terror stelle nicht mehr die größte Gefahr für die USA dar. Es nannte dabei China und Russland als Hauptrivalen der USA.

Das lässt tief blicken. Einen Feind brauchen die USA ja immer, so funktioniert ihr imperialistisches Modell. Der Terrorismus ist aber nicht mehr so interessant und inzwischen kaum noch händelbar, daher braucht es ein neues Feindbild. Und das heißt (natürlich) Russland. Und China.

Jedes Imperium hat seine zeitliche Begrenzung. Es scheint, als läute Trump so langsam das Ende des US-Imperiums ein. Das hätte jeden anderen Präsidenten auch treffen können, aber Trump zeichnet sich durch ein besonderes Maß an Dummheit und Spontaneität aus, zudem ist er zu blöd, so unauffällig zu agieren, wie es seine Vorgänger gemacht haben. Er poltert, denkt nicht nach, und wenn sein aggressives Gebaren auch noch vermeintliche Erfolge feiert wie in Nord-Korea, lassen sich schnell Politiker und Journalisten finden, die in den Chor einstimmen, dass die „klaren Worte“ Trumps doch letztlich richtig seien. Diplomatie ist out, in die Fresse hauen ist angesagt.

Die Tatsache, dass Trump sich verhält wie eine dumme Göre, der das Spielzeug weggenommen wird, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stellung der USA ernsthaft gefährdet ist, wenn sich die Konkurrenz aus Europa, Russland und China zusammentut. Das dürfte wieder einmal etwas sein, das Trump nicht bedacht hat, als er seine Sanktionierungswut hat aufkochen lassen.

Doch das unüberlegte Handeln Trumps, seine Unberechenbarkeit und sein fehlendes Verständnis für Zusammenhänge und dieser Sache von Ursache und Wirkung sind in erster Linie gefährlich, weil man (und er selbst) nie weiß, was er als nächstes tut. Und das gilt erst recht, wenn die Stellung der USA im Zuge des aktuell stattfindenden Machtkampfes zwischen Amerika und dem Rest der Welt womöglich weiter geschwächt wird. Der Weg weg von der Abhängigkeit zu den USA ist wichtig, muss weiter gegangen werden. Aber der Tanz wird heiß werden, sehr heiß.