Die CSU: Der Islam Bayerns

Ich weiß doch, wie es in Deutschland läuft. Sippenhaft oder Kontaktschuld: Ohne geht es nicht. Ja gut, es stimmt ja, Menschen mit bayerischen Akzent sind gerade am Werk einen reaktionären Rollback anzukurbeln. Aba liabe Leit, des hot mit mir doch nix z’doa.

Horst Seehofer machte gleich mal den Anti-Wulff, definierte als Minister der Heimat selbige gleich mal mit Umschreibungen, was sie nicht sein soll: Nämlich islamisch. Für 1,8 Millionen Deutsche mit islamischer Konfession heißt das: Fühl euch nicht zu wohl in eurem Heimatland. Denn du bist nicht Deutschland. Andreas Scheuer, bekannt für seine verhetzenden Stellungnahmen gegen Ausländer und Linke als Generalsekretär der CSU, spielt nun den Digitalminister: Als Erfinder des modernen Hasskommentars will er natürlich, dass der Hass überall Netz hat. Dorothee Bär, digitale Staatsministerin, findet hingegen, dass Twitter und Konsorten eh nur für Psychopathen gemacht sind: Zu viel Digitalisierung wäre demnach fast schon ein Akt der Volksgefährdung. Und dann ist da freilich noch der neue Ministerpräsident, Markus Söder, ein politisches Urvieh, ganz ohne politische Agenda, aber mit einer ausgezeichneten Selbstinszenierung und feinsten Allüren, bei synchronem Eskalationspotenzial in jeder politischen Debatte.

All diese Leutchen bayern auf die eine oder andere Weise. Ganz so wie ich. Ich kriege den Dialekt einfach nicht weg. Dazu artikuliere ich die Vokale zu offen, mische ich A und O zu gewandt. Nach bestenfalls zwei Sätzen merkt man, dass ich die meiste Zeit meines Lebens in Oberbayern zubrachte. Dieser Umstand macht es, dass ich es ziemlich persönlich nehme, dass die besonders rückständigen, gestrigen, reaktionären, altertümlichen Zeitgenossen aus der bundesdeutschen Politik, stets mit einem bayerischen Dialekt in die Debatten rumpeln. Das war ja fast immer so. Bei Strauß fing es an – Stoiber zählt nicht, der hat keinen Satz richtig herausgestammelt -, zuletzt waren es Dobrindt oder auch Ramsauer. Wenn ein Vorschlag von hinterwäldlerischer oder aber vorsintflutlicher Güte in den Diskurs geworfen wurden, standen die Chancen nicht schlecht, dass derjenige, der ihn einbrachte, unter dem Einfluss bayerischen Sprachklangs litt. Aber ich habe momentan das Gefühl: So schlimm wie momentan war es noch nie.

Die Leute hören den Klang ja sogar gerne. Das erinnert sie an die Alpen, an gemütliche Runden bei Weißbier und Schnaps, an die Zenzi, des oide Luada, das sich noch wie jede anständige Frau auf den Arsch tatschen lässt, während sie zehn Maß‘ auftischt. Und gemütlich sind sie, die Bayern, da gehen die Uhren noch anders. Und so nett, ein bisschen urig, sind sie auch. Aber kaum rutscht das Bayerische in die Politik, schon wird aus den Attributen das glatte Gegenteil: Ungemütlich, nicht zum Aushalten, provinzlerisch. Und schon sind die schönen Erinnungen passé. Aber diese CSU ist doch gar nicht Bayern. Sie tut nur so.

Es gab und gibt ein anderes Bayern! Das bayerische Erbe hat auch linke Elemente und steht für Weltoffenheit. Die Trachtenbisler, die sich in der CSU treffen, sind doch nicht die Bewahrer bayerischer Vielfalt. Im Gegenteil, ihnen geht es doch um die Einfalt. Und in der sind sie wirklich gut unterwegs. Das andere Bayern blenden sie geschickt aus.

Da war doch zum Beispiel die Räterepublik, die ausgerechnet in München auf fruchtbaren Boden fiel. Die Bohème hat da Grundlagen geschaffen. Die Manns, Brecht und Thoma fanden dort einen geistigen Nährboden. Mühsam organisierte seine Rote Hilfe und Toller beeinflusste die politische Bühne des gesamten Deutschen Reiches von Bayern aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkten dort Kästner und Andersch. Fleißer verscherzte es sich schon in den Zwanzigern mit ihrer (und meiner Heimatstadt), weil sie Literatur bot, mit der die Provinz nicht umgehen konnte. Auch Fassbinder hatte seine Münchner Jahre. Die britschen Rocker von Queen ebenfalls. Bayern ist eben nicht nur rechts, nicht nur christsozial, es beinhaltet auch ein linkes Spektrum. Man denke aktuell an Hans Söllner, Konstantin Wecker und staune mal über die Karikaturen von Gerhard Seyfried. Alle haben sie diesen bayerischen Hang zur dezenten oder gar radikalen Anarchie, zur skeptischen Haltung gegenüber Macht. So wie Gerhard Polt, die Biermösl Blosn und Franz-Xaver Kroetz. Carl Amery schrieb freidenkerische Essays wie »Hitler als Vorläufer an einem Schreibtisch, der in Bayern stand. Der Pelzig und der Egersdörfer gehören gleichfalls zum Freistaat. Und übrigens sind auch die beiden Köpfe von »Die Anstalt« gebürtige Oberbayern. Do legst di nieda!



Nicht jeder, der Bayerisch spricht, ist also zwangsläufig ein Depp. Das muss man dieser Tage dringend nochmals betonen. Ich verstehe ja derzeit wirklich jeden Nicht-Bayern, wenn er eine gewisse Skepsis in dieser Angelegenheit walten lässt. Aber ich will dringend anmahnen: Sippenhaftung ist unfair. Kontaktschuld nicht rechtsstaatlich. Bitte nicht die CSU mit Bayern verwechseln! Es gibt so viel gute Bayern, nette und faire Leute, weltoffen und kundig. Das Problem ist nur, dass in Bayern keiner von denen in der Politik groß wird, weil die CSU solche Leute gleich mal aussortiert. Denn Menschen der Vielfalt können in der Partei der Einfalt halt mal nicht heimisch sein. Die CSU ist der Islam Bayern, denn sie gehört eigentlich gar nicht zu Bayern. Es ist die Partei der Spezln und Amigos, der Steuerzurückhaltenden und Profiteure, die sich einen krachledernen Wams umgelegt haben, um ein bisschen Volksnähe vorzutäuschen, während sie das Parteiensystem nutzen, um ihre Gschäfterl zu machen.