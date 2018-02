Schockschwerenot!

Etwas über ein Jahr ist Donald Trump nun Präsident der Vereinigten Staaten. Provokationen, Staatsrückzug und Eskalationen wechselten sich ab. Geht es nun immer so weiter, bis er aus dem Amt scheidet? Nein! Er ist eine Katastrophen-Maschine, darauf programmiert, die Grundlagen für Schockstrategien zur totalen Deregulierung zu eskalieren.

Weiter so? Trump ist doch nicht Merkel!

Kann man sich einen Trump vorstellen, der ab jetzt einfach immer so weiterwurstelt? Katastrophal zwar, aber nun, da man ihn ja als Präsidenten kennt, auch irgendwie kalkulierbarer? Eher nein, denn dieser Mann ist eines sicher nicht: Ein Ausbund an Kontinuität. Als Figur aus dem Boulevard weiß er, dass nur Eskalation quotenträchtig ist. Man sehe sich nur »The Apprentice« an, seine Casting-Show, in der von Anfang an ein perverser Wettbewerbs- und Ellenbogenkapitalismus zur Hauptfigur gemacht wurde – und bei der man mit jeder Staffel nochmals eine Schippe an Menschenverachtung drauflegte. Spätestens da hat der Mann gelernt, dass er als Katastrophen-Maschinist funktioniert. Diese Inselbegabung, die wollen sich amerikanische Unternehmen und Eliten jetzt natürlich zu Nutzen machen. Einen wie Trump gibt es nämlich nur einmal, der kommt nie wieder.

So sieht es jedenfalls Naomi Klein. In ihrem aktuellen Buch »Gegen Trump. Wie es dazu kam und was wir jetzt tun müssen« legt sie dar, dass Donald Trump nicht zum Stillstand kommen kann. Dafür ist er nicht ausgelegt. Denn seine Regierung ist das Projekt von Konzernen, die die Postdemokratie vollenden wollen: Diese Ansammlung von Kleptokraten aus der Unternehmenswelt, die gehen jetzt endlich volles Risiko. Denn nun geht es für sie um alles: Also auch um die unmittelbare politische Macht. Vorbei die Zeiten, da man noch Politiker anwarb, finanziell unterstützte, sie mit einem erfolgreichen Wahlkampf ausstattete. Jetzt machen es die Manager und Vorsitzenden selbst. Und so liest sich ja auch sein Stab. Lauter Leute aus der Wirtschaft, eine Bande von Privatisierungsgewinnern von der Militärpolitik bis hin zum Bildungssektor.

Trump ist nicht der Schock: Er macht den Schock



Der Mann ist kein normaler Präsident. Er ist ein Hurrikan, ein zweites Katrina. Damals in New Orleans kam die ganze Misere der US auf den Punkt: Man hatte über die Jahre die öffentliche Hand so zerspart, dass in den ärmeren Stadtteilen keine Hilfe mehr ankam als es darauf ankam. Stattdessen nahmen private Sicherheitsdienste Menschen fest, die nur im Krisengebiet blieben, um ihr Hab und Gut zu schützen. In Nachgang der Katastrophe privatisierte man dann das Bildungswesen; man lotste die Bildungspolitik auf private Schulbetreiber – die Leute hatten da ja andere Sorgen als die Schulpflicht. Der Schock saß noch zu tief. Andere laufen noch heute traumatisiert herum. So wie Zeitoun, ein Amerikaner syrischer Abstammung, der verhaftet wurde und keinerlei Bürgerrechte in dieser Zeit erfahren hatte. Das hat seine Familie geprägt. Bis heute.

Das war die klassische Schockstrategie, von der Naomi Klein ja schon 2007 berichtete. Eine Krise neoliberal ausnutzen und kleptokratische Strukturen dort anbringen, wo vormals öffentliche das Leben regelten: Ein Schock musste aus Reformersicht ausgenutzt, die Bevölkerung überrumpelt werden. Von den Reformvorhaben, die da in Trumps Entourage angestrebt werden, ob nun Blackwater als öffentliche Privatarmee der Vereinigten Staaten, ein privatisiertes Schulsystem oder aber weitere Klimakillerzugeständnisse: Nur ein gehöriger Schock lässt das alles Wirklichkeit werden. Naturkatastrophen zum Beispiel. Oder aber Krieg. Donald Trump, den Klein als eine Person zeichnet, die selbst durch einen Schock groß wurde – damals als die verschuldete Stadt New York günstig Immobilien verkaufte und darüber hinaus gleich noch Steuervorteile garantierte -, legt es durchaus auch auf den letzten aller Schocks an: Auf den Krieg. Er wäre der Königsweg dieses Schockliberalismus.



Wer glaubt, dass Donald Trump jetzt einfach so weitermacht und weitermacht, der hat das Prinzip nicht verstanden. Diese Präsidentschaft ist gar keine. Sie ist ein Schock – ein ganz anderer Schock übrigens, als die bürgerlichen Kreise in allen westlichen Gesellschaften meinten, als Trump es ins Weiße Haus geschafft hatte. Kein Schock, weil es ein Bruch der feinen Sitten und des guten Geschmacks war, einen solchen Mann in dieses Amt zu heben. Sondern weil der Mann selbst ein kalkulierter, ein eskalierender Schock ist. Der Sinn seiner Präsidentschaft wird sich erst erfüllen, wenn er die Strukturen zersetzt hat, die den feuchten Traum neoliberaler Hardliner noch im Wege stehen. Die brauchten jemanden, der so schockt, dass sie ihre Ziele verwirklichen können. Sie haben ihn – und er wird liefern. Wer jetzt meint, dass uns gar nichts mehr schockt, der dürfte sich gewaltig täuschen.