René Sydow: „Kabarett ist kein Nachrichtenersatz.“

René Sydow war 2015 gerade einmal ein Jahr Kabarettist, als er von der „Anstalt“ eingeladen wurde, um in der Sendung mitzuwirken. Natürlich nahm er die Einladung an. Am 24. Februar 2018 traf ich Sydow in Hamburg und plauderte mit ihm über seine Einweisung in die „Anstalt“, über die Frage, ob Kabarettprogramme die besseren Nachrichten sind, ob Kabarett etwas verändern kann, wie es sich anfühlt, mit einem neuen Programm das erste Mal vors Publikum zu treten und ob es Momente kreativer Leere gibt.

René Sydow ist Diplom Film- und Fernsehwirt, war als Poetry-Slammer erfolgreich und arbeitete gemeinsam mit Daniel Hedfeld als Regisseur an Spielfilmen wie „Lamento“ und „Das geheime Zimmer“. Beide Filme wurden von der Kritik gelobt und auf Filmfestivals nominiert.

Aktuell ist René Sydow mit seinem neuen Programm unterwegs, das am Abend vor unserem Gespräch die Vor-Premiere hatte.

Hier gehts zum Interview:

