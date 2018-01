Wollen Sie die EU wirklich beenden? Sind Sie sicher?

Juncker bietet den Briten den Brentrance (entrance, engl. für Eingang) an – also das Gegenteil des Brexits. Just fordern Pro-Europäer ein zweites Referendum. So falsch ist ein solcher Schritt vielleicht gar nicht. Man sollte ihn institutionalisieren.



Joachim Gauck war als Bundespräsident ein herber Totalausfall. Dass er sich aber mal gegen Volksentscheide auf Bundesebene aussprach, hielt ich nicht für ganz so falsch. Wenn auch aus anderen Gründen wie dieser pastorale Bußprediger. Er glaubte nämlich, dass die meisten Entscheidungen so undurchdringlich in ihrer Materie seien, dass man das Volk damit nicht überlasten sollte. Ich hatte schon Jahre vor seiner Ablehnung der Mitbestimmung Skepsis angemeldet. Nicht jedoch, weil ich die Menschen für grundsätzlich dumm halte, so wie es der damals oberste Herr aller Dummen … Entschuldigung … aller Deutschen skizzierte, sondern weil ich es für ausgeschlossen hielt – und noch immer halte -, dass man sich über Für oder Wider ein kaum von Partikularinteressen unbeeinflusstes Bild machen könne. Die Meinungsmache und der Kampagnenjournalismus würden einen überparteilichen und neutralen Diskurs im Vorfeld einer solchen Entscheidung quasi unmöglich machen.

In einer Welt der konzentrierten Meinungsproduktion ist freie Entscheidung nur äußerst schwer vorstellbar. Der freie Wille ist dort gewissermaßen nur der eingeimpfte, vorgekaute, dauerwiederholte, zerstückelte, aufgebauschte, konditionierte, beschränkte und gedrosselte Affekt auf Grundlage eines Abbildes von der Welt, das uns über den Äther medienwirksam eingeträufelt wird.

Gleichwohl ist die Mitsprache selbstverständlich ein viel zu hohes demokratisches Gut, als dass man es partout ablehnen könnte. Nur weil die Mehrheitsentscheidung einer abstimmungsberechtigten Bevölkerung etwas in Aussicht stellt, was man mit kühlem Verstand vielleicht nicht für sich möchte, kann man ja nicht den Despoten raushängen lassen. Die »Weisheit der Vielen« ist allerdings kein Trost. Sie ist bestenfalls ein eingeschränkter Index, der wie bei Francis Galton seinerzeit zwar gut funktionieren mag, wenn man Schlachtgewichte von Rindern schätzen soll oder bei Günther Jauch als Publikumsjoker den Botton drücken darf, weil man zu beantworten hat, ob »Mister Blue Sky« denn nun eine Glamrock-Nummer von ELO oder dann doch von Slade war. Aber für politische Grundsatz- und Stellweichenentscheidungen, die durch Lobbyisten und Anzeigenjournalismus beeinflusst werden, taugt diese Einheit kollektiver Weisheit dann eher nicht.

Die Entscheidung zum Brexit war eine getriebene, weil populistisch und lobbyistisch aufgeladene Beschlussfassung. Die Briten sollten eben mal im Vorbeigehen über ihre Zukunft befinden. Mittlerweile wollen viele auf der Insel ihr Votum rückgängig machen. Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, machte da mal auf kurzen Dienstweg. Das ganze Gezerre und die ewigen Verhandlungen, überhaupt diese Schnapsidee Bürgerinnen und Bürger zur Politik zu befragen: Da war das Angebot, einen Rücktritt vom Austritt anzubieten, freilich eine pragmatische Lösung, dachte sich der Mann. Mitsprache ist nun eh nicht so ganz seine Sache. Er soll ja mal gesagt haben, dass er sich europäische Politik als einen Akt vorstellt, bei dem man guckt, was man den Menschen aufbürden, wie weit man gehen kann. »Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände«, so ließ er sich im Dezember 1999 im Spiegel zitieren, »weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.«

Natürlich hält Juncker die Leute für dumm, er traut ihnen keine Entscheidung von so einer Tragweite zu. Deshalb das nette Angebot, diese paternalistische Handreichung. Dass die Leute bei jedem Votum verrückt gemacht werden, kommt ihm nicht in den Sinn. Lobbyisten sind ja nicht sein Problem. Sie sind seine Nachbarn, seine Berufskollegen. Dass diese Leute die Demokratien verrückt machen: Das überspielt er, wie im Grunde die gesamte politische Kaste, mit tapsiger Galanterie.

Gleichwohl mehren sich prompt die Stimmen in Großbritannien, die ein zweites Referendum empfehlen. Wenn die Entscheidung einer Wahlbevölkerung nicht gefällt, wählt man halt nochmal. Solange, bis man das Resultat hat, was man sich vorab vorstellte. Nur in Deutschland macht man das derzeit lieber nicht, weil man weiß, dass bei Neuwahlen schon wieder was herumkommt, was man so gar nicht gebrauchen kann. Die Agenda duldet keinen weiteren Aufschub. Ist aber eine zweite Abstimmung so generell gefragt schlecht? Oder sollte man im Zuge der Beeinflussbarkeit der Wählerinnen und Wähler nicht grundsätzlich zwei Wahlgänge bei referendalen Grundsatzentscheidungen festschreiben?

Was spricht denn dagegen, wenn man zunächst mal relativ unbürokratisch solche Referenden einleitet und das Ergebnis dann ein Jahr später nochmal per neuerlichen Entscheid überprüft? Was für das private Leben der Menschen gilt, also mal getroffene Entscheidungen nochmals zu überdenken, kann doch auch für die Gesellschaft geltend gemacht werden. Im Zuge dieses Jahres, im Interregnum gewissermaßen, kann man dann nochmal nüchtern und vor allem mit zeitlicher Gelassenheit die erste Entscheidung überdenken, medial durchspielen und die ganzen kleinen wie großen Sachzwänge, die sich daraus ergeben, auf den Tisch bringen. Abwägen nennt man so einen Prozess in der Profanität des Privaten. Man lotet aus, ja man sondiert. Sondierungen sind doch im Augenblick total trendy. Wieso nicht auch für Bevölkerungen, die man um Richtungsentscheid bittet?

Jedes halbwegs vernünftige Computerprogramm minimiert etwaige Fehleranfälligkeiten durch Sicherheitsabfragen. Da sollten sich die europäischen Demokratien mal eine Scheibe abschneiden und es entweder so handhaben oder einführen, sofern Referenden nicht vorgesehen sind. Übrigens Grüße nach Berlin! Wollen Sie wirklich ohne speichern fortfahren? Möchten Sie wirklich die EU wirklich beenden? Sind Sie sicher? Dann bestätigen Sie! Und wenn sie sich dann sicher sind, tja, dann kann wenigstens keiner mehr behaupten, man hätte sich überrumpeln lassen.



Das wäre an sich doch mal etwas für die Europäische Union, um ihre schwindende Reputation beim europäischen Volk aufzupolieren: Direkte Demokratie mit Sicherheitsabfragen als Handlungsauftrag an ihre Mitgliedsstaaten delegieren. Der eine oder andere glaubte dann vielleicht wieder daran, dass der ganze Zirkus nur für ihn betrieben wird. Für ihn, für das Souverän. Das wäre eine Maßnahme für die EU-Reformer, für Macron, Schulz und Juncker. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt, um es mit dem Luxemburger zu sagen. Kein Zurück mehr zu einem Kontinent, dessen Demokratiedefizit der allseits akzeptierte Kollateralschaden der neoliberalen Agenda ist.