Mehrheitlich in der Minderheit

Frau Merkel will keine Minderheitsregierung? Unverständlich, woher kommt bloß dieser Sinneswandel? Bis eben hat sie doch ständig Politik für eine Minderheit gemacht. Und plötzlich tut sie so, als brauche sie Mehrheiten.

Mindesheitsregierung – geht ja gar nicht. Kaum einer will sie. Der deutsche Bürger braucht schließlich Stabilität, er muss wissen, dass seine Regierung durchregieren kann. Wenn sie um parlamentarische Mehrheiten ringen muss, dann spürt er Unbehagen. Die Bundeskanzlerin und ihre Entourage will auch keine Minderheitsregierung. Die Vorstellung für jedes noch so kleine Vorhaben eine Mehrheit zu organisieren, kommt nicht gut an. Das riecht nach Arbeit und nach Kompromissen. Wo kommt man denn da hin, wenn sich eine deutsche Regierung kompromissbereit organisieren muss? Komisch ist das allerdings schon.

Denn bis vor kurzem war die Kanzlerin noch ganz eifrig die Chefin einer Minderheitsregierung. Einer Regierung also, die für eine Minderheit Politik bewerkstelligt hat. Für reiche Erben, Unternehmer, Automobilhersteller, Besserverdienende, Waffenindustrielle und Giftdüngerfabrikanten. Für Kreise also, die recht überschaubar, kein Massenpublikum sind. Man war die Minderheitsregierung elitärer Zirkel. Zufällig mit parlamentarischer Mehrheit ausgestattet, aber mit garantierten Verbesserungen für Minderheiten.

Nie zuvor wurde sich über einen so langen Zeitraum von Legislaturperiode zu Legislaturperiode von Minderheits- zu Minderheitsregierung gehangelt. Frau Merkel hat doch bewiesen, dass sie es beherrscht, die Regierung für eine Minderheit zu geben. Mehrheiten organisieren, die gegen die Mehrheit im Lande stimmen, gegen Arbeitslose, Rentner und Arbeitnehmer, gegen Niedriglohnabhängige und Pflegekräfte, gegen Saisonarbeiter und Leiharbeitskräfte: Das hat sie doch schon seit 2005 genau so gemacht. Und plötzlich hat sie Gefallen daran verloren, plötzlich ist es ihr offenbar zu anstrengend, als Kopf einer Minderheitsregierung von Fall zu Fall sich neu zu organisieren?

Im Grunde ist es halt dieses Dilemma, das die Kanzlerin vor einer Minderheitsregierung abschreckt: Bislang konnte sie für eine Minderheit immer ganz respektable Mehrheiten im Bundestag generieren. Wenn sie jetzt einer Regierung ohne absoluter Mehrheit vorsitzt, dann muss sie als Minderheitsvertreterin vielleicht über sich ergehen lassen, Politik für die Mehrheit zu machen. Und das kann man von ihr nun wirklich nicht verlangen. Das wäre ja eine Kehrtwende um 180 Grad. Und wenn diese Frau etwas ist, dann wohl geradlinig. Da ich hier keine Smileys setze, merke ich an, dass ich an dieser Stelle in einem anderem Format, wäre dies eine ordinäre Mail etwa, einen Augenzwinkerer anbringen würde.



Verquere Zeiten, in denen wir leben. Seit zwölf Jahren dienten sich die Kabinette Merkel I bis III einer Minderheit an und man nannte es absolute Mehrheit. Und dann gibt es eine Chance, dass die Mehrheit von einer Regierung profitieren könnte, die stark von der Opposition kontrolliert und angetrieben wird und alle fürchten sich vor einer Regierung in Minderheit. Krieg ist Frieden. Unwissenheit Stärke. Und Mehrheiten sind in der Minderheit. Ziemlich doppel-plus-ungut …