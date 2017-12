Jahresabschlussanalyse: Wir ehrlichen Makler

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der neulandrebellen zum Jahresabschluss. Zunächst wird die Geschäftsführung über Zahlen und Erreichtes informieren. Danach haben Sie die Chance, Ihre Fragen an die beiden CEOs zu stellen.

Als junger Startup-Blog haben sich die neulandrebellen ausgezeichnet am Weblog-Markt etabliert. Die Performance kann sich sehen lassen. Als neuer Player im Segment »politisches Blog ohne Verschwörungstheorie und Katzenbilder« konnte man schnell einen Platz unter den ganz Großen der an sich ja kleinen Spartenkategorie ergattern. Wenn auch die Buchwerte noch Verdoppelungspotenzial versprechen, so haben sich die neulandrebellen durchaus als ehrliche Trader etabliert. Mit diesen Soft Skills darf das Jahr 2018 durchaus positiv in Angriff genommen werden.

Mit etwa 2,1 Millionen Views und saisonbereinigten 930.000 Aufrufen im ersten Jahr, zeigte die Kurve steil nach oben. Ausruhen lässt sich darauf natürlich nicht. Die neulandrebellen haben das Potenzial, ihren Enterprise Value voranzutreiben. Sich auf dem momentanen Cashflow auszuruhen wäre gerade in diesem Moment fahrlässig. Es kommt nun darauf an, den Economic Value so zu betonen, dass etwaige Shareholder mit ins Boot steigen. Diese Messlatte werden die neulandrebellen im Jahr 2018 übersteigen müssen.

Wenn Sie nun denken, dass Sie nichts begriffen haben von all dem, dann seien Sie mit den Worten getröstet: Wir auch nicht. Da geht es uns wie allen, die in diesem trüben Wasser fischen. Wir machen Ihnen nur nicht vor, dass wir diese Jahresabschlussanalyse wie einen Erkenntnisgewinn ansehen. Was wir sagen wollen ist: Wir hatten viele Leser. Es dürften mehr sein. Wer schreibt, will gelesen werden. Wer viel schreibt, will viel gelesen werden. Wachstum ist normal. Wir wissen, dass das von der Wirtschaft forcierte Wachstum kurzsichtig ist. Dass es intelligentes Wachstum braucht. Da kommen wir ins Spiel. Wir wollen wachsen und etwas Intelligentes zum Kommentariat dieses Landes beitragen.

Bleiben Sie uns bitte gewogen, klicken Sie uns bald wieder. Danke für Ihre Treue. Und bis demnächst in 2018. Es kann nur [hier wahlweise besser oder schlechter eingeben] werden. So beliebig wie im letzten Satz wollen wir es dann auch 2018 nicht halten. Streitbar wollen wir bleiben. Ehrliche Makler halt.



An dieser Stelle kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt für dieses Jahr: Kritik und Aussprache. Bitte, nun haben Sie das Wort. Fassen Sie sich kurz. Teile unserer Antwort könnten Sie zwar verunsichern, aber trotzdem, Sie da hinten, mit dem Ringelpulli, Sie dürfen beginnen. Gebt dem Mann mal ein Mikrofon …