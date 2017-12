Guacamole und wie sie die Welt verstümmelt

Klimawandel oder Atomschlag? Altersarmut oder Pflegebedürftigkeit? Ach was, die wirkliche Gefahr ist ein Lorbeergewächs – die Avocado nämlich. Die vollumfängliche Betriebssicherheit im Alltag: Sie schafft völlig unmündige Bürger.

Letztens zappte ich gelangweilt durch die TV-Landschaft. Zum Henker bin ich froh, dass ich nur noch streame. Alles andere ist verlorene Lebenszeit. Ich blieb bei einem Nachrichtenformat hängen. Bei einem Privatsender. Sie berichteten aus einer britischen Klinik. Auf der Insel scheint sich eine neue Gefahr für die Menschheit zu etablieren. Ein neues Virus? AIDS 2.0? I wo! Wo denkt der Angsthase denn da hin! Die Avocado, sie setzt uns schwerster Verletzungsgefahren aus. In britische Kliniken gingen laut Bericht ständig Leute, die sich bei der Entfernung des Avocadokerns die Finger aufschlitzten. Einer hat wohl sogar mal quer durch Kern und Hand ein Messer gestochen. Die Gefahr wachse unaufhaltsam, dann blendeten sie einen Doktor ein, sein O-Ton: »I also had a patient …«

Er hatte demnach auch mal einen solchen Patienten. Scheint also kein Alltag zu sein. Oder einfach nur stiff upper lip, das insulare Understatement. Man weiß es nicht genau. Experten empfehlen nun aber so oder so, dass man Avocados mit Warnhinweisen ausstatten müsste. Das Schild dürfte dann wohl größer sein als die Frucht. Man soll es ja auch sehen. Vielleicht sollte man auch Ekelfotos von verstümmelten Extremitäten anbringen. Wer diese Experten sind, sagte man dem Zuschauer allerdings nicht. So klingt es viel transzendenter.

Ich erinnerte mich, dass man die Avocado schon vor etlichen Monaten als neuesten Angriff auf die Volksgesundheit aufblähte. Im Mai hatte man passend zur Grillsaison kurz das Thema auf die Agenda geschoben. Wenn die halbe Welt Guacamole mixt, um sie zum Sojakotelett zu reichen, muss man ja schon mal triggern. Auch um das Gesundheitswesen nicht unnötig zu belasten. Das kostet doch alles Geld.

Mit solchen Meldungen muss man sich als Konsument der Qualitätsmedien mittlerweile herumschlagen. Mit Angstgemüsesorten. Wir triggern uns am Ende wirklich zu Tode. Überall muss eine Warnung drauf, »bitte Folie entfernen, bevor Sie die Pizza in den Backofen schieben« – der mündige Bürger, er ist eine Legende. Es gibt ihn gar nicht in der Vorwarnergesellschaft. Kann ihn nicht geben. Mündigkeit bedeutet mitzudenken, sein Gehirn nicht nur als versteckte Zierde unterm Schädeldach spazieren zu führen. Jede Triggermeldung bei Banalitäten – ich sage ja gar nichts, wenn ein Totenschädel mit gekreuzten Knochen auf einem Fässchen Gift aufgedruckt ist -, entmündigt den Mensch als Mensch. Ja, führt ihn als Dummkopf vor.

Wenn ich mit dem Messer hantiere, dann kann ich mich schneiden, wenn ich mich dumm anstelle oder mal nicht aufpasse. Der Umstand, ein Messer zur Hand zu nehmen, beinhaltet die Möglichkeit eines Schnittes oder einer Fleischwunde. Muss man das nun tatsächlich auf die Avocado drucken, weil wir als Vorsorgergesellschaft vergessen haben, dass das Leben zuweilen nun mal eine Blessur sein kann?

Die Berichterstattung zur Avocado war noch viel gewiefter, sie blieb nicht bei den ominösen Experten stehen, die Triggerwarnungen empfahlen. Sie führte auch aus, dass britische Supermärkte nun sogar Avocados ohne gefährlichen Kern anbieten, irgendeine spezielle Sorte, die der klassischen Avocado ähnlich sieht. Befragte Kunden stellten aber klar, dass die Ersatzfrucht nicht so gut schmecke. Ja, sie schmecke nicht mal nach Avocado. Daher blieben sie beim kernigen Original. Och Kinder, um Himmels willen, was das die Krankenkassen wieder kostet!

Es gibt da eine Geschichte, ich kenne sie, seitdem ich ein Jugendlicher bin. Ob sie eine dieser urban legends ist: Keine Ahnung. Sie mag gut erfunden sein, um den Ami an sich als tumben Zeitgenossen hinzustellen. Eine Autofahrerin soll mal im McDrive einen Kaffee bestellt haben. Als man ihr das Gesöff durchs Autofenster reichte, bemerkte sie, dass der Becher heiß ist und lässt ihn auf die Hose fallen. Sie zog sich wohl Verbrühungen zu. Das hat nun wirklich keiner ahnen können. Seither muss der Burgerkonzern darauf hinweisen, dass Kaffee heiß sein kann. Ach was sind die Amis doch dumm, oder? So weit sind wir guten alten Europäer jedoch mittlerweile auch. Die Amerikaner machen uns da nichts mehr vor. Mag ja sein, dass die Europäer mehr Philosophen in ihren Chroniken verzeichnet haben – aber was bitte hat das mit uns Zeitgenossen zu tun? Deswegen sind wir noch lange nicht Denker. Wir sind auch nur noch Vorgewarnte. Getriggerte. Denken können Sie woanders. Bei uns wird Denken abgenommen. Von Vorwarnsignalen.

Ist das alles noch Fürsorge? Oder dann doch schon Sparzwang? Sind Warnungen von so banaler Art am Ende gar das Eingeständnis, dass da draußen immer mehr Blödmänner, -frauen und -drittes Geschlecht herumrennen? Oder machen solche Warnungen uns zu Dummköpfen? Braucht man diese Vorwarnermentalität, weil wir alle nicht mehr denken oder denken wir alle nicht mehr, weil der »große Fürsorger« uns das bereits abgenommen hat? Sind wir blöd, weil wir nicht mehr denken – oder denken wir nicht mehr, weil wir blöd sind?



An sich sind das ja rhetorische Fragen, die Sie mir, liebe Leserin, lieber Leser, aber gerne per Kommentar beantworten können. Passen Sie allerdings auf, wenn Sie tippen, kommen Sie nicht in die Tastenzwischenräume. Aus den Notaufnahmen vermeldet man nun gehäuft, dass Tastaturen sehr gefährliche Instrumente sind. Und verbrennen Sie sich nicht die Lippen am Kaffee, wenn Sie das hier lesen. Das Leben ist gefährlich. Fangen Sie am besten gar nicht erst damit an.