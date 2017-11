Keiner von 80 Millionen

Wagenknecht und Lafontaine unterscheiden zwischen deutschen und ausländischen Arbeitskräften? Das ist nicht richtig. Was bei der ganzen Debatte immer wieder unterm Tisch landet, ist das komische Verhältnis der Deutschen zur Staatsbürgerschaft.

»Oh, Sie haben aber einen hübschen Namen. Ist das spanisch?« – das fragt man mich jetzt fast täglich. Ich bejahe meist. »Sie können aber gut Deutsch«, antwortete letztens jemand auf meine Erwiderung. Das kann ich wirklich – also gut Deutsch. Sogar besser als sie diese Hessischbabblerin konnte. »Wie ist denn das Wetter in Spanien?«, wollte eine andere wissen, nachdem ich ihr meine Herkunft bestätigte. »Ich wohne in Frankfurt«, antwortete ich. »Schlimm was in Spanien passiert derzeit«, fing letztens unvermittelt ein Mann an. Ich schaute ihn ausdruckslos an. Was bitte hatte das jetzt mit der Sache hier zu tun? Schlimm was in Deutschland passiert, die Merkel kriegen wir einfach nicht weg. Wieso ist das kein Thema für ihn? »De Laboendde«, hesselte letztens einer, »des is doch a spanischer oder italienischer Name oder sowas – oder ned?« »Nein, bayerisch is des«, antwortete ich. »Wie gut Sie meinen Namen ausgesprochen haben, fast wie ein Spanier«, lobte ich ihn. Das ich Bayer sei, nahm er mir jedoch nicht ab. Nicht bei dem Namen.

Ja, haben Sie gelacht, lieber Leser? Freut mich. Schön für Sie. Ich finde es nicht mehr so lustig. Mich nervt mittlerweile ordentlich. Ich würde so gerne Müller heißen. Oder Schmidt, Schmitt – ja wahlweise auch Schmied. Selbst Ledersack, Hühnerbein oder Zipfelchen wäre da einfacher. Klingt zwar blöd aber inländisch – so könnte ich mir jede dieser Diskussionen um meinen Namen sparen.

Keinem der Leute, die mich da ansprechen, unterstelle ich übrigens etwas Böses. Es sind keine Rassisten, keine Chauvinisten – sie suchen halt den Plausch, wollen vielleicht nett sein und meinen Namen – für den ich nichts kann – ein bisschen gönnerhaft loben. Wenn einer fragt, ob das spanisch ist, ist das ja nochmal eine andere Geschichte als Sätze wie der: »Sie sind ja Spanier!« Nein, Kollege, bin ich nicht. Oder sagen wir: Bin ich auch. Aber eben auch Deutscher. Wenn ich das dann festhalte, kippen die fast vom Stuhl, weil sie erschrecken, sich ertappt fühlen: »So habe ich es gar nicht gemeint. Entschuldigung.« Gesagt haben sie es aber – ich muss doch auf das reagieren, was Leute sagen und nicht auf das, was sie gemeint haben könnten.

Daran sieht man, dass es schwierig ist in Deutschland mit einem ausländischen Namen auszukommen. Man wird zwar mit einem spanischen Namen nicht mehr ausgegrenzt. Bei arabischen Namen mag das anders sein – oder formulieren wir es ruhig mit ein bisschen mehr Attacke: Bei arabischen Namen ist es definitiv anders. Aber selbst als Mensch, dessen Vater vor jetzt 55 Jahren nach Deutschland kam, ist man in der Alltagsdenke der Leute noch jemand, der seine Wurzeln wohl ganz woanders hatte und dementsprechend wahrscheinlich Ausländer ist.

Die deutsche Staatsbürgerschaft scheint sich im deutschen Kollektivdenken noch immer als etwas Vererbtes zu definieren. Über den Namen, die familiären Blutsbande, gelangt man zur Nationalität. Ein fremd klingender Name führt zur oberflächlichen Einsicht, dass da kein deutsches Blut im Spiel sein könne und man fragt zur Sicherheit dann einfach mal nach, ob da vielleicht noch etwas anderes in einem schlummert.

Viele Linke fühlen sich ja jetzt von Lafontaine und Wagenknecht verraten. Die würden deutsche und fremde Arbeitskräfte spalten, damit den linken Internationalismus verraten. Gleich vorweg, ich bin auf deren Seite. Offene Grenzen dienen dem zügellosen Kapital; Freizügigkeit für Arbeitnehmer hat zu vielen geführt in der EU. Zu besseren Arbeitsbedingungen allerdings eher nicht. Stattdessen verdingten sich fleißige Polen aus Ich-AG am Bau und hielten die Löhne konstant niedrig. Der Mindestlohn bremste diese Entwicklung nicht. Sein Niveau reicht nicht aus. Jedoch ist nicht der selbstunternehmerische Pole das Problem: Er ist genauso Opfer wie jene, die dann hier keine Arbeit mehr finden oder für einen gedumpten Lohn schuften müssen.

Dabei geht es den Kritikern des linken Ehepaares im wesentlichen darum, dass die beiden nicht einsehen wollen, wie man deutsche und ausländische Arbeitnehmer gegeneinander ausspielt. Auch die Kritiker haben da ein komisches Verständnis von Deutschsein. Es geht zunächst mal um das Staatsvolk, d.h. es geht auch um Menschen ohne deutsche Papiere, die hier leben und arbeiten und einen gewissen Schutz durch staatliche Kontrolle erfahren müssen. Wenn man also von Seiten der Kritik so tut, als wollten Lafontaine und Wagenknecht, den Arbeitsmarkt deutsch reinhalten, dann ist das eine dermaßen plumpe Vereinfachung, dass sie mich fast schon wieder an jene Sprüche erinnern, die ich wegen meines Namens ertragen muss.



Es mutet schon kurios an, dass man unter Linken stets das statische Deutschverständnis der Konservativen anmahnt – bei unliebsamen Äußerungen aber urplötzlich in diese Statik und in dieses deutsche Muster – das Deutschsein mit Alteingesessenem gleichzusetzen – verfällt. Wenn nicht mal die Linken begreifen, dass eine deutsche Staatsangehörigkeit kein familiäres Erbe, keine Blutabstammung darstellt, dann sind die Kritiker der beiden genannten Linken vielleicht viel kritikwürdiger als die für sie Kritikwürdigen.