Die Regierung sitzt doch fest im Sattel

Instabile Zeiten? Politische Verwerfungen? Alles Unfug! Ob nun AfD-Bundestagseinzug oder gescheiterte Regierungsverhandlungen: Die Börse ist stabil, die Märkte lassen sich nicht beirren. Weit und breit kein Linksruck in Sicht.

… in seinem Lauf, hält stets den Bull‘ und Bären auf

Wie, wir stecken in einer Krise? Weil die Regierung nur geschäftsführend ebenjene Geschäfte leitet? Das kann man doch so nicht sagen. Wir sind krisenfest wie nie. Hat der DAX etwa eingebüßt? Gab es einen Crash? Na? Genau, die Antwort lautet: Nein, nein und nochmals nein! Die Stimmen vom Parkett waren doch ziemlich eindeutig: Die Börse habe nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen kaum nennenswert reagiert. Der Finanzkapitalismus kann ganz fein ohne Regierung leben. Und wenn er es kann, können wir es doch wohl auch. Die von der Bundeskanzlerin hofierte marktkonforme Demokratie bietet nun mal den großen Vorteil, dass die Märkte Stabilisator sind. Und die müssen nie gewählt, können nie abgewählt werden. Sie sind immer da – im Tag- und Nachtdienst.

Ob nun rechte Populisten in den Bundestag gelangen oder keine Regierungsmehrheit gefunden wird: Alles stabil, die Märkte regieren in solchen Fällen entweder gar nicht, oder schlimmstenfalls nur unwesentlich. Das wird doch einen Hochfrequenzhandel nicht erschüttern! Nur wenn »etwas Linkes« droht, wenn ein Sozialprogramm aufgelegt werden soll, wenn Unternehmen regulär Strafgelder für ihr Gemurkse oder ihren Beschiss abdrücken müssen oder gar eine linke Regierung droht, wie einstmals in Griechenland, dann knickt alles ein, dann unken die Experten, dass der Crash uns alle mit in den Abgrund reißen wird.

Besser keine Regierung als eine falsche Regierung

Christian Lindner wollte lieber gar nicht als falsch regieren. Damit wiederholte er im Grunde das Credo dieser marktkonformen Demokratie, des globalen Finanzkapitalismus ganz generell: Lieber wird der gar nicht als falsch regiert. Lindner ist nun mal Chef jener deutschen Partei, die wie keine andere den Markt als unantastbare Instanz anerkennt. Dass er dieses Marktmotto just in dem Moment anbrachte, als er keinen Bock mehr auf Regierung hatte, ist nun wirklich kein Wunder, sondern selbstverständlich Ehrensache.

Was falsche Regierung bedeutet, ist ziemlich klar: Alles was dazu geeignet ist, die Selbstverwaltung des Marktes aufzuheben, zu kanalisieren und in Regularien zu bannen, wird flugs als falscher Weg eingeordnet. Wobei Selbstverwaltung des Marktes ein Euphemismus ist, denn mit Verwaltung ist da an und für sich wenig. Mit Chaos oder Wirtschaftsanarchie ohne Ordnungsrahmen wäre es besser beschrieben. Sozialprogramme destabilisieren deshalb die marktkonforme Demokratie, denn sie wollen Regeln etablieren, die überdies auch noch etwas kosten sollen und der natürlichen Selektion ins Handwerk pfuschen. Da kann die stille Regierung vom Parkett freilich nicht mehr stabil bleiben. Ebensowenig wenn eine linke Regierung droht: Solche Regierungsbüdnisse neigen ja dazu, das Fundament des freien Marktes, den Staatsrückzug nämlich, auszuhebeln. Mit den Rechtspopulisten, die sich als Bonus auch noch schnell ein Parteiprogramm auf neoliberalem Niveau schreiben ließen, braucht man da keine Angst zu haben. Und solange man regierungsfrei ist, bleibt alles wie es ist, das heißt: Stabil durch Marktzentrismus.

Einverstanden mit Ruinen und der Zukunft abgewandt



Solche Szenarien gehen doch den DAX nicht an. Die Grundlagen der zügellosen Profitmaximierung bleiben unangetastet selbst dann noch, wenn der Bundestag (auch mal unmetaphorisch) zusammenbricht und unter seinem Trümmern sämtliche MdBs begraben bleiben. Wir müssen nur lange genug warten, wenn die Staatshaushalte immer weiter austrocknen, kommt nicht mal mehr der Statiker, wenn das Gebäude Risse kriegt. Wer soll ihn denn bezahlen? Und die Schuldenbremse erlaubt nicht mal auf Pump Sicherheit zu gewährleisten. Wenn dergleichen also mal geschähe, werden die Börsengurus auf allen Kanälen ganz sicher zu beruhigen wissen: Keine Panik auf den Märkten. Die Märkte haben es gut aufgenommen. Die Kurse sind stabil und die Indizes haben nur ganz kurz nach unten gedeutet. Wobei diese minimale Abwärtsbewegung auch nur eine algorithmische Schwankung gewesen sein kann. Irren ist nun mal heuristisch.



Wir haben in den letzten Wochen öfter erlebt, wie stabil diese marktkonforme Demokratie ist. Und zwar immer dann, wenn der Markt keine Sorge haben musste, von Allgemeininteressen in die Enge getrieben zu werden. Dass wir es bei dieser Ordnung der Dinge mit einem Diktat zu tun haben, könnte uns allen nun mal wieder auffallen. Wenn die Sozialdemokraten aus irgendeinen unerklärlichen Muster heraus doch Prozentpunkte aufholen sollten und sie sich bei der Linkspartei erkundigen, wie es mit deren Koalitionsbereitschaft aussieht, dann werden wir mal sehen, wie instabil diese Ordnung schon vor der nächsten Bundestagswahl sein wird. Dieser Diktatur Einhalt zu gebieten, das ist der Kampf unserer Epoche. Viel weniger das Geplänkel mit der AfD.